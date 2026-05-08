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|Catanzaro - Sequestrati oltre 40.000 confezioni contenenti il “Lilial”, sostanza cancerogena
8/05/2026
|Nei giorni scorsi si è conclusa un’articolata indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro volta al contrasto della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici pericolosi e che ha determinato il rinvio a giudizio di 3 rappresentanti legali di attività commerciali operanti nel settore per il reato previsto e sanzionato dall’art. 3 del D. Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 che punisce “chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana”.
L’operazione trae origine da una serie di controlli delle Fiamme Gialle della Compagnia di Soverato presso alcune attività commerciali ove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1300 prodotti cosmetici esposti per la vendita, contenenti una fragranza sintetica tossica per la salute umana, il Butylphenyl Methylpropional, meglio nota con il nome “Lilial”, utilizzata per la preparazione di prodotti per la cura e l’igiene della persona, vietata dal 1 marzo 2022 in quanto considerata cancerogena.
I campioni dei cosmetici sequestrati che contenevano indicato in etichetta il “Lilial” sono stati, successivamente, sottoposti a specifiche analisi chimiche che hanno confermato la presenza della sostanza vietata.
Pertanto, sulla base delle evidenze riscontrate i finanzieri, al fine di disarticolare le filiere di approvvigionamento, hanno esaminato la documentazione commerciale delle attività commerciali ispezionate ed hanno così individuato 5 società produttrici e fornitrici dei cosmetici incriminati aventi sede in Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania.
Le successive perquisizioni, condotte contestualmente sul territorio nazionale presso le sedi, i depositi e i magazzini delle società coinvolte, hanno permesso di effettuare il sequestro di ulteriori 40.000 confezioni di cosmetici, tra profumi, creme e prodotti per l’igiene della persona, contenenti la sostanza tossica unitamente al materiale utilizzato per la produzione e il confezionamento dei prodotti.
Infine, le evidenze emerse nel corso delle indagini sono state inserite nella banca dati RAPEX, il “Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari”, strumento essenziale per proteggere i consumatori europei dai prodotti pericolosi, che consente agli Stati membri dell'UE di scambiarsi informazioni su prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza, permettendo azioni correttive quale il ritiro del prodotto incriminato dal mercato.
Si evidenzia che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|8/05/2026 - Bisceglie (BT). Furti: rubano cibo alla CARITAS, arrestati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonché le misure de...-->continua
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|8/05/2026 - Unicef Italia: per il 79% delle donne e il 63% degli uomini essere neogenitori non è facile
A conclusione della Settimana Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l’UNICEF Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti[1], nell’ambito della pubblicazione “EPPUR SIAM SOLI - La salute...-->continua
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|8/05/2026 - Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali
Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Pre...-->continua
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|8/05/2026 - Agro nocerino-sarnese, allarme contaminazione delle falde:denuncia del sindaco di Angri e controlli urgenti della Regione
Cresce l’allarme nell’Agro nocerino-sarnese dopo la diffusione dei dati sulla contaminazione delle acque sotterranee da sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Lo studio dell’Università Federico II di Napoli segnala superamenti dei limiti di legge per tr...-->continua
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|8/05/2026 - Sala Consilina, incidente mortale sulla provinciale: perde la vita un motociclista di 31 anni
Incidente stradale ieri sera lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano a Trinità, nel territorio di Sala Consilina nei pressi del Ponte Cappuccini..
Un giovane motociclista, Pasquale Morello di 31 anni, residente a Sala Consilina, ha pe...-->continua
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|7/05/2026 - Precisazione della Società Geologica Italiana sulla Carta Geologica di Petacciato disponibile online
La Società Geologica Italiana precisa che in riferimento al Comunicato Stampa riguardante Petacciato e divulgato in data 11 Aprile, nel quale affermava che “Per quanto riguarda la frana di Petacciato, esiste una carta geologica – non ancora pubblicata – ma ri...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.