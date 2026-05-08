|
|
|Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali
8/05/2026
|Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Presenta e coordina: Alfonso Lo Cascio, Direttore giornale Esperonews, introduce: Giuseppe Bondì, del Comitato San Calogero. Saranno presenti i candidati a Sindaco. L’incontro, promosso dall’Università Popolare, da Esperonews e dal Comitato San Calogero sarà trasmesso in diretta dal Sito, dalla pagina Facebook e dal canale YouTube di Esperonews. Regia a cura di Giovanni Azzara.
Le due stazioni di conversione elettrica a servizio dei due rami del collegamento elettrico sottomarino del “Tyrrhenian Link”, localizzate nel territorio del Comune di Termini Imerese, è il grande progetto di Terna per il collegamento tra Sicilia e Campania (ramo Est) e tra Sicilia e Sardegna (ramo Ovest). Varie le criticità emerse in conseguenza degli impatti negativi della scelta localizzativa operata da Terna di posizionare le stazioni in un’area residenziale, quale è la C.da Caracoli, piuttosto che all’interno dell’area industriale di Termini Imerese, come richiesto da tutta la comunità locale e istituzionale durante la fase di consultazione pubblica svoltasi nel 2021. Quale è lo stato dell’arte e quali danni ambientali provocano? L’inquinamento elettromagnetico esistente ed i timori di incremento nel futuro: esistono delle soluzioni per attenuare il danno?
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|8/05/2026 - Bisceglie (BT). Furti: rubano cibo alla CARITAS, arrestati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente di 27 e 53 anni, nonché le misure de...-->continua
|
|
|8/05/2026 - Catanzaro - Sequestrati oltre 40.000 confezioni contenenti il “Lilial”, sostanza cancerogena
Nei giorni scorsi si è conclusa un’articolata indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro volta al contrasto della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici pericolosi e che ha determinato il rinvio a giudizio di 3 rappre...-->continua
|
|
|8/05/2026 - Unicef Italia: per il 79% delle donne e il 63% degli uomini essere neogenitori non è facile
A conclusione della Settimana Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l’UNICEF Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti[1], nell’ambito della pubblicazione “EPPUR SIAM SOLI - La salute...-->continua
|
|
|8/05/2026 - Termini Imerese, dibattito pubblico sulla nuova Stazione di conversione elettrica e rischi ambientali
Si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo La Masa in Piazza La Masa, 2 a Termini Imerese un dibattito pubblico dal titolo: “Dal Tyrrhenian link a Termini Imerese: Stazione di conversione elettrica in C.da Caracoli e rischi ambientali”. Pre...-->continua
|
|
|8/05/2026 - Agro nocerino-sarnese, allarme contaminazione delle falde:denuncia del sindaco di Angri e controlli urgenti della Regione
Cresce l’allarme nell’Agro nocerino-sarnese dopo la diffusione dei dati sulla contaminazione delle acque sotterranee da sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Lo studio dell’Università Federico II di Napoli segnala superamenti dei limiti di legge per tr...-->continua
|
|
|8/05/2026 - Sala Consilina, incidente mortale sulla provinciale: perde la vita un motociclista di 31 anni
Incidente stradale ieri sera lungo la strada provinciale che collega Silla di Sassano a Trinità, nel territorio di Sala Consilina nei pressi del Ponte Cappuccini..
Un giovane motociclista, Pasquale Morello di 31 anni, residente a Sala Consilina, ha pe...-->continua
|
|
|7/05/2026 - Precisazione della Società Geologica Italiana sulla Carta Geologica di Petacciato disponibile online
La Società Geologica Italiana precisa che in riferimento al Comunicato Stampa riguardante Petacciato e divulgato in data 11 Aprile, nel quale affermava che “Per quanto riguarda la frana di Petacciato, esiste una carta geologica – non ancora pubblicata – ma ri...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.