Erano le 21 del 6 maggio 1976 quando la terra tremò violentemente in Friuli Venezia Giulia, segnando una delle pagine più drammatiche della storia sismica italiana. Il sisma, passato alla memoria collettiva come “Orcolat” – l’orco, l’incubo – raggiunse una magnitudo di 6.5 sulla scala Richter, con epicentro tra Gemona del Friuli e Artegna. Il bilancio fu devastante: 990 vittime, interi centri abitati distrutti, danni estesi fino alla vicina Slovenia.



A mezzo secolo di distanza dal Terremoto del Friuli del 1976, il ricordo resta vivo non solo per commemorare le vittime, ma anche come monito per il presente. A sottolinearlo è Antonello Fiore, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, che richiama l’urgenza di un impegno concreto e continuativo nella prevenzione sismica.



“La ricostruzione del Friuli – afferma Fiore – è ancora oggi considerata un modello virtuoso, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, comunità locali e competenze tecniche”. Un esempio di resilienza e pianificazione che ha fatto scuola, distinguendosi per rapidità, efficienza e attenzione al tessuto sociale.



Eppure, il rischio sismico in Italia resta elevato e diffuso. Per questo SIGEA, in occasione dell’anniversario, promuove il 5 maggio un evento online dal titolo “L’ORCOLAT. Riflessioni sulla pericolosità e vulnerabilità sismica a cinquant’anni dal Terremoto del Friuli”. Tra i relatori figurano esperti di primo piano come Massimo Mariani, Emanuela Guidoboni e Francesco Stragapede, che analizzeranno rispettivamente il comportamento delle strutture, il valore della memoria storica e gli strumenti di prevenzione come la microzonazione sismica.



Previsto anche un contributo internazionale con Giada Messetti, in collegamento da Hong Kong, autrice del libro “Quando tornano le rondini. Friuli 1976: memorie di un terremoto”.



Il terremoto del 1976 rappresentò uno spartiacque nella gestione delle emergenze e nella pianificazione territoriale italiana. Paradossalmente, molti dei paesi devastati non avevano subito danni significativi nemmeno durante i due conflitti mondiali, a testimonianza dell’imprevedibilità e della potenza degli eventi naturali.



Oggi, la lezione del Friuli è più attuale che mai: conoscere il territorio, pianificare correttamente e investire nella prevenzione sono le uniche strategie realmente efficaci per ridurre l’impatto dei terremoti. SIGEA evidenzia in particolare la necessità di una pianificazione basata su solide conoscenze geologiche, il ruolo cruciale della microzonazione sismica nelle scelte urbanistiche e l’urgenza di un programma pluriennale per l’adeguamento del patrimonio edilizio, pubblico e privato.



Fondamentale anche la diffusione della cultura del rischio: informazione, formazione e comunicazione devono diventare pilastri delle politiche pubbliche. In quest’ottica, l’associazione propone di destinare una quota specifica dei fondi per gli interventi strutturali anche ad attività di sensibilizzazione dei cittadini.



A cinquant’anni dall’Orcolat, il ricordo delle comunità colpite non può restare confinato alla memoria. Deve trasformarsi in azione concreta, in consapevolezza diffusa, in prevenzione sistematica. Perché, come ribadisce Fiore, “la cultura della prevenzione non può essere episodica, ma deve diventare parte integrante della nostra società”.



Il Friuli insegna. Sta all’Italia raccogliere davvero quella lezione.