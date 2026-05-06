Dopo il positivo svolgimento del ciclo di conferenze online, entra nella fase conclusiva il progetto “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, promosso dalla Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS)



Il percorso, articolato in sette incontri svoltisi dal 24 marzo al 7 maggio 2026, ha offerto un’importante occasione di approfondimento sul dialogo interculturale e interreligioso, mettendo a confronto studiosi ed esperti su temi centrali per la costruzione di una cultura della pace, della convivenza e della riconciliazione delle memorie.

A conclusione di questo itinerario formativo, è in programma il Laboratorio culturale in presenza dal titolo “Le religioni in dialogo per la pace”, che si terrà nei giorni 15 e 16 maggio 2026 presso la Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (Cosenza).



Il laboratorio rappresenta un momento di sintesi e di confronto diretto tra i partecipanti e dopo le parole di benvenuto di S.E. Mons. Donato Oliverio (Vescovo di Lungro) si prevedono due sessioni di lavoro, dibattiti e attività di gruppo coordinate dal prof. Riccardo Burigana e dal prof. Papàs Alex Talarico, con la partecipazione del prof. Mustafa Cenap Aydin (Istituto Tevere – Centro per il dialogo).



L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno culturale dell’Eparchia di Lungro che, fin dalla sua istituzione, promuove il dialogo tra culture e religioni come strumento fondamentale per la costruzione della pace.

Il progetto prevede inoltre la pubblicazione di un volume contenente i contributi emersi durante il percorso, che sarà successivamente presentato nelle scuole del territorio.



La partecipazione al laboratorio è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Ai partecipanti saranno offerti: cena di venerdì 15 maggio e pranzo di sabato 16 maggio È inoltre prevista la possibilità di pernottamento gratuito, su richiesta e fino a esaurimento dei posti disponibili. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo.



A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e consegnato il volume con i contributi del corso.

Per info ed iscrizioni: Segreteria organizzativa: Rosy: 348.661 5651- 393.953 1494)



Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3.



