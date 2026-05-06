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|Laboratorio culturale conclusivo del Progetto ''Calabria, ponte di dialogo''- Eparchia di Lungro (CS) 15 e 16 maggio
6/05/2026
|Dopo il positivo svolgimento del ciclo di conferenze online, entra nella fase conclusiva il progetto “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, promosso dalla Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (CS)
Il percorso, articolato in sette incontri svoltisi dal 24 marzo al 7 maggio 2026, ha offerto un’importante occasione di approfondimento sul dialogo interculturale e interreligioso, mettendo a confronto studiosi ed esperti su temi centrali per la costruzione di una cultura della pace, della convivenza e della riconciliazione delle memorie.
A conclusione di questo itinerario formativo, è in programma il Laboratorio culturale in presenza dal titolo “Le religioni in dialogo per la pace”, che si terrà nei giorni 15 e 16 maggio 2026 presso la Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro (Cosenza).
Il laboratorio rappresenta un momento di sintesi e di confronto diretto tra i partecipanti e dopo le parole di benvenuto di S.E. Mons. Donato Oliverio (Vescovo di Lungro) si prevedono due sessioni di lavoro, dibattiti e attività di gruppo coordinate dal prof. Riccardo Burigana e dal prof. Papàs Alex Talarico, con la partecipazione del prof. Mustafa Cenap Aydin (Istituto Tevere – Centro per il dialogo).
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno culturale dell’Eparchia di Lungro che, fin dalla sua istituzione, promuove il dialogo tra culture e religioni come strumento fondamentale per la costruzione della pace.
Il progetto prevede inoltre la pubblicazione di un volume contenente i contributi emersi durante il percorso, che sarà successivamente presentato nelle scuole del territorio.
La partecipazione al laboratorio è gratuita, con iscrizione obbligatoria.
Ai partecipanti saranno offerti: cena di venerdì 15 maggio e pranzo di sabato 16 maggio È inoltre prevista la possibilità di pernottamento gratuito, su richiesta e fino a esaurimento dei posti disponibili. Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e consegnato il volume con i contributi del corso.
Per info ed iscrizioni: Segreteria organizzativa: Rosy: 348.661 5651- 393.953 1494)
Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3.
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.