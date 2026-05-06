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|A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni
6/05/2026
| Undici eventi, da giovedì 7 a domenica 31 maggio, tra conferenze, progetti, sport e tradizione, con al centro le due giornate più sentite e partecipate dell’anno: quelle del 16 e 17 maggio, con la spettacolare Festa Patronale di Sant’Alberto: è tutto pronto a Pietramontecorvino per la “Settimana Identitaria”.
Si comincia con MOSACTA, manifestazione incentrata sull’arte del mosaico, la sua conservazione e le innovazioni tecnologiche nel settore. Il workshop, con ospiti da tutto il mondo, si svolgerà in due giornate: giovedì 7 e venerdì 8 maggio con le conferenze delle 9.30 al Teatro San Pardo e quelle delle 14.30 al Palazzo Ducale. MOSACTA è un evento a cura del dott. Michele Macchiarola, del CNR Istituto di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei materiali ceramici di Faenza. Lunedì 11 maggio, alle 10.30, sarà ancora Palazzo Ducale a ospitare la presentazione degli “Interventi di sicurezza sismica della Torre di Montecorvino”, a cura della Soprintendenza Archeologia-Belle Arti e Paesaggio Foggia-Bat. Martedì 12 maggio, alle 10.30, stessa location per “Terravecchia LAB.OR.iosa”: presentazione del progetto “Punti cardinali for Work” a cura del Comune di Pietramontecorvino e dei partner dell’iniziativa. Di particolare rilievo l’evento in programma mercoledì 13 maggio, organizzato in collaborazione da Comune di Pietramontecorvino, Anci Puglia e Politecnico di Bari: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17, a Palazzo Ducale si discuterà dell’istituzione di un Hub del Politecnico di Bari sui Monti Dauni, per una collaborazione sui processi di sviluppo territoriale. Venerdì 15 maggio, dalle ore 19 nella Chiesa Badiale, si terrà la conferenza incentrata su “Il racconto di Pietra: storie di vita tra il 1600 e l’800, a cura di Gennaro Ciavarella, ingegnere e vicepresidente del Comitato Scientifico CAI Regioni Puglia e Basilicata.
LA PROCESSIONE DELL’ACQUA E DEL GRANO. Sabato 16 maggio, come avviene dal 1889, gli abitanti di Pietramontecorvino si recheranno in processione-pellegrinaggio dal paese all’antico Castrum medievale e sito archeologico di Montecorvino, che dista 6 chilometri dal borgo. Lo faranno per celebrare il patrono Sant’Alberto Normanno che, 137 anni fa, dopo mesi e mesi di disperante arsura e mancanza di precipitazioni, compì il miracolo della pioggia, dissetando i campi inariditi dalla siccità. Il 16 maggio sarà rinnovata la tradizione. La processione-pellegrinaggio partirà alle ore 8 da Largo Rosario, dopo la benedizione dei pali. Centinaia di persone sono precedute da altissimi pali addobbati con fazzoletti variopinti che vengono portati a braccia, eretti, con l’aiuto di lunghe funi. Nel mezzo, tra i pali e il popolo dei fedeli, c’è la statua del santo che unisce tre paesi: all’evento partecipano gruppi di fedeli provenienti da Motta Montecorvino, Volturino, Pietramontecorvino e da molte città d’Italia dove risiedono le comunità di emigranti dei rispettivi borghi. Per arrivare a destinazione, ai piedi di una maestosa torre, devono camminare in mezzo alla campagna, attraversando il mare verde dei campi di grano ancora fresco. Il 17 maggio, invece, la processione si terrà per le strade del paese e, questa volta, i palii e la statua del santo non attraverseranno i campi di grano ma le vie del borgo, svettando tra le case. La processione del 17 maggio inizierà alle ore 18.30.
GLI ALTRI EVENTI. Domenica 17 maggio, alle ore 9, si svolgerà “Pull Out – Gara di ricerca sportiva del Tartufo Nero” a cura di “Il Mondo degli Animali”, CPA Pietramontecorvino e Farmina Pet Foods. Domenica 24 maggio si terrà la seconda edizione del “Torneo Calcio in Pietra”, a cura di ASD Calcio Pietramontecorvino e DL Soccer School. Infine, domenica 31 maggio, andrà in scena l’undicesima edizione della “Corsa AVIS di Sant’Alberto”, gara podistica di 11,4 km con partenza alle 9.30 da Piazza Martiri del terrorismo.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|5/05/2026 - Taranto, arrestato in Svezia con mandato europeo: accusato di maltrattamenti e tentato matrimonio forzato
La Polizia di Stato ha tratto in arresto nel sud della Svezia un cittadino di nazionalità irachena di 52 anni gravato da Mandato di Arresto Europeo in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto, su proposta della Procur...-->continua
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|5/05/2026 - Cosenza, sequestro da oltre 30 milioni per presunto danno erariale nel settore turistico
I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria di Catanzaro, hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo su sette immobili, ed altrettante porzioni di terreni, nei confronti di una ...-->continua
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|5/05/2026 - Calabria, approvata la richiesta di calamità naturale per i cicloni ''Harry'' e ''Nils''
La giunta regionale ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che hanno colpito la Calabria nei mesi di gennaio e febbraio 2026.
Nei primi mesi del 2026, infatti, nel giro di appena 30 giorni, ben 2 cir...-->continua
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|5/05/2026 - Catanzaro, Toyota trasformata in falsa Ferrari: smontati e distrutti i pezzi contraffatti
I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari Spa, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale è stato disposto lo smontaggio e la d...-->continua
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|5/05/2026 - Corigliano-Rossano (CS): furto e aggressione agli agenti, arrestato in flagranza di reato.
Nella serata del 29 Aprile ultimo scorso, personale della Polizia di Stato appartenente al Distaccamento Polizia Stradale di Rossano, in collaborazione con personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano Rossano, nell'ambito dei servizi di...-->continua
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|5/05/2026 - Orsara diventa una galleria fotografica
Hanno scattato centinaia di fotografie, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli, archi e piazze, accolti con curiosità e ospitalità dagli orsaresi che si sono fatti immortalare al lavoro, nei luoghi di ritrovo, per strada. Stiamo parlando di Elisa Crestani, di To...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.