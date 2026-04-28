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|Usura ed estorsione con metodo mafioso: due arresti a Roma, colpita rete legata alla ‘ndrangheta
28/04/2026
|La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso.
L’operazione, condotta dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha permesso di ricostruire l’attività di una struttura criminale di matrice ‘ndranghetistica operante nella Capitale, dedita alla concessione di prestiti usurari a danno di imprenditori e professionisti. I tassi di interesse applicati avrebbero superato anche il 300% annuo, accompagnati da metodi intimidatori tipici delle organizzazioni mafiose.
Gli indagati, imprenditori originari della Calabria, sarebbero collegati alla cosiddetta “Confederazione cosentina”. Contestato anche l’esercizio abusivo del credito per finanziamenti superiori ai 3 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 300.000 euro in contanti e diverse armi da fuoco. L’operazione rientra nel contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela dell’economia legale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|28/04/2026 - Napoli. Emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 166 milioni di euro
Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo ...-->continua
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|28/04/2026 - Usura ed estorsione con metodo mafioso: due arresti a Roma, colpita rete legata alla ‘ndrangheta
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di usur...-->continua
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|28/04/2026 - Scalea: inaugurazione della mostra fotografica nell’ambito del progetto ''Scalea Eterna''
Ci sono luoghi che non appartengono solo al presente.
Attraversano il tempo, lo custodiscono e lo trasformano.
Scalea è uno di questi.
Nasce da questa visione “SCALEA ETERNA – Memorie che creano futuro. Dialogo tra generazioni nei luoghi della...-->continua
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|27/04/2026 - Ginosa Marina, al via la terza edizione dell'Elephant Park
Una giornata fuori dagli schemi, immersi nella natura, tra musica, sport, buon cibo e attività per tutte le età. Giovedì 1° maggio, in contrada Pizziferro a Ginosa Marina, torna per la sua terza edizione il “Festival del Tempo Libero”, appuntamento ormai conso...-->continua
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|26/04/2026 - Elezioni amministrative nel Salernitano: sfide a Campagna e Polla tra i comuni al voto il 25 e 26 maggio
Si voterà domenica 25 e lunedì 26 maggio nei comuni della provincia di Salerno chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Coinvolti centri come Campagna, Polla, Casal Velino, Sassano e altri.
A Campagna saranno tre i candidati: l’avvocato Adele Amorus...-->continua
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|26/04/2026 - Comunali 2026 a Salerno: otto candidati in corsa per la carica di sindaco
Sfida a otto per la carica di sindaco alle Comunali 2026 di Salerno. Tra i protagonisti c’è Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania ed ex primo cittadino, sostenuto da sette liste.
Per il centrodestra scende in campo il docente universi...-->continua
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|25/04/2026 - Terremoto di magnitudo 3.7 al largo della costa calabra: nessun danno segnalato
Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è stato registrato il 25 aprile 2026 alle ore 13:43 italiane nella zona della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. L’evento sismico, avvenuto a una profondità di 272 km, ha avuto coordinate geografiche 39.28...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.