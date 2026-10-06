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La voce della Politica
|Laura Genovese eletta segretaria generale Filctem Cgil Potenza
6/10/2026
|"Ringrazio la Filctem Cgil per la fiducia accordatami - afferma Genovese -. Proseguiremo sulla strada tracciata da chi mi ha preceduto, mettendo al centro i lavoratori e le politiche industriali della Basilicata, di cui la risorsa energetica è il fulcro. Bisogna investire nella transizione, nella tutela del lavoro e del salario negli appalti. Sulla transizione energetica non si può intervenire repentinamente ma in modo graduale e programmatico, deve essere un vettore con una direzione precisa capace di centrare obiettivi comuni. Il nostro faro deve essere una transizione giusta in modo che a pagarne non siano i lavoratori e le lavoratrici lucane, come spesso accade. Rimettiamo al centro il welfare contrattuale e il rispetto dei diritti tutelati dai contratti collettivi".
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|La Voce della Politica
|6/10/2026 - Laura Genovese eletta segretaria generale Filctem Cgil Potenza
"Ringrazio la Filctem Cgil per la fiducia accordatami - afferma Genovese -. Proseguiremo sulla strada tracciata da chi mi ha preceduto, mettendo al centro i lavoratori e le politiche industriali della Basilicata, di cui la risorsa energetica è il fulcro. Bisogna investire ne...-->continua
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|6/10/2026 - Nobile e Arno Vice Segretari di Forza Italia Giovani Basilicata
Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia Giovani Basilicata. Il Segretario Regionale Simone Pierro ha ufficializzato la nomina di Michele Nobile e Rocco Arno alla carica di Vice Segretari Regionali di Forza Italia Giovani Basilicata, i quali af...-->continua
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|6/10/2026 - Lauria, completato il collaudo della vasca di Carpineto
Si sono concluse nella giornata di ieri le attività di collaudo della vasca della discarica di Carpineto di Lauria, un passaggio particolarmente significativo nel percorso di pieno ritorno in operatività di un impianto strategico non soltanto per la città valn...-->continua
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|6/10/2026 - Francavilla in Sinni:Comune ricostruisce la vicenda del trasporto verso centro diurno«da Senise mancano 10 mensilità
Relativamente al servizio di trasporto delle persone con disabilità frequentanti il Centro Diurno Don Pino Terracina, a seguito delle dichiarazioni pubbliche rese agli organi di stampa dal Sindaco di Senise, Dott.ssa Eleonora Castronuovo, e considerato il co...-->continua
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|6/10/2026 - A Nemoli inaugurata la nuova mensa scolastica
È stata inaugurata lunedì 5 ottobre la nuova mensa scolastica a servizio degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Nemoli. Una nuova struttura realizzata grazie ai fondi del PNRR, pensata per offrire agli studenti un ambien...-->continua
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|6/10/2026 - Artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI: «La legge quadro va riformata»
«La Legge Quadro che disciplina lartigianato è da rivedere, non soltanto alla luce dei parametri europei, ma perché è ormai obsoleta. Ha oltre quarantanni e, nel frattempo, il mondo dellartigianato è profondamente cambiato».
Lo dichiarano i preside...-->continua
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|6/10/2026 - Palestre scolastiche, il Comune di Lagonegro primo in graduatoria in Basilicata
A conclusione dell'iter di valutazione, è stato ammesso a finanziamento, per un importo pari a 344.885,74, l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra scolastica di Piazza della Repubblica, uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di...-->continua
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