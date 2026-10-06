"Ringrazio la Filctem Cgil per la fiducia accordatami - afferma Genovese -. Proseguiremo sulla strada tracciata da chi mi ha preceduto, mettendo al centro i lavoratori e le politiche industriali della Basilicata, di cui la risorsa energetica è il fulcro. Bisogna investire nella transizione, nella tutela del lavoro e del salario negli appalti. Sulla transizione energetica non si può intervenire repentinamente ma in modo graduale e programmatico, deve essere un vettore con una direzione precisa capace di centrare obiettivi comuni. Il nostro faro deve essere una transizione giusta in modo che a pagarne non siano i lavoratori e le lavoratrici lucane, come spesso accade. Rimettiamo al centro il welfare contrattuale e il rispetto dei diritti tutelati dai contratti collettivi".

