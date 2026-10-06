Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia Giovani Basilicata. Il Segretario Regionale Simone Pierro ha ufficializzato la nomina di Michele Nobile e Rocco Arno alla carica di Vice Segretari Regionali di Forza Italia Giovani Basilicata, i quali affiancheranno così Vito Gabriele Motta, nella veste di Vicario, e Antonio Cupparo, già nominati lo scorso anno. Le nuove nomine si inseriscono nel percorso avviato dalla Segreteria Regionale che ha come obiettivo quello di consolidare la presenza di Forza Italia Giovani in Basilicata e rafforzare lattività politica e organizzativa del movimento.



Simone Pierro, Segretario Regionale Forza Italia Giovani Basilicata, dichiara: «Come anticipato negli scorsi giorni, oggi proseguiamo il percorso di riorganizzazione del nostro movimento giovanile in Basilicata. Ho provveduto pertanto a sottoscrivere la nomina a Vice Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata di Michele Nobile e di Rocco Arno, in modo da completare, in aggiunta ai Vice Segretari già nominati lanno scorso (Vito Gabriele Motta, nella funzione di Vicario, e Antonio Cupparo), la squadra di direzione del nostro movimento. Si tratta di due dirigenti del giovanile che negli anni hanno maturato esperienza e competenze e hanno contribuito in maniera significativa allo slancio di Forza Italia Giovani e di Forza Italia. Da quando ho assunto questo incarico ho sempre lavorato affinché, in unottica meritocratica, ciascun membro del nostro movimento giovanile potesse essere messo nelle condizioni di poter lavorare e di poter dare il proprio contributo sulla base delle proprie competenze e di quanto realizzato e dimostrato negli anni. È in questa direzione che Forza Italia Giovani Basilicata continuerà a lavorare sui territori affinché la propria azione possa essere sempre più incisiva, rappresentando le istanze dei giovani della nostra terra che si rivedono nei valori e nel programma di Forza Italia. A Rocco e Michele vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro e quelli di tutta Forza Italia Giovani Basilicata. Sono certo che il loro contributo sarà essenziale e determinante per garantire al nostro movimento giovanile non soltanto una crescita sempre maggiore ma anche e soprattutto la capacità di continuare ad essere determinanti nello scenario politico regionale.»



Rocco Arno, neo Vice Segretario Regionale Forza Italia Giovani Basilicata, afferma: «Desidero comunicare con grande piacere ed entusiasmo la mia nomina a Vice Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, conferitami ufficialmente dal Segretario Regionale Simone Pierro. Accetto questa responsabilità con il massimo impegno e profondo senso del dovere, consapevole del ruolo di garanzia che questo incarico comporta: sarò il referente e il garante di tutti, assicurando ascolto costante, trasparenza e massima condivisione in ogni decisione e percorso futuro. Fin da subito rimetterò al centro dell'azione politica e organizzativa l'intero territorio lucano, senza distinzioni o campanilismi. Inizierò a lavorare a stretto contatto con le strutture provinciali di Potenza e Matera, guidate dai Segretari Edoardo dElia e Antonella Iacovino, con i quali porteremo avanti con determinazione i progetti già avviati e ne promuoveremo di nuovi, volti a garantire un pieno ed effettivo coinvolgimento di ogni singola comunità della nostra regione. Le nostre realtà territoriali, dai piccoli comuni delle aree interne ai centri più popolosi, meritano un'attenzione quotidiana, una presenza vicina e risposte concrete. Il mio obiettivo primario sarà quello di fare da ponte solido tra i territori e la Segreteria, valorizzando le competenze, le idee e le energie di ciascun aderente e creando un laboratorio politico aperto a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi alla cosa pubblica e dare il proprio contributo. Siamo alla vigilia di appuntamenti elettorali decisivi che vedranno coinvolti diversi comuni lucani. Forza Italia Giovani sarà protagonista con idee fresche, proposte concrete per il lavoro, il merito, la formazione e lo sviluppo locale, dimostrando che le nuove generazioni non sono solo il futuro, ma il presente politico di questa terra. Ringrazio il Segretario Regionale Simone Pierro per la fiducia riposta in me e l'intero Coordinamento per l'accoglienza. Avanti insieme, con determinazione, passione e spirito di squadra, per la crescita del nostro movimento e della nostra amata Basilicata.»



Dichiara Michele Nobile, neo Vice Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata e già Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Potenza: «Prendo atto con grande entusiasmo e senso di responsabilità della mia nomina a Vice Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata. È un incarico che accolgo con orgoglio, ma soprattutto con la consapevolezza che ogni ruolo politico deve tradursi in impegno, presenza e risultati concreti. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Segretario Regionale Simone Pierro per la fiducia accordatami. Una fiducia che intendo ripagare con il massimo impegno, mettendo a disposizione del movimento lesperienza maturata sul territorio e la volontà di costruire, insieme, una nuova stagione di partecipazione e protagonismo giovanile. Un ringraziamento particolare va anche alla Segreteria Provinciale di Potenza e a tutti i suoi componenti, con i quali ho condiviso un importante percorso politico e umano. Sono certo che il nuovo incarico non rappresenterà una distanza dal territorio, ma al contrario una nuova opportunità per rafforzare il lavoro comune. Continueremo a lavorare insieme per il bene della nostra provincia e della nostra Basilicata. Nel mio precedente ruolo di Segretario Provinciale abbiamo avviato diversi progetti e iniziative sui quali abbiamo investito tempo, energie e idee. Il nuovo incarico regionale non rappresenta per me un punto di arrivo, ma la possibilità di dare continuità a quel lavoro, portare a compimento quanto iniziato e ampliare quelle progettualità su scala regionale. La vera sfida, però, è ancora più ambiziosa. Quando parliamo di giovani e Basilicata non possiamo limitarci a dire che dobbiamo evitare che i nostri ragazzi partano. Sarebbe una visione troppo semplice e, soprattutto, non sufficiente. Dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre. La Basilicata deve diventare una terra capace non soltanto di trattenere i propri giovani, ma anche di attrarre e riattrarre quelli che sono andati via. Tanti giovani lucani oggi studiano, lavorano e costruiscono le proprie competenze fuori regione. Non dobbiamo considerarli una generazione perduta. Al contrario, dobbiamo creare le condizioni affinché possano guardare alla Basilicata come a una terra nella quale tornare, investire, lavorare e costruire il proprio futuro. Per farlo servono politiche concrete e una visione nuova: maggiori opportunità professionali, sostegno allimprenditoria giovanile, formazione, innovazione, valorizzazione delle competenze e territori capaci di offrire qualità della vita e prospettive. Non servono soltanto slogan. Servono progetti, idee e capacità di trasformarli in risultati. Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire una Basilicata che dica ai suoi giovani: Non devi andare via per realizzarti. Ma anche una Basilicata capace di dire a chi è partito: Puoi tornare, qui cè ancora un futuro per te. Questa sarà la direzione del mio impegno nel nuovo ruolo: continuare a lavorare dal territorio, ascoltare i giovani, portare avanti i progetti già avviati e costruire nuove opportunità, con l'ambizione di trasformare le esigenze delle nuove generazioni in proposte politiche concrete. Perché una regione che perde i propri giovani perde futuro. Una regione che riesce a trattenerli, ad attrarli e a farli tornare, invece, costruisce il proprio futuro. Ed è per questo che dobbiamo lavorare: per una Basilicata che non sia costretta a salutare i propri giovani, ma che torni ad essere abbastanza forte, moderna e attrattiva da convincerli a restare e, soprattutto, a tornare. Il futuro della Basilicata passa dai suoi giovani. Noi abbiamo il dovere di costruirglielo qui.»



Con le nuove nomine, Forza Italia Giovani Basilicata rilancia il proprio impegno sui territori, puntando su partecipazione, competenze e presenza politica. Lo scopo è costruire una rete più vicina alle esigenze delle nuove generazioni, favorendo il confronto con i territori e trasformando le idee dei giovani in proposte concrete. Forza Italia Giovani Basilicata si prepara così ad affrontare le prossime sfide, con una squadra rafforzata, mettendo al centro del proprio impegno il merito, il lavoro, la formazione, linnovazione e lo sviluppo dei territori.