«La Legge Quadro che disciplina lartigianato è da rivedere, non soltanto alla luce dei parametri europei, ma perché è ormai obsoleta. Ha oltre quarantanni e, nel frattempo, il mondo dellartigianato è profondamente cambiato».



Lo dichiarano i presidenti di Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, replicando alle dichiarazioni dei vertici di Confindustria sulla riforma della disciplina dellartigianato.



«In questi decenni  sottolineano le associazioni  sono cambiati i processi produttivi e le modalità di fare impresa. Dobbiamo affrontare il ricambio generazionale e, per restare competitive, le imprese artigiane sono chiamate ogni giorno a coniugare tradizione e innovazione, ad aprirsi ai mercati esteri e a utilizzare tecnologie di ultima generazione».



Secondo le associazioni, la definizione di impresa artigiana non può essere ricondotta esclusivamente a un parametro dimensionale. A caratterizzarla concorrono anche il coinvolgimento diretto del titolare nellattività lavorativa, il modello produttivo e il forte legame con il territorio, sia esso rappresentato da un piccolo centro o da una città.



«Se si considera soltanto il limite dimensionale  proseguono  si rischia di danneggiare unintera filiera che, anche sotto il profilo dellidentità e dellimmagine, trae un valore importante dal potersi definire artigiana. Non si può penalizzare unimpresa perché vuole crescere, investire e ampliare il proprio mercato. È una battaglia di buon senso e di dignità».



Le associazioni criticano quindi l'impostazione espressa da Confindustria nel dibattito sulla riforma.



«La visione di Confindustria ci sembra miope e obsoleta, perché legata a unidea dellartigianato che non esiste più. Le nostre imprese si sono evolute: non ci sono più soltanto le botteghe polverose riconducibili allo stereotipo del Mastro. Oggi le imprese artigiane utilizzano lintelligenza artificiale, sono digitalizzate, innovano, esportano e crescono dimensionalmente, pur conservando le peculiarità che le rendono artigiane».



Da qui la richiesta di un aggiornamento della normativa capace di accompagnare levoluzione del settore senza snaturarne le caratteristiche.



«Vogliamo un ammodernamento della Legge Quadro che consenta alle imprese di crescere nel rispetto della loro natura artigiana. Non chiediamo interventi che producano distorsioni tra aziende operanti sullo stesso mercato, ma che la dimensione dimpresa venga considerata in maniera coerente con la realtà dellartigianato contemporaneo. Parliamo, inoltre, di interventi che non comporterebbero né disparità di trattamento tra imprese né maggiori costi per il bilancio dello Stato».



Le associazioni sottolineano il tema del cosiddetto dumping salariale, richiamato nel confronto sulla possibilità che imprese con un numero maggiore di addetti possano applicare il contratto collettivo nazionale dellartigianato.



«Non riteniamo che la revisione della Legge Quadro determini automaticamente un dumping salariale per effetto del passaggio delle imprese con 49 addetti al contratto nazionale di lavoro dellartigianato. Il CCNL dellartigianato prevede tutele e strumenti di welfare per i lavoratori».



«La questione, dunque, non è difendere unetichetta  concludono le associazioni  ma riconoscere che lartigianato del 2026 è profondamente diverso da quello di quarantanni fa. La legge deve prendere atto di questa evoluzione e permettere alle imprese artigiane di crescere, innovare e competere senza essere costrette, proprio a causa della loro crescita, a rinunciare alla propria identità».





Confartigianato Basilicata

CNA Basilicata

Casartigiani Basilicata

CLAAI Basilicata