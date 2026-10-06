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La voce della Politica
|Artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI: «La legge quadro va riformata»
6/10/2026
|«La Legge Quadro che disciplina lartigianato è da rivedere, non soltanto alla luce dei parametri europei, ma perché è ormai obsoleta. Ha oltre quarantanni e, nel frattempo, il mondo dellartigianato è profondamente cambiato».
Lo dichiarano i presidenti di Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, replicando alle dichiarazioni dei vertici di Confindustria sulla riforma della disciplina dellartigianato.
«In questi decenni sottolineano le associazioni sono cambiati i processi produttivi e le modalità di fare impresa. Dobbiamo affrontare il ricambio generazionale e, per restare competitive, le imprese artigiane sono chiamate ogni giorno a coniugare tradizione e innovazione, ad aprirsi ai mercati esteri e a utilizzare tecnologie di ultima generazione».
Secondo le associazioni, la definizione di impresa artigiana non può essere ricondotta esclusivamente a un parametro dimensionale. A caratterizzarla concorrono anche il coinvolgimento diretto del titolare nellattività lavorativa, il modello produttivo e il forte legame con il territorio, sia esso rappresentato da un piccolo centro o da una città.
«Se si considera soltanto il limite dimensionale proseguono si rischia di danneggiare unintera filiera che, anche sotto il profilo dellidentità e dellimmagine, trae un valore importante dal potersi definire artigiana. Non si può penalizzare unimpresa perché vuole crescere, investire e ampliare il proprio mercato. È una battaglia di buon senso e di dignità».
Le associazioni criticano quindi l'impostazione espressa da Confindustria nel dibattito sulla riforma.
«La visione di Confindustria ci sembra miope e obsoleta, perché legata a unidea dellartigianato che non esiste più. Le nostre imprese si sono evolute: non ci sono più soltanto le botteghe polverose riconducibili allo stereotipo del Mastro. Oggi le imprese artigiane utilizzano lintelligenza artificiale, sono digitalizzate, innovano, esportano e crescono dimensionalmente, pur conservando le peculiarità che le rendono artigiane».
Da qui la richiesta di un aggiornamento della normativa capace di accompagnare levoluzione del settore senza snaturarne le caratteristiche.
«Vogliamo un ammodernamento della Legge Quadro che consenta alle imprese di crescere nel rispetto della loro natura artigiana. Non chiediamo interventi che producano distorsioni tra aziende operanti sullo stesso mercato, ma che la dimensione dimpresa venga considerata in maniera coerente con la realtà dellartigianato contemporaneo. Parliamo, inoltre, di interventi che non comporterebbero né disparità di trattamento tra imprese né maggiori costi per il bilancio dello Stato».
Le associazioni sottolineano il tema del cosiddetto dumping salariale, richiamato nel confronto sulla possibilità che imprese con un numero maggiore di addetti possano applicare il contratto collettivo nazionale dellartigianato.
«Non riteniamo che la revisione della Legge Quadro determini automaticamente un dumping salariale per effetto del passaggio delle imprese con 49 addetti al contratto nazionale di lavoro dellartigianato. Il CCNL dellartigianato prevede tutele e strumenti di welfare per i lavoratori».
«La questione, dunque, non è difendere unetichetta concludono le associazioni ma riconoscere che lartigianato del 2026 è profondamente diverso da quello di quarantanni fa. La legge deve prendere atto di questa evoluzione e permettere alle imprese artigiane di crescere, innovare e competere senza essere costrette, proprio a causa della loro crescita, a rinunciare alla propria identità».
Confartigianato Basilicata
CNA Basilicata
Casartigiani Basilicata
CLAAI Basilicata
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