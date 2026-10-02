-->
|
La voce della Politica
|Senise, Sassone: tagli al trasporto disabili, ma 125.600 euro restano fermi in Comune
2/10/2026
|Da ieri il Comune di Senise ha interrotto il servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità verso il Centro Territoriale Socio-Educativo (CTSE) "Don Pino Terracina''.
Un taglio improvviso che sta generando un gravissimo disagio a diverse famiglie del nostro territorio, le quali per garantire la continuità educativa e assistenziale ai propri cari si vedrebbero costrette a sostenere una spesa di circa 750 euro ciascuna per riattivare il trasporto a proprie spese.
A denunciare con fermezza la situazione è il consigliere comunale di minoranza Nicola Maria Sassone, che punta il dito contro le scelte e la gestione dell'amministrazione comunale.
«Ci troviamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita», dichiara Sassone. «Il Comune di Senise ha ricevuto dalla Regione Basilicata, attraverso i fondi RIPAS del Programma Speciale Senisese, ben 650.000 euro destinati proprio al potenziamento dei servizi. Nel riparto di queste risorse, attraverso delibera di giunta comunale n 23 del 9.9.2025, l'amministrazione ha deciso di destinare 125.600 euro al supporto degli uffici comunali. La realtà, però, è che dall'anno scorso a oggi questo supporto non è mai stato attivato e tali somme giacciono inutilizzate. È semplicemente inaccettabile che si tengano 125.600 euro chiusi in un cassetto per potenziare l'ufficio tecnico mentre si interrompe un servizio essenziale, lasciando sole le famiglie e i disabili della nostra comunità».
Di fronte a questa emergenza sociale, il consigliere Sassone annuncia un'iniziativa istituzionale immediata:
«Depositerò oggi stesso una mozione urgente, da discutere nel primo Consiglio Comunale utile, per chiedere all'amministrazione di rivedere immediatamente la destinazione di queste somme. La priorità assoluta deve essere la tutela dei soggetti più fragili e il sollievo alle loro famiglie, non la burocrazia. Non possiamo tollerare che si pensi a rafforzare gli uffici a discapito dei diritti fondamentali delle persone con disabilità di Senise».
foto di repertorio
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/10/2026 - Basilicata, infrastrutture e logistica per la competitività: Anas programma 3 miliardi di investimenti
Infrastrutture, trasporti e logistica come leve per la competitività del territorio e per rafforzare il ruolo della Basilicata nel sistema dei collegamenti del Mezzogiorno.
È stato questo il tema principale del convegno Sulle rotte dello sviluppo. Infrastrutture, ...-->continua
|
|
|2/10/2026 - Agricoltura, il Coordinamento lucano dà 10 giorni alla Regione: «Servono risposte concrete»
In una nota stampa, il Coordinamento agricoltori della Basilicata fa il resoconto dellincontro svoltosi a Policoro, che ha riunito agricoltori, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Al centro del confronto, laumento dei costi di produzione: secondo g...-->continua
|
|
|2/10/2026 - BCC Valle del Sinni risponde alla nota del dottor Ciminelli
Il dottor Giuseppe Ciminelli dedica molte parole alle passerelle, ai politicanti, agli incontri da bar e ai presunti non addetti ai lavori. Rimangono, tuttavia, alcune domande poste dai cittadini alle quali non è stata ancora data una risposta puntuale...-->continua
|
|
|2/10/2026 - Senise, Sassone: tagli al trasporto disabili, ma 125.600 euro restano fermi in Comune
Da ieri il Comune di Senise ha interrotto il servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità verso il Centro Territoriale Socio-Educativo (CTSE) "Don Pino Terracina''.
Un taglio improvviso che sta generando un gravissimo disagio a diverse famigl...-->continua
|
|
|2/10/2026 - Casa, il Sicet di Matera sollecita il recupero degli alloggi popolari
Il diritto alla casa, il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e il sostegno alle famiglie in difficoltà sono stati al centro del Consiglio generale del Sicet Cisl di Matera. Allincontro hanno partecipato il segretario regionale Roberto Ta...-->continua
|
|
|2/10/2026 - Cia Basilicata: 'Costi alle stelle, servono interventi immediati'
La crisi dei costi di produzione torna al centro dell'attenzione della CIA-Agricoltori Italiani di Basilicata. Il Consiglio Direttivo regionale si è riunito ieri a Potenza, nella sede confederale, per fare il punto sulla situazione di forte difficoltà che sta ...-->continua
|
|
|2/10/2026 - Filt Cgil: 'infrastrutture e gare ferme. Inaccettabile la narrazione di Pepe'
"Sentire parlare lassessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, di scelte, progetti, riaperture di tavoli e avanzamento delle interlocuzioni restituisce una narrazione della realtà che, a nostro avviso, non corrisponde a ciò che quoti...-->continua
|
|