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Senise, studenti in piazza contro il caro carburante

29/09/2026

Il caro carburante continua a essere al centro del dibattito politico e sociale, anche in Basilicata. Nonostante le iniziative di Eni, IP e, da ultimo, Q8, con un prezzo massimo temporaneo fissato a 2,19 euro per il gasolio, il tema resta particolarmente sentito e coinvolge sempre più fasce della popolazione.

Oggi a Senise gli studenti delle scuole superiori sono scesi in strada per manifestare contro il caro carburante. I ragazzi hanno sfilato per le vie della cittadina con cartelloni e slogan per richiamare lattenzione sullaumento dei prezzi. Tra le frasi esposte, Prezzi doro alla pompa, stipendi di rame a casa e Vendo un rene per mezzo serbatoio di diesel, a testimonianza della preoccupazione per una situazione che pesa sempre di più sui bilanci familiari.

Il corteo si è concluso in piazza Municipio, dove si è svolto un confronto sul tema. I ragazzi hanno affrontato la questione soprattutto dal punto di vista delle famiglie: «I costi alti dei carburanti influenzano molto lassetto economico delle famiglie, che in questo momento storico sono già in difficoltà». A preoccupare sono anche i costi dei trasporti, destinati a ricadere sulle famiglie degli studenti che ogni giorno devono raggiungere le diverse scuole.
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