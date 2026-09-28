La nuova frana verificatasi oggi a Maratea, sulla Sp 3 verso Trecchina, conferma ancora una volta quanto il tema della viabilità e della sicurezza del territorio rappresenti una priorità assoluta per la Perla del Tirreno. Fortunatamente non si registrano vittime, ma siamo di fronte a un ulteriore episodio che richiede risposte tempestive e un coordinamento costante tra tutte le istituzioni coinvolte. Così il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese.

Alla luce di quanto accaduto oggi - spiega Polese - la SS 18 non sarà chiusa almeno fino al 15 ottobre come preannunciato dal sindaco Albanese. È un elemento importante in questa fase, perché consente di garantire la continuità dei collegamenti mentre si affronta lulteriore criticità determinata da questa frana.

Su Maratea  prosegue  è già attivo un tavolo tecnico permanente che consente alla Regione Basilicata, insieme agli enti e ai soggetti competenti, di seguire costantemente levoluzione della situazione e di intervenire sulle diverse criticità. Per quanto riguarda la frana verificatasi oggi, la Regione è in attesa della relazione della Provincia di Potenza allesito della verifica in loco, necessaria per poter iniziare ad operare e mettere in campo gli interventi conseguenti.

Occorre però continuare a lavorare contemporaneamente anche sulla soluzione strutturale. Per questo  sottolinea Polese  si sta accelerando sulla realizzazione della galleria di Castrocucco, unopera strategica destinata a rappresentare la soluzione definitiva ai problemi di viabilità di quella zona. Gli interventi emergenziali sono indispensabili per garantire nellimmediato sicurezza e collegamenti, ma devono procedere di pari passo con uninfrastruttura capace di superare definitivamente una fragilità che da troppo tempo condiziona Maratea.

Continueremo quindi a seguire la situazione attraverso il tavolo tecnico permanente e in costante raccordo con il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e con lassessore regionale competente Pasquale Pepe, affinché allemergenza di queste ore venga data una risposta rapida ed efficace e, parallelamente, si proceda con la massima determinazione verso la soluzione definitiva rappresentata dalla galleria di Castrocucco, conclude Polese.