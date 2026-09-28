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La voce della Politica
|Maratea, Polese: 'Regione al lavoro per una soluzione rapida'
28/09/2026
|La nuova frana verificatasi oggi a Maratea, sulla Sp 3 verso Trecchina, conferma ancora una volta quanto il tema della viabilità e della sicurezza del territorio rappresenti una priorità assoluta per la Perla del Tirreno. Fortunatamente non si registrano vittime, ma siamo di fronte a un ulteriore episodio che richiede risposte tempestive e un coordinamento costante tra tutte le istituzioni coinvolte. Così il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese.
Alla luce di quanto accaduto oggi - spiega Polese - la SS 18 non sarà chiusa almeno fino al 15 ottobre come preannunciato dal sindaco Albanese. È un elemento importante in questa fase, perché consente di garantire la continuità dei collegamenti mentre si affronta lulteriore criticità determinata da questa frana.
Su Maratea prosegue è già attivo un tavolo tecnico permanente che consente alla Regione Basilicata, insieme agli enti e ai soggetti competenti, di seguire costantemente levoluzione della situazione e di intervenire sulle diverse criticità. Per quanto riguarda la frana verificatasi oggi, la Regione è in attesa della relazione della Provincia di Potenza allesito della verifica in loco, necessaria per poter iniziare ad operare e mettere in campo gli interventi conseguenti.
Occorre però continuare a lavorare contemporaneamente anche sulla soluzione strutturale. Per questo sottolinea Polese si sta accelerando sulla realizzazione della galleria di Castrocucco, unopera strategica destinata a rappresentare la soluzione definitiva ai problemi di viabilità di quella zona. Gli interventi emergenziali sono indispensabili per garantire nellimmediato sicurezza e collegamenti, ma devono procedere di pari passo con uninfrastruttura capace di superare definitivamente una fragilità che da troppo tempo condiziona Maratea.
Continueremo quindi a seguire la situazione attraverso il tavolo tecnico permanente e in costante raccordo con il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e con lassessore regionale competente Pasquale Pepe, affinché allemergenza di queste ore venga data una risposta rapida ed efficace e, parallelamente, si proceda con la massima determinazione verso la soluzione definitiva rappresentata dalla galleria di Castrocucco, conclude Polese.
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