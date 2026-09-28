Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e lassessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, stanno monitorando costantemente levoluzione della situazione legata al distacco di un grosso masso dal costone roccioso lungo la Strada Provinciale 3, nel territorio di Maratea.

Questa mattina lassessore Pepe ha partecipato a una riunione in Prefettura, già programmata per affrontare il tema della viabilità alternativa in previsione della chiusura della SS 18. Alla luce della nuova criticità verificatasi lungo la SP 3, il tavolo è stato anche loccasione per affrontare tempestivamente la nuova emergenza e fare un primo punto della situazione con gli enti interessati.

Il Comune di Maratea e la Provincia di Potenza, ciascuno per quanto di propria competenza, stanno intanto effettuando verifiche e sopralluoghi sul posto per valutare le condizioni dellarea e individuare gli interventi necessari.

Alla luce dello smottamento e delle prime valutazioni effettuate sul sistema viario dellarea, la Regione comunica che la SS 18, come preannunciato dal sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e su disposizione dello stesso, non sarà chiusa al traffico almeno fino al prossimo 15 ottobre, così da garantire la continuità della circolazione e limitare il più possibile i disagi per residenti e pendolari.

Siamo sul campo e monitoriamo la situazione minuto per minuto - sottolineano Bardi e Pepe -. È già attivo un tavolo tecnico permanente per gestire la criticità in tempo reale. La Regione, non appena riceverà dalla Provincia di Potenza un rapporto dettagliato sui danni e sugli interventi da effettuare, è pronta ad adoperarsi per mettere in campo la soluzione più celere ed efficace possibile. Restano costanti - proseguono Bardi e Pepe - i contatti con lAmministrazione provinciale, che sta completando i rilievi e le verifiche.

Parallelamente alla gestione dellemergenza, si sta accelerando in maniera decisa anche liter per la realizzazione della galleria di Castrocucco, opera strutturale destinata a rappresentare una soluzione definitiva e permanente per la viabilità e la sicurezza dellintero territorio. Si tratta di unopera che dispone già della copertura finanziaria e che nei mesi scorsi è stata commissariata proprio in considerazione della sua indispensabilità, con lobiettivo di accelerarne liter, concludono Bardi e Pepe.