-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Rinnovo del contratto collettivo nazionale del Commercio: la Basilicata presente

28/09/2026

Anche la Basilicata è stata protagonista oggi a Roma allassemblea nazionale unitaria delle delegate e dei delegati del terziario, promossa da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, appuntamento che segna lavvio della mobilitazione per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del settore commercio, distribuzione e servizi, coinvolgendo milioni di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia. Una significativa delegazione lucana, composta da rappresentanti provenienti dalle province di Potenza e Matera, partecipa ai lavori dellassemblea per portare il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori della Basilicata e sostenere una piattaforma rivendicativa fondata sulla tutela del potere dacquisto, sullincremento salariale, sulla qualità delloccupazione, sulla stabilizzazione del lavoro e sul rafforzamento dei diritti nei luoghi di lavoro. Liniziativa nazionale si colloca in una fase particolarmente importante per il settore del terziario, caratterizzato negli ultimi anni da profondi cambiamenti organizzativi, dallaumento della flessibilità e dalla necessità di garantire salari adeguati al crescente costo della vita. Temi che, come emerge anche dalle campagne e dalle iniziative promosse dalla Filcams a livello nazionale, pongono al centro la valorizzazione del lavoro, il contrasto alla precarietà e la dignità professionale delle addette e degli addetti del commercio e dei servizi. "La partecipazione della delegazione lucana a questa importante assemblea nazionale rappresenta un segnale forte di unità e di impegno - dichiara Rocco Casaletto, segretario Generale della Filcams CGIL Potenza - Le lavoratrici e i lavoratori del commercio attendono risposte concrete sul piano economico e normativo. Il rinnovo contrattuale deve garantire salari più adeguati, maggiori tutele e una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. La nostra presenza a Roma testimonia la volontà della Basilicata di contribuire attivamente a questa vertenza nazionale" .
Sulla stessa linea Marcella Conese, coordinatrice regionale della Filcams CGIL Basilicata: "Le delegate e i delegati provenienti da Potenza e Matera rappresentano le tante lavoratrici e i tanti lavoratori che ogni giorno assicurano servizi essenziali nei negozi, nella grande distribuzione e nelle attività commerciali. Oggi portiamo a Roma le loro aspettative e le loro esigenze, chiedendo un contratto capace di affrontare le sfide del presente e di costruire condizioni di lavoro più giuste e dignitose per il futuro".
La Filcams CGIL Basilicata esprime soddisfazione per lampia partecipazione registrata alliniziativa e ribadisce il proprio sostegno al percorso unitario che porterà allapertura del confronto per il rinnovo del CCNL, nella consapevolezza che il rafforzamento dei diritti, dei salari e della qualità del lavoro rappresenti una priorità per lintero comparto del terziario.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
28/09/2026 - Maratea, Polese: 'Regione al lavoro per una soluzione rapida'

La nuova frana verificatasi oggi a Maratea, sulla Sp 3 verso Trecchina, conferma ancora una volta quanto il tema della viabilità e della sicurezza del territorio rappresenti una priorità assoluta per la Perla del Tirreno. Fortunatamente non si registrano vittime, ma siamo d...-->continua
28/09/2026 - Maratea, masso sulla Sp3: Bardi e Pepe monitorano la situazione

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e lassessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, stanno monitorando costantemente levoluzione della situazione legata al distacco di un grosso masso dal costone roccioso lungo la Strada Provincial...-->continua
28/09/2026 - La Grotta: FUAL e piccoli Comuni: ripensare i servizi per rafforzare i territori

Da ex sindaco, provo a dare il mio contributo alla discussione che si è aperta in questi giorni sul FUAL, il Fondo Unico per le Autonomie Locali.

Lo faccio partendo dallesperienza di chi ha avuto la responsabilità di amministrare un Comune e conosce ...-->continua
28/09/2026 - Rinnovo del contratto collettivo nazionale del Commercio: la Basilicata presente

Anche la Basilicata è stata protagonista oggi a Roma allassemblea nazionale unitaria delle delegate e dei delegati del terziario, promossa da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, appuntamento che segna lavvio della mobilitazione per il rinnovo dei Contratt...-->continua
28/09/2026 - Caiata e Mattia: 'Camera approva odg su Pisticci'

La Camera dei deputati ha approvato lordine del giorno con il quale si richiama lattenzione del Governo sulla necessità di proseguire e accelerare gli interventi per la messa in sicurezza del territorio di Pisticci, gravemente esposto al rischio idrogeologi...-->continua
28/09/2026 - Csi Matera-Di Sanza. 'Pubblicato bando per gestione Enrico Mattei'

Una concessione fino a quindici anni per rilanciare l'Aviosuperficie Enrico Mattei di Pisticci Scalo, attrarre investimenti, ampliare i servizi e rafforzarne il ruolo nel sistema territoriale. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Mater...-->continua
28/09/2026 - Sanità di prossimità, Senise rafforza il presidio territoriale

La nuova Casa della Comunità di Senise punta a diventare uno dei punti di riferimento della sanità territoriale della Basilicata Sud. È questo il significato della visita effettuata oggi dallassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo.
...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo