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La voce della Politica
|Rinnovo del contratto collettivo nazionale del Commercio: la Basilicata presente
28/09/2026
|Anche la Basilicata è stata protagonista oggi a Roma allassemblea nazionale unitaria delle delegate e dei delegati del terziario, promossa da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, appuntamento che segna lavvio della mobilitazione per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del settore commercio, distribuzione e servizi, coinvolgendo milioni di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia. Una significativa delegazione lucana, composta da rappresentanti provenienti dalle province di Potenza e Matera, partecipa ai lavori dellassemblea per portare il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori della Basilicata e sostenere una piattaforma rivendicativa fondata sulla tutela del potere dacquisto, sullincremento salariale, sulla qualità delloccupazione, sulla stabilizzazione del lavoro e sul rafforzamento dei diritti nei luoghi di lavoro. Liniziativa nazionale si colloca in una fase particolarmente importante per il settore del terziario, caratterizzato negli ultimi anni da profondi cambiamenti organizzativi, dallaumento della flessibilità e dalla necessità di garantire salari adeguati al crescente costo della vita. Temi che, come emerge anche dalle campagne e dalle iniziative promosse dalla Filcams a livello nazionale, pongono al centro la valorizzazione del lavoro, il contrasto alla precarietà e la dignità professionale delle addette e degli addetti del commercio e dei servizi. "La partecipazione della delegazione lucana a questa importante assemblea nazionale rappresenta un segnale forte di unità e di impegno - dichiara Rocco Casaletto, segretario Generale della Filcams CGIL Potenza - Le lavoratrici e i lavoratori del commercio attendono risposte concrete sul piano economico e normativo. Il rinnovo contrattuale deve garantire salari più adeguati, maggiori tutele e una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. La nostra presenza a Roma testimonia la volontà della Basilicata di contribuire attivamente a questa vertenza nazionale" .
Sulla stessa linea Marcella Conese, coordinatrice regionale della Filcams CGIL Basilicata: "Le delegate e i delegati provenienti da Potenza e Matera rappresentano le tante lavoratrici e i tanti lavoratori che ogni giorno assicurano servizi essenziali nei negozi, nella grande distribuzione e nelle attività commerciali. Oggi portiamo a Roma le loro aspettative e le loro esigenze, chiedendo un contratto capace di affrontare le sfide del presente e di costruire condizioni di lavoro più giuste e dignitose per il futuro".
La Filcams CGIL Basilicata esprime soddisfazione per lampia partecipazione registrata alliniziativa e ribadisce il proprio sostegno al percorso unitario che porterà allapertura del confronto per il rinnovo del CCNL, nella consapevolezza che il rafforzamento dei diritti, dei salari e della qualità del lavoro rappresenti una priorità per lintero comparto del terziario.
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|La Voce della Politica
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|28/09/2026 - La Grotta: FUAL e piccoli Comuni: ripensare i servizi per rafforzare i territori
Da ex sindaco, provo a dare il mio contributo alla discussione che si è aperta in questi giorni sul FUAL, il Fondo Unico per le Autonomie Locali.
Lo faccio partendo dallesperienza di chi ha avuto la responsabilità di amministrare un Comune e conosce ...-->continua
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La Camera dei deputati ha approvato lordine del giorno con il quale si richiama lattenzione del Governo sulla necessità di proseguire e accelerare gli interventi per la messa in sicurezza del territorio di Pisticci, gravemente esposto al rischio idrogeologi...-->continua
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|28/09/2026 - Csi Matera-Di Sanza. 'Pubblicato bando per gestione Enrico Mattei'
Una concessione fino a quindici anni per rilanciare l'Aviosuperficie Enrico Mattei di Pisticci Scalo, attrarre investimenti, ampliare i servizi e rafforzarne il ruolo nel sistema territoriale. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Mater...-->continua
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La nuova Casa della Comunità di Senise punta a diventare uno dei punti di riferimento della sanità territoriale della Basilicata Sud. È questo il significato della visita effettuata oggi dallassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo.
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