Anche la Basilicata è stata protagonista oggi a Roma allassemblea nazionale unitaria delle delegate e dei delegati del terziario, promossa da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, appuntamento che segna lavvio della mobilitazione per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del settore commercio, distribuzione e servizi, coinvolgendo milioni di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia. Una significativa delegazione lucana, composta da rappresentanti provenienti dalle province di Potenza e Matera, partecipa ai lavori dellassemblea per portare il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori della Basilicata e sostenere una piattaforma rivendicativa fondata sulla tutela del potere dacquisto, sullincremento salariale, sulla qualità delloccupazione, sulla stabilizzazione del lavoro e sul rafforzamento dei diritti nei luoghi di lavoro. Liniziativa nazionale si colloca in una fase particolarmente importante per il settore del terziario, caratterizzato negli ultimi anni da profondi cambiamenti organizzativi, dallaumento della flessibilità e dalla necessità di garantire salari adeguati al crescente costo della vita. Temi che, come emerge anche dalle campagne e dalle iniziative promosse dalla Filcams a livello nazionale, pongono al centro la valorizzazione del lavoro, il contrasto alla precarietà e la dignità professionale delle addette e degli addetti del commercio e dei servizi. "La partecipazione della delegazione lucana a questa importante assemblea nazionale rappresenta un segnale forte di unità e di impegno - dichiara Rocco Casaletto, segretario Generale della Filcams CGIL Potenza - Le lavoratrici e i lavoratori del commercio attendono risposte concrete sul piano economico e normativo. Il rinnovo contrattuale deve garantire salari più adeguati, maggiori tutele e una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. La nostra presenza a Roma testimonia la volontà della Basilicata di contribuire attivamente a questa vertenza nazionale" .

Sulla stessa linea Marcella Conese, coordinatrice regionale della Filcams CGIL Basilicata: "Le delegate e i delegati provenienti da Potenza e Matera rappresentano le tante lavoratrici e i tanti lavoratori che ogni giorno assicurano servizi essenziali nei negozi, nella grande distribuzione e nelle attività commerciali. Oggi portiamo a Roma le loro aspettative e le loro esigenze, chiedendo un contratto capace di affrontare le sfide del presente e di costruire condizioni di lavoro più giuste e dignitose per il futuro".

La Filcams CGIL Basilicata esprime soddisfazione per lampia partecipazione registrata alliniziativa e ribadisce il proprio sostegno al percorso unitario che porterà allapertura del confronto per il rinnovo del CCNL, nella consapevolezza che il rafforzamento dei diritti, dei salari e della qualità del lavoro rappresenti una priorità per lintero comparto del terziario.

