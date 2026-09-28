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La voce della Politica
|Sanità di prossimità, Senise rafforza il presidio territoriale
28/09/2026
|La nuova Casa della Comunità di Senise punta a diventare uno dei punti di riferimento della sanità territoriale della Basilicata Sud. È questo il significato della visita effettuata oggi dallassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo.
«Sanità di prossimità e risposte concrete» è il messaggio rilanciato dallassessore, che ha indicato nella nuova struttura non soltanto un intervento di riqualificazione realizzato attraverso le risorse del PNRR, ma un tassello del nuovo modello di assistenza territoriale regionale.
La Casa della Comunità è stata progettata per avvicinare le prestazioni ai cittadini e rafforzare lintegrazione tra i diversi livelli dellassistenza. Al suo interno sono previsti ambulatori specialistici e studi medici, con lobiettivo di contribuire alla riduzione delle liste dattesa e, soprattutto per le popolazioni delle aree interne, limitare la necessità di raggiungere gli ospedali per prestazioni che possono essere erogate sul territorio.
Un capitolo importante riguarda la tecnologia. Le infrastrutture della struttura sono già predisposte per lo sviluppo della telemedicina, consentendo di utilizzare strumenti di monitoraggio e assistenza a distanza. Una prospettiva particolarmente significativa per la popolazione anziana e per le persone con maggiore difficoltà negli spostamenti, per le quali la possibilità di seguire alcune fasi del percorso assistenziale direttamente a domicilio può rappresentare un elemento concreto di prossimità.
Anche lorganizzazione degli spazi è stata pensata secondo criteri di accessibilità, comfort e sostenibilità energetica. Lobiettivo, nelle intenzioni della Regione, è quello di realizzare ambienti adeguati non soltanto alle esigenze dellutenza, ma anche al lavoro quotidiano degli operatori sanitari.
La visita di Cupparo arriva inoltre in una fase nella quale il tema della rete ospedaliera e territoriale regionale è al centro del confronto, in particolare sulle relazioni tra il modello Hub e Spoke e la rete dei servizi di prossimità. Ed è proprio sulla centralità di Senise che lassessore ha voluto mettere un punto fermo.
«Al di là delle recenti discussioni su Hub e Spoke ha sottolineato Cupparo la realtà dei fatti è una sola: la programmazione sanitaria regionale non è mai cambiata e Senise mantiene centralità assoluta con servizi reali di supporto sanitario quotidiano».
Una precisazione che colloca la Casa della Comunità dentro una strategia più ampia: rafforzare la sanità territoriale significa, infatti, non affidare esclusivamente agli ospedali la risposta ai bisogni sanitari, ma costruire una rete capace di intercettare la domanda di salute prima che diventi emergenza e di accompagnare i cittadini nei percorsi assistenziali.
Per la Basilicata Sud, dove la distanza dai principali presidi sanitari può rappresentare un problema concreto soprattutto per anziani e persone fragili, la prossimità assume quindi un valore particolare. La nuova struttura dovrà ora tradurre gli spazi e le dotazioni realizzate in servizi effettivamente disponibili e facilmente accessibili alla popolazione.
«Il nostro impegno come Giunta è chiaro ha ribadito Cupparo : garantire il diritto alla salute vicino a dove le persone vivono».
Lassessore ha quindi rivolto un ringraziamento alla Direzione generale dellASP Basilicata e ai professionisti sanitari che saranno chiamati a rendere pienamente operativa la struttura. Il passaggio decisivo sarà infatti quello dallinfrastruttura al servizio: fare della Casa della Comunità di Senise un presidio stabile, capace di offrire prestazioni, assistenza e presa in carico sul territorio.
La nuova Casa della Comunità si presenta così come uno degli strumenti attraverso cui la Regione punta a ridisegnare lassistenza di prossimità: meno spostamenti quando non necessari, maggiore integrazione tra servizi e tecnologie e una presenza sanitaria più vicina alla quotidianità dei cittadini.
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