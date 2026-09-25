«Se vogliamo costruire il futuro dellagricoltura lucana dobbiamo partire dai giovani, dalla loro formazione e dalle competenze che saranno chiamati a mettere al servizio delle nostre imprese e dei nostri territori. Ringrazio il dirigente scolastico Pasqualino Antonio Iallorenzi, i docenti, gli studenti e lintera comunità scolastica per linvito e per aver promosso questa occasione di confronto. Scuola e mondo agricolo devono dialogare sempre di più, perché è proprio da questo rapporto che possono nascere nuove opportunità professionali e imprenditoriali».



È quanto dichiara lAssessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in vista della visita allIpsasr Decio Scardaccione di SantArcangelo, inserito nellIIS Carlo Levi di SantArcangelo, in programma martedì 29 settembre.



Nel corso della mattinata lAssessore incontrerà studenti e docenti e visiterà gli ambienti didattici e le strutture dellIstituto, dalla serra alla cantina, fino ai laboratori dedicati alla degustazione dellolio e alla trasformazione agroalimentare. Un percorso che consentirà di conoscere direttamente le attività formative e laboratoriali e di confrontarsi con i ragazzi sulle prospettive del settore agricolo e sulle nuove professionalità richieste dal comparto.



«Voglio soprattutto ascoltare gli studenti e i docenti  sottolinea Cicala  e capire, partendo dalla loro esperienza quotidiana, quali strumenti possiamo mettere in campo per avvicinare sempre di più la formazione alle esigenze reali dellagricoltura lucana. Abbiamo bisogno di giovani preparati, capaci di utilizzare le nuove tecnologie ma anche consapevoli del valore della nostra terra, delle produzioni e delle filiere».



La visita sarà anche loccasione per approfondire il ruolo che gli istituti agrari possono svolgere allinterno delle politiche regionali rivolte alle nuove generazioni, allo sviluppo rurale e alla valorizzazione delle filiere produttive.



«Il metodo che stiamo portando avanti  prosegue lassessore  è quello del confronto e della costruzione di una rete tra istituzioni, scuola e sistema produttivo. Dopo la visita porterò nel lavoro dellAssessorato gli elementi che emergeranno dal confronto con lIstituto e verificheremo, insieme al Dipartimento, come rafforzare questo raccordo. La formazione non può essere separata dalle prospettive occupazionali e imprenditoriali: dobbiamo accompagnare i ragazzi dalla conoscenza alle opportunità concrete».



A sottolineare il valore istituzionale e strategico dellincontro è anche il Dirigente Scolastico dellIIS Carlo Levi di SantArcangelo, Pasqualino Antonio Iallorenzi.



«Ringrazio sinceramente lAssessore Carmine Cicala  ha dichiarato  per aver accolto il nostro invito e per aver scelto di incontrare direttamente gli studenti e i docenti dellIpsasr Decio Scardaccione. Per la nostra scuola questa visita ha un significato particolare, perché testimonia lattenzione delle istituzioni regionali verso la formazione tecnica e professionale e verso uno dei settori che più profondamente rappresentano lidentità della Basilicata».

«La scuola, i percorsi professionali e, più in generale, le eccellenze del Made in Italy  ha aggiunto il dirigente  possono rappresentare un autentico volano di crescita per la nostra regione, soprattutto quando formazione, impresa, innovazione e territorio riescono a dialogare in maniera stabile. Il settore primario ha ancora un futuro importante, ma quel futuro può essere costruito soltanto partendo dai giovani, dalle competenze, dallinnovazione e da infrastrutture adeguate che consentano alle scuole di svolgere fino in fondo la propria funzione formativa».



«È proprio per questo che la presenza a SantArcangelo del rappresentante regionale del settore agricolo assume per noi un valore importante e vitale: significa mettere la scuola al centro di una riflessione concreta sul futuro dellagricoltura lucana e sulle opportunità che possiamo offrire ai nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è far comprendere agli studenti che rimanere, investire, innovare e costruire impresa in Basilicata può essere una scelta possibile, moderna e ambiziosa. Per riuscirci, però, scuola e istituzioni devono camminare insieme».



«Lagricoltura sta cambiando rapidamente  ha concluso Cicala  e richiede competenze nuove, innovazione, capacità imprenditoriale e conoscenza del territorio. Investire sulla formazione significa investire sulla competitività delle nostre aziende e creare le condizioni perché sempre più giovani possano scegliere di costruire il proprio futuro in Basilicata. Dobbiamo aiutarli ad avere consapevolezza di ciò che possiedono e anche la sana ambizione di trasformarlo in unopportunità per sé stessi e per la propria terra».