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La voce della Politica
|Cicala: scuola e agricoltura per creare opportunità
25/09/2026
|«Se vogliamo costruire il futuro dellagricoltura lucana dobbiamo partire dai giovani, dalla loro formazione e dalle competenze che saranno chiamati a mettere al servizio delle nostre imprese e dei nostri territori. Ringrazio il dirigente scolastico Pasqualino Antonio Iallorenzi, i docenti, gli studenti e lintera comunità scolastica per linvito e per aver promosso questa occasione di confronto. Scuola e mondo agricolo devono dialogare sempre di più, perché è proprio da questo rapporto che possono nascere nuove opportunità professionali e imprenditoriali».
È quanto dichiara lAssessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in vista della visita allIpsasr Decio Scardaccione di SantArcangelo, inserito nellIIS Carlo Levi di SantArcangelo, in programma martedì 29 settembre.
Nel corso della mattinata lAssessore incontrerà studenti e docenti e visiterà gli ambienti didattici e le strutture dellIstituto, dalla serra alla cantina, fino ai laboratori dedicati alla degustazione dellolio e alla trasformazione agroalimentare. Un percorso che consentirà di conoscere direttamente le attività formative e laboratoriali e di confrontarsi con i ragazzi sulle prospettive del settore agricolo e sulle nuove professionalità richieste dal comparto.
«Voglio soprattutto ascoltare gli studenti e i docenti sottolinea Cicala e capire, partendo dalla loro esperienza quotidiana, quali strumenti possiamo mettere in campo per avvicinare sempre di più la formazione alle esigenze reali dellagricoltura lucana. Abbiamo bisogno di giovani preparati, capaci di utilizzare le nuove tecnologie ma anche consapevoli del valore della nostra terra, delle produzioni e delle filiere».
La visita sarà anche loccasione per approfondire il ruolo che gli istituti agrari possono svolgere allinterno delle politiche regionali rivolte alle nuove generazioni, allo sviluppo rurale e alla valorizzazione delle filiere produttive.
«Il metodo che stiamo portando avanti prosegue lassessore è quello del confronto e della costruzione di una rete tra istituzioni, scuola e sistema produttivo. Dopo la visita porterò nel lavoro dellAssessorato gli elementi che emergeranno dal confronto con lIstituto e verificheremo, insieme al Dipartimento, come rafforzare questo raccordo. La formazione non può essere separata dalle prospettive occupazionali e imprenditoriali: dobbiamo accompagnare i ragazzi dalla conoscenza alle opportunità concrete».
A sottolineare il valore istituzionale e strategico dellincontro è anche il Dirigente Scolastico dellIIS Carlo Levi di SantArcangelo, Pasqualino Antonio Iallorenzi.
«Ringrazio sinceramente lAssessore Carmine Cicala ha dichiarato per aver accolto il nostro invito e per aver scelto di incontrare direttamente gli studenti e i docenti dellIpsasr Decio Scardaccione. Per la nostra scuola questa visita ha un significato particolare, perché testimonia lattenzione delle istituzioni regionali verso la formazione tecnica e professionale e verso uno dei settori che più profondamente rappresentano lidentità della Basilicata».
«La scuola, i percorsi professionali e, più in generale, le eccellenze del Made in Italy ha aggiunto il dirigente possono rappresentare un autentico volano di crescita per la nostra regione, soprattutto quando formazione, impresa, innovazione e territorio riescono a dialogare in maniera stabile. Il settore primario ha ancora un futuro importante, ma quel futuro può essere costruito soltanto partendo dai giovani, dalle competenze, dallinnovazione e da infrastrutture adeguate che consentano alle scuole di svolgere fino in fondo la propria funzione formativa».
«È proprio per questo che la presenza a SantArcangelo del rappresentante regionale del settore agricolo assume per noi un valore importante e vitale: significa mettere la scuola al centro di una riflessione concreta sul futuro dellagricoltura lucana e sulle opportunità che possiamo offrire ai nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è far comprendere agli studenti che rimanere, investire, innovare e costruire impresa in Basilicata può essere una scelta possibile, moderna e ambiziosa. Per riuscirci, però, scuola e istituzioni devono camminare insieme».
«Lagricoltura sta cambiando rapidamente ha concluso Cicala e richiede competenze nuove, innovazione, capacità imprenditoriale e conoscenza del territorio. Investire sulla formazione significa investire sulla competitività delle nostre aziende e creare le condizioni perché sempre più giovani possano scegliere di costruire il proprio futuro in Basilicata. Dobbiamo aiutarli ad avere consapevolezza di ciò che possiedono e anche la sana ambizione di trasformarlo in unopportunità per sé stessi e per la propria terra».
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