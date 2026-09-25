Un assestamento che conferma la scelta politica di utilizzare le compensazioni ambientali della attività estrattive per coprire fabbisogni correnti anziché finanziare sviluppo e nuova occupazione, misure per famiglie con disabili e trasporto gratuito per gli studenti lucani .



Lo dichiarano i Consiglieri regionali di centrosinistra al termine della discussione dellapprovazione sullassestamento del bilancio 2026-2028.



Da tempo chiediamo che il Bonus Gas venga modificato e reso più equo, progressivo e finanziariamente sostenibile. Invece, pur di continuare a finanziare la stessa misura, la maggioranza ha scelto di utilizzare altri 28,7 milioni di euro di compensazioni ambientali, recuperati riducendo da tre ad uno gli impianti fotovoltaici previsti a servizio di Acquedotto Lucano, risorse destinate ai progetti di sviluppo. Non contestiamo il sostegno alle famiglie. Contestiamo un modello che assorbe continuamente nuove risorse e consuma il futuro per finanziare il presente. Le compensazioni ambientali non possono diventare il bancomat con cui coprire buchi di bilancio e finanziare promesse elettorali.



Ad una scelta politica che contestiamo, la maggioranza di centrodestra ha aggiunto una procedura contabile che riteniamo debba essere verificata. Con un emendamento, infatti, sono stati iscritti nel bilancio 2026 quasi 29 milioni di euro che, per ammissione stessa delle compagnie petrolifere, saranno versati solo previa verifica dei risultati e della documentazione rendicontativa del progetto e, comunque, dopo il 31 dicembre 2026.



Ancora più grave è che, anche se promessi con tanto di voto unanime nel Consiglio che approvo ad aprile il bilancio, non si trovino risorse adeguate per il Fondo Unico a sostegno dei Comuni lucani, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini. La Basilicata ha bisogno di investire sui territori, sulle imprese, sulle infrastrutture e sul lavoro. Le risorse straordinarie della nostra terra devono costruire sviluppo duraturo, non essere consumate per finanziare lemergenza politica del momento.







I consiglieri di opposizione: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello.