Nella sede della Provincia di Matera, alla presenza del Presidente Francesco Mancini, si è riunita la Commissione provinciale Trasporti e Mobilità Scolastica, con la partecipazione dei rappresentanti di Cotrab e Sita, oltre ai dirigenti scolastici del territorio e della responsabile del Servizio Trasporti della Provincia, Sandra Marcangelo.



Allordine del giorno le segnalazioni pervenute in relazione alle problematiche riscontrate nel trasporto scolastico in questo primo periodo di riapertura delle scuole.



Nel corso dellincontro, il Presidente Mancini e i componenti della Commissione hanno preso atto delle criticità segnalate, impegnandosi a intervenire nellimmediato, dintesa con Sita e Cotrab, per individuare soluzioni tempestive ai disagi riscontrati dagli studenti e dalle famiglie.



Grazie ai componenti della Commissione - ha dichiarato il Presidente Mancini  per aver sollecitato il summit. Il nostro obiettivo è raccogliere le segnalazioni per poterle risolvere, nel brevissimo periodo, fermo restando limpegno della Provincia di trasmettere le segnalazioni alla Regione Basilicata, unico ente competente in materia, al fine di sollecitare un intervento risolutivo sulle problematiche strutturali del servizio.



Ci tengo a sottolineare che siamo vigili e aperti a recepire le segnalazioni che vengono sottoposte, come conferma il summit di stamani, ma ovviamente sempre tenendo conto che le competenze della Provincia, in materia, sono di mera segnalazione non avendo competenze operative.



Siamo convinti che il dialogo sia sempre costruttivo e che, insieme agli enti competenti, riusciremo a risolvere quanto segnalatoci.