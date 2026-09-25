Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli, quelli di Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno e 6 voti contrari, quelli di Araneo, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Verri il disegno di legge n. 83/2026, Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Basilicata, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 553 del 28 agosto 2026.



Il provvedimento è stato illustrato in Aula dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi il quale ha evidenziato gli obiettivi dellatto di natura essenzialmente tecnica, previsto dallordinamento contabile per adeguare i bilanci ed evitare dispersioni di risorse già acquisite, tesi a salvaguardare i fondi europei e nazionali, garantire la continuità dei servizi e degli investimenti sul territorio e consolidare gli equilibri di finanza pubblica.



Tra gli interventi previsti dallassestamento 28.7 milioni di euro per il bonus gas finanziati con le economie di altri progetti Eni, che si aggiungono ai 15.000.000,00 già previsti dallarticolo 6 della L.R. n. 9/2026, per un importo totale di euro 43.700.000,00.



Iscritto anche un contributo straordinario fino a 550 mila euro al Comune di Ripacandida per le azioni di promozione connesse al riconoscimento del titolo "Vulture  Città Italiana del Vino 2026-2027". La misura sostiene leconomia agricola e vitivinicola dellarea e la valorizzazione delle sue risorse produttive, paesaggistiche, culturali e turistiche.



Lassestamento di bilancio, un obbligo previsto dal d.lgs 118/2011, garantisce il pareggio finanziario di competenza di ciascun esercizio, assicura il fondo cassa finale non negativo e lequilibrio delle entrate e delle spese di parte corrente. Il provvedimento adegua le previsioni di bilancio alle risultanze del rendiconto generale dellesercizio 2025, approvato dalla Giunta il 28 maggio 2026. Dal documento risulta interamente recuperato il disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, stimato nel bilancio di previsione in 5.744.769,48 euro. Lassestamento azzera, pertanto, lo stanziamento precedentemente previsto per il ripiano del disavanzo.



Con lassestamento di bilancio è, altresì, iscritto un ulteriore cofinanziamento regionale al PSR e a altri programmi statali e comunitari.



La legge di assestamento porta inoltre a complessivi 251 milioni di euro lutilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2025, rispetto ai 222,8 milioni già iscritti nel bilancio di previsione. Si tratta di un incremento di circa 29 milioni di euro, da utilizzare nel rispetto delle specifiche finalità cui le risorse sono destinate.



Sono conseguentemente aggiornati gli stanziamenti di entrata e di spesa, le tabelle della legge di stabilità e gli allegati al bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari. Il testo è predisposto sulla base del rendiconto adottato dalla Giunta, in attesa della parificazione della Corte dei conti, ferma restando la necessità di recepire gli eventuali adeguamenti successivi.



Prima della votazione sono intervenuti i consiglieri: Chiorazzo, Araneo, Napoli, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Araneo e Verri.



Approvato, infine, allunanimità dei presenti latto amministrativo n. 169/2026 riguardante Proposta di assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 del Consiglio regionale della Basilicata.







