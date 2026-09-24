-->
|
La voce della Politica
|Latronico: ''sanità lucana in equilibrio''
24/09/2026
|La trasparenza è un dovere istituzionale e la tutela della salute rappresenta la priorità assoluta di questa amministrazione. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto la sua relazione davanti al Consiglio regionale della Basilicata, tracciando il quadro economico e strategico della sanità lucana.
La Basilicata è lunica regione del Mezzogiorno a non essere in piano di rientro, non si trova in stato di dissesto e ha scelto con determinazione di non ricorrere a leve fiscali aggiuntive per mantenere in equilibrio il proprio sistema sanitario. Nonostante la tenuta generale dei conti, il monitoraggio ufficiale dellAIFA per il 2025, come già ribadito più volte, ha evidenziato una specifica criticità settoriale. La spesa farmaceutica convenzionata sul territorio ha superato il tetto programmato per legge nazionale fissato al 6,80%. Questo scostamento dello 0,58% ha generato un disavanzo in valore assoluto di 7,18 milioni di euro. A livello nazionale, la Basilicata fa parte di un gruppo di 8 Regioni che hanno superato questo tetto, tuttavia, insieme alla Sardegna, era lunica a non aver ancora introdotto misure di compartecipazione alla spesa.
La normativa nazionale obbliga le Regioni che sforano il tetto ad adottare misure di contenimento pari ad almeno il 30% dello scostamento. Questo adempimento è un vincolo necessario per accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Se la Basilicata non fosse intervenuta tempestivamente, linadempimento avrebbe comportato la perdita automatica della quota premiale per il quadriennio 2022-2025, per un mancato introito di circa 45 milioni di euro. Quindi non agire sui 7 milioni della farmaceutica avrebbe significato perderne più di 45, paralizzando di fatto i servizi sanitari regionali. A questo punto, il decreto legge 347/2001 prevedeva tre strade per coprire i disavanzi: la compartecipazione degli assistiti; laumento dellaliquota Irpef; interventi sulla distribuzione dei farmaci. La Giunta ha rifiutato laumento delle tasse e non ha attivato la leva fiscale generalizzata. Laddizionale regionale Irpef è stata mantenuta ferma allaliquota unica dell1,23 per cento, il minimo di legge nazionale per tutti gli scaglioni, a differenza di regioni vicine come Puglia e Molise che lhanno invece aumentata nel 2026. Si è scelto di intervenire introducendo una compartecipazione mirata di 2,50 euro a ricetta per i non esenti, affiancata da interventi di efficientamento della distribuzione e da accordi dacquisto con la Regione Piemonte. Limporto fisso di 2,50 euro viene applicato alla ricetta e non alla singola confezione. Tecnicamente, si tratta della scelta più favorevole per lassistito tra quelle praticabili, poiché blocca lonere massimo a prescindere dal numero di scatole erogate ed evita un effetto moltiplicativo ingiusto sui pazienti che assumono più farmaci contemporaneamente.
Lattuale reintroduzione non deriva quindi da una scelta arbitraria, ma da un atto dovuto per legge configurandosi come una misura temporanea e modulabile. Resta esclusa la distribuzione diretta in ospedale, per non colpire i farmaci salvavita. Per garantire equità, il ticket grava esclusivamente sui cittadini non esenti. Con laumento delle richieste degli aventi diritto, a regime le ricette esenti potrebbero salire a circa il 60 per cento. Lintervento mira, inoltre, a promuovere la cultura dellappropriatezza prescrittiva.
Ma oltre alla compartecipazione, la Regione ha varato un piano complessivo di razionalizzazione e governance della spesa che si basa su: potenziamento della distribuzione per conto per ottimizzare i magazzini di ASP, ASM e farmacie private; potenziamento della distribuzione diretta per garantire la consegna del primo ciclo di terapia e la continuità Ospedale-Territorio; competitività negli acquisti. Su questo ultimo punto la Basilicata ha aderito alle gare centralizzate della Società di Committenza Regionale Piemonte. Questo accordo di collaborazione strategica ha permesso di acquistare circa 1.200 farmaci a tariffe inferiori, generando un risparmio stimato di circa 4,5 milioni di euro nel periodo compreso tra aprile 2025 e agosto 2026. Laccordo include anche dispositivi per insulina, medicazioni, suture e vaccini.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/09/2026 - Latronico: ''sanità lucana in equilibrio''
La trasparenza è un dovere istituzionale e la tutela della salute rappresenta la priorità assoluta di questa amministrazione. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto la sua relazione davanti al Consiglio regionale della Basilicata, ...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Dissesto idrogeologico, sopralluogo a Moliterno del Commissario Gianmarco Blasi
Il territorio di Moliterno al centro di un sopralluogo del Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici, che hanno incontrato il Sindaco Antonio Rubino e lAmmin...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Riattivazione reparto di ortopedia a Villa dAgri: soddisfazione di Spi Cgi
"Si tratta - afferma Mario Fulco, dello Spi Cgil Val d'Agri - di un servizio essenziale per lofferta sanitaria dellintero comprensorio, il cui ripristino è frutto del continuo confronto portato avanti dallo Spi Cgil con rappresentanti delle istituzioni e che...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Potentino nel team di ricercatori sullEuropa
Raffaele La Regina selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps che ha Vienna riunisce studiosi di diversi Paesi per un percorso di ricerca interdisciplinare con l'obiettivo di contribuire al dibattito sul futuro dell'Unione europea. F...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Erasmus+, Brindisi Montagna si colora dEuropa
Dal 21 al 28 settembre Brindisi Montagna ospita il progetto Erasmus+ Green Choices, Strong Voices, coinvolgendo oltre 40 giovani provenienti da Italia, Bulgaria, Germania, Romania e Serbia. Unesperienza internazionale dedicata alla sostenibilità, alla parte...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Distretto G, Pepe: Acqua è futuro
Acqua è futuro è il titolo dellincontro pubblico dedicato ai lavori di attrezzamento del Distretto G, in programma lunedì 28 settembre, alle ore 18.00, nellAuditorium comunale di Genzano di Lucania. Liniziativa sarà unoccasione di confronto sulle prospet...-->continua
|
|
|24/09/2026 - Muro Lucano guarda avanti:sui conti pubblici servono fatti,atti e responsabilità
Dopo anni di polemiche e ricostruzioni parziali, è tempo di riportare il confronto politico sul terreno che conta: quello dei fatti, degli atti amministrativi e delle responsabilità.
Le recenti dichiarazioni dellex sindaco Gerardo Mariani propongono, anco...-->continua
|
|