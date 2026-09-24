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La voce della Politica
|Dissesto idrogeologico, sopralluogo a Moliterno del Commissario Gianmarco Blasi
24/09/2026
|Il territorio di Moliterno al centro di un sopralluogo del Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici, che hanno incontrato il Sindaco Antonio Rubino e lAmministrazione per verificare direttamente alcune delle principali criticità e situazioni di emergenza presenti sul territorio.
Un confronto sul campo, necessario per individuare le priorità e ragionare sugli interventi da programmare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza.
«Il dissesto idrogeologico sottolinea il Sindaco Antonio Rubino è una delle grandi questioni con cui devono confrontarsi i nostri territori. Prevenire significa intervenire prima che un problema diventi un'emergenza, soprattutto in aree dove l'abbandono dei territori e la progressiva riduzione delle attività agricole e della manutenzione possono aumentare la fragilità del suolo. Ci sono opere che forse non fanno rumore e non producono consenso immediato, ma che sono indispensabili per proteggere le nostre comunità, le strade, le infrastrutture e il patrimonio».
«Per questo prosegue Rubino apprezziamo particolarmente l'approccio del commissario Blasi: venire nei Comuni, incontrare gli amministratori e i tecnici, vedere direttamente i problemi e toccare con mano le condizioni del territorio. Chi amministra localmente è ogni giorno sul territorio e conosce criticità che spesso non emergono pienamente dalle carte o dalle procedure. La collaborazione tra istituzioni e una conoscenza diretta dei luoghi sono fondamentali per costruire interventi realmente efficaci».
Il sopralluogo rappresenta dunque un momento di confronto operativo tra amministrazione comunale e struttura commissariale, nella convinzione che sul dissesto idrogeologico occorra lavorare con continuità, programmazione e capacità di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenze.
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|La Voce della Politica
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