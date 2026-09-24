Raffaele La Regina selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps che ha Vienna riunisce studiosi di diversi Paesi per un percorso di ricerca interdisciplinare con l'obiettivo di contribuire al dibattito sul futuro dell'Unione europea. Focus sui divari territoriali.



Raffaele La Regina è un ricercatore potentino selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps (Foundation for European Progressive Studies) che a Vienna riunisce giovani studiosi di diversi Paesi. Lobiettivo: un percorso di ricerca interdisciplinare per contribuire al dibattito sul futuro dellUnione europea. Tra le principali sfide che lEuropa dovrà affrontare cè quella di tenere insieme competitività e coesione. Le transizioni ecologica e digitale il riarmo e la nuova politica industriale rischiano di concentrare investimenti e opportunità nelle aree più forti. Così i divari territoriali e sociali si acuirebbero. Veniamo allemergenza demografica: lo spopolamento delle aree interne e la fuga dei giovani non è solo un problema della Basilicata, del Sud Italia, riguarda gran parte dEuropa. La terza sfida è democratica. Dove le persone si sentono abbandonate crescono sfiducia e consenso verso chi mette in discussione il progetto europeo.



