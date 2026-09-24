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La voce della Politica
|Potentino nel team di ricercatori sullEuropa
24/09/2026
|Raffaele La Regina selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps che ha Vienna riunisce studiosi di diversi Paesi per un percorso di ricerca interdisciplinare con l'obiettivo di contribuire al dibattito sul futuro dell'Unione europea. Focus sui divari territoriali.
Raffaele La Regina è un ricercatore potentino selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps (Foundation for European Progressive Studies) che a Vienna riunisce giovani studiosi di diversi Paesi. Lobiettivo: un percorso di ricerca interdisciplinare per contribuire al dibattito sul futuro dellUnione europea. Tra le principali sfide che lEuropa dovrà affrontare cè quella di tenere insieme competitività e coesione. Le transizioni ecologica e digitale il riarmo e la nuova politica industriale rischiano di concentrare investimenti e opportunità nelle aree più forti. Così i divari territoriali e sociali si acuirebbero. Veniamo allemergenza demografica: lo spopolamento delle aree interne e la fuga dei giovani non è solo un problema della Basilicata, del Sud Italia, riguarda gran parte dEuropa. La terza sfida è democratica. Dove le persone si sentono abbandonate crescono sfiducia e consenso verso chi mette in discussione il progetto europeo.
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archivio
|La Voce della Politica
|24/09/2026 - Latronico: ''sanità lucana in equilibrio''
La trasparenza è un dovere istituzionale e la tutela della salute rappresenta la priorità assoluta di questa amministrazione. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto la sua relazione davanti al Consiglio regionale della Basilicata, ...-->continua
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|24/09/2026 - Dissesto idrogeologico, sopralluogo a Moliterno del Commissario Gianmarco Blasi
Il territorio di Moliterno al centro di un sopralluogo del Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, congiuntamente ad alcuni tecnici, che hanno incontrato il Sindaco Antonio Rubino e lAmmin...-->continua
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|24/09/2026 - Riattivazione reparto di ortopedia a Villa dAgri: soddisfazione di Spi Cgi
"Si tratta - afferma Mario Fulco, dello Spi Cgil Val d'Agri - di un servizio essenziale per lofferta sanitaria dellintero comprensorio, il cui ripristino è frutto del continuo confronto portato avanti dallo Spi Cgil con rappresentanti delle istituzioni e che...-->continua
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|24/09/2026 - Potentino nel team di ricercatori sullEuropa
Raffaele La Regina selezionato per il seminario dello Young Academics Network della Feps che ha Vienna riunisce studiosi di diversi Paesi per un percorso di ricerca interdisciplinare con l'obiettivo di contribuire al dibattito sul futuro dell'Unione europea. F...-->continua
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|24/09/2026 - Erasmus+, Brindisi Montagna si colora dEuropa
Dal 21 al 28 settembre Brindisi Montagna ospita il progetto Erasmus+ Green Choices, Strong Voices, coinvolgendo oltre 40 giovani provenienti da Italia, Bulgaria, Germania, Romania e Serbia. Unesperienza internazionale dedicata alla sostenibilità, alla parte...-->continua
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|24/09/2026 - Distretto G, Pepe: Acqua è futuro
Acqua è futuro è il titolo dellincontro pubblico dedicato ai lavori di attrezzamento del Distretto G, in programma lunedì 28 settembre, alle ore 18.00, nellAuditorium comunale di Genzano di Lucania. Liniziativa sarà unoccasione di confronto sulle prospet...-->continua
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|24/09/2026 - Muro Lucano guarda avanti:sui conti pubblici servono fatti,atti e responsabilità
Dopo anni di polemiche e ricostruzioni parziali, è tempo di riportare il confronto politico sul terreno che conta: quello dei fatti, degli atti amministrativi e delle responsabilità.
Le recenti dichiarazioni dellex sindaco Gerardo Mariani propongono, anco...-->continua
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