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La voce della Politica
|Distretto G, Pepe: Acqua è futuro
24/09/2026
|Acqua è futuro è il titolo dellincontro pubblico dedicato ai lavori di attrezzamento del Distretto G, in programma lunedì 28 settembre, alle ore 18.00, nellAuditorium comunale di Genzano di Lucania. Liniziativa sarà unoccasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dellAlto Bradano e sulle opportunità offerte dal completamento dello schema idrico Basento-Bradano.
Dopo decenni di attesa, stiamo restituendo al territorio uninfrastruttura fondamentale per il futuro dellarea. Il Distretto G rappresenta unopportunità per le imprese agricole e per lintera economia dellAlto Bradano. Lacqua è una risorsa essenziale per sostenere le produzioni, favorire gli investimenti e dare nuove prospettive alle comunità, commenta il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe.
Lincontro servirà a illustrare pubblicamente il percorso di completamento di uno schema che collega i bacini idrici e, da ultimo, gli invasi di Acerenza e Genzano di Lucania, riconnessi grazie a un investimento di 20,5 milioni di euro che consentirà di convogliare le risorse idriche verso il comprensorio irriguo dellAlto Bradano, a servizio del territorio.
Informeremo sugli sviluppi di questa articolata infrastruttura. Dopo la sottoscrizione del contratto per i lavori di attrezzamento del Distretto G, stipulato a fine luglio, che prevede un investimento di circa 50 milioni di euro, lo scorso 15 settembre, alla presenza del segretario generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, sono state avviate le operazioni tecniche per lentrata in esercizio dei primi 6,5 chilometri delladduttore Acerenza-Genzano. Il tratto rimanente, dei complessivi 15 chilometri del collegamento con condotte pensili, interrate e una galleria, sarà progressivamente messo in esercizio entro fine anno.
Il programma dellincontro prevede i saluti istituzionali del sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino. Seguiranno gli interventi di Maria Baccellieri, presidente degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della Basilicata, Giuseppe Musacchio, presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, e Andrea Vittadello, rappresentante dellimpresa esecutrice. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente Pasquale Pepe.
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