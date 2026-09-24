Acqua è futuro è il titolo dellincontro pubblico dedicato ai lavori di attrezzamento del Distretto G, in programma lunedì 28 settembre, alle ore 18.00, nellAuditorium comunale di Genzano di Lucania. Liniziativa sarà unoccasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dellAlto Bradano e sulle opportunità offerte dal completamento dello schema idrico Basento-Bradano.



Dopo decenni di attesa, stiamo restituendo al territorio uninfrastruttura fondamentale per il futuro dellarea. Il Distretto G rappresenta unopportunità per le imprese agricole e per lintera economia dellAlto Bradano. Lacqua è una risorsa essenziale per sostenere le produzioni, favorire gli investimenti e dare nuove prospettive alle comunità, commenta il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe.



Lincontro servirà a illustrare pubblicamente il percorso di completamento di uno schema che collega i bacini idrici e, da ultimo, gli invasi di Acerenza e Genzano di Lucania, riconnessi grazie a un investimento di 20,5 milioni di euro che consentirà di convogliare le risorse idriche verso il comprensorio irriguo dellAlto Bradano, a servizio del territorio.



Informeremo sugli sviluppi di questa articolata infrastruttura. Dopo la sottoscrizione del contratto per i lavori di attrezzamento del Distretto G, stipulato a fine luglio, che prevede un investimento di circa 50 milioni di euro, lo scorso 15 settembre, alla presenza del segretario generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, sono state avviate le operazioni tecniche per lentrata in esercizio dei primi 6,5 chilometri delladduttore Acerenza-Genzano. Il tratto rimanente, dei complessivi 15 chilometri del collegamento con condotte pensili, interrate e una galleria, sarà progressivamente messo in esercizio entro fine anno.



Il programma dellincontro prevede i saluti istituzionali del sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino. Seguiranno gli interventi di Maria Baccellieri, presidente degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati della Basilicata, Giuseppe Musacchio, presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, e Andrea Vittadello, rappresentante dellimpresa esecutrice. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente Pasquale Pepe.



