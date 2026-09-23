Nuove limitazioni alla circolazione sulla SS 18 Tirrena Inferiore riaccendono le preoccupazioni della comunità di Maratea e dei territori limitrofi. A sollevare la questione è Roberto Limongi, cittadino di Maratea, che ha trasmesso una PEC ad ANAS e alle autorità competenti chiedendo chiarimenti sulla gestione dei lavori delle varianti in galleria Acquafredda e Crivi e, in particolare, sulla nuova chiusura programmata nel tratto compreso tra il km 220+610 e il km 223+100.



Secondo lordinanza ANAS n. 364/2026/PZ, la strada sarà interessata da una chiusura totale al traffico dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00, dal 24 settembre al 14 ottobre 2026, per consentire attività di allargamento della sede stradale. Dalla documentazione richiamata nella PEC risulta inoltre che limpresa esecutrice aveva inizialmente richiesto linterdizione della circolazione fino al 6 novembre.



La nuova chiusura si inserisce in un intervento che, ricorda Limongi, è stato consegnato definitivamente allimpresa il 7 ottobre 2021 e che da allora ha comportato ripetute interruzioni, limitazioni e sensi unici alternati.





Nel documento inviato ad ANAS, Limongi richiama una precedente comunicazione dellazienda, la nota prot. CDG-0141692 del 17 febbraio 2026, nella quale veniva spiegato che alcune lavorazioni con interferenze sulla viabilità erano state anticipate proprio durante il periodo di chiusura del tratto campano della SS 18, con lobiettivo di ridurre i disagi e concentrare le attività.



Successivamente, con la nota del 16 marzo 2026, ANAS aveva comunicato la previsione di altri due periodi di chiusura totale: uno per le attività di bonifica e consolidamento della falesia dei Crivi, propedeutiche alla realizzazione dellimbocco sud della galleria, e un secondo per la realizzazione della galleria artificiale dei Crivi.



Da qui nasce la richiesta di chiarire come la nuova interdizione si inserisca nel programma dei lavori già comunicato e per quale motivo le attività che richiedono la chiusura della strada non siano state, secondo quanto evidenziato nella PEC, concentrate nei precedenti periodi di interdizione.





Un altro punto riguarda la tempistica complessiva dellintervento. Nella comunicazione ANAS del 16 marzo era indicata come previsione di completamento il primo trimestre del 2027, mentre la scheda dei lavori pubblicata sul sito dell'azienda riporterebbe, secondo la PEC, una data di ultimazione fissata al 30 giugno 2027.



Limongi chiede quindi ad ANAS di indicare quale sia oggi la data ufficiale prevista per la conclusione dell'opera e di chiarire le eventuali cause tecniche, amministrative, contrattuali o organizzative che avrebbero determinato lo slittamento.



Tra le richieste figura anche un cronoprogramma aggiornato e dettagliato, con lindicazione delle lavorazioni ancora da completare, dello stato di avanzamento, delle date previste per ciascuna attività e delle eventuali ulteriori chiusure necessarie fino allapertura delle nuove gallerie.





Nella PEC viene inoltre chiesto ad ANAS di verificare se, per alcune lavorazioni, sia possibile evitare la chiusura continuativa della strada attraverso una gestione dinamica della circolazione con movieri.



La richiesta prende spunto da informazioni raccolte informalmente tra la popolazione e il personale dell'impresa, secondo cui la chiusura sarebbe legata in particolare ad alcune operazioni di posa di pannelli o elementi di contenimento, durante le quali il braccio di una gru potrebbe invadere la corsia di transito.



Limongi precisa che tale circostanza dovrà essere confermata o smentita dai responsabili tecnici e chiede di verificare, qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, la possibilità di limitare le interruzioni ai soli momenti in cui le operazioni rendano effettivamente necessario il blocco del traffico.



Viene inoltre chiesto se siano stati valutati doppi o tripli turni di lavoro, considerata la durata dell'intervento e i disagi provocati dalle limitazioni alla viabilità.







La chiusura della SS 18 rappresenta, secondo quanto evidenziato nella comunicazione, un problema non soltanto per gli spostamenti quotidiani dei residenti, ma anche per le attività economiche e turistiche del territorio.



Particolare attenzione viene dedicata all'accessibilità ai servizi sanitari. Per la popolazione di Maratea e delle zone interessate, il blocco della SS 18 comporta infatti un allungamento dei tempi di percorrenza verso Sapri, dove si trova la struttura ospedaliera di riferimento indicata nella PEC.



Nel documento viene comunque ribadito che la sicurezza degli utenti e dei lavoratori deve rimanere la priorità e che non viene messa in discussione la necessità di eseguire i lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.



La richiesta è piuttosto quella di una programmazione coordinata delle lavorazioni, accompagnata da informazioni pubbliche chiare sullo stato del cantiere e sulle future limitazioni.





Tra le richieste avanzate da Limongi c'è infine la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con ANAS, Prefetture, Regioni, Comuni interessati, autorità sanitarie e Protezione Civile, al quale possa partecipare anche una rappresentanza della comunità locale.



L'obiettivo indicato è coordinare le prossime fasi dei lavori, valutare possibili soluzioni per contenere i disagi e tutelare la mobilità e l'accesso ai servizi essenziali.



La richiesta è stata trasmessa, oltre che ad ANAS, anche ai Ministeri competenti, alle Regioni Basilicata e Campania, alle Prefetture di Potenza e Salerno e ai Comuni di Maratea e Sapri.



Limongi chiede infine che il cronoprogramma aggiornato e l'esito del confronto istituzionale vengano resi pubblici, così da consentire alla popolazione di conoscere tempi, modalità delle prossime chiusure e data prevista per la conclusione dell'intervento sulla SS 18.