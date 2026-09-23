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La voce della Politica
|Sanità, Basilicata tra le Regioni adempienti ai Lea: +16 punti nel 2024. Latronico: «Attestato limpegno del sistema»
23/09/2026
|La Basilicata torna tra le Regioni considerate adempienti ai Livelli Essenziali di Assistenza per il 2024. È quanto emerge dallanalisi della Fondazione GIMBE, richiamata dallassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico. Secondo i dati citati dallassessore, la regione registra un incremento di 16 punti rispetto al 2023. Un risultato che, per Latronico, conferma il percorso intrapreso dalla sanità lucana, pur lasciando aperte alcune criticità, in particolare nellassistenza territoriale.
Di seguito il comunicato stampa della Regione Basilicata
Fondazione Gimbe sugli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza per il 2024 certificano il rientro della Basilicata tra le regioni adempienti con 16 punti in più rispetto al 2023. Attesta l'impegno e la tenuta del sistema
I dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe sugli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza per il 2024 certificano il rientro della Basilicata tra le regioni adempienti con 16 punti in più rispetto al 2023. Lo dichiara lassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. Si tratta di un risultato che attesta limpegno e la tenuta del sistema sanitario regionale e del suo personale, pur nel quadro di un contesto generale che presenta ancora margini di miglioramento. Il superamento della soglia di adempimento spiega lassessore indica che le misure intraprese stanno progressivamente stabilizzando lerogazione delle prestazioni essenziali. Lobiettivo dellamministrazione regionale resta quello di consolidare questo percorso, concentrando lattenzione sul potenziamento dei servizi territoriali e distrettuali per ridurre i divari ancora esistenti e garantire una risposta assistenziale omogenea.
Il monitoraggio indipendente si basa su un sottoinsieme di 27 indicatori CORE del Nuovo Sistema di Garanzia che prende in considerazione tre macro-aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Per ciascuna delle tre macro-aree ogni Regione ottiene un punteggio da 0 a 100, calcolato come media ponderata degli indicatori di ciascuna area. Per essere considerata adempiente, una Regione deve raggiungere almeno 60 punti in tutte e tre le macro-aree. Secondo il monitoraggio indipendente la Basilicata si posiziona al 18esimo posto a livello nazionale su 21 regioni e province autonome valutate, ottenendo un punteggio complessivo di 205 su un massimo di 300. Nello specifico: la Basilicata si colloca al 15esimo posto sia per larea della prevenzione collettiva e sanità pubblica sia per larea ospedaliera e al 19esimo per larea dellassistenza distrettuale.
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