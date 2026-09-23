Le parole del segretario generale della Uil Pensionati Carmelo Barbagallo sulla pressione fiscale e sulla necessità di restituire potere dacquisto ai pensionati riguardano da vicino anche la Basilicata. La condizione economica di una parte significativa della popolazione anziana lucana continua a essere segnata da redditi contenuti, dallaumento del costo della vita e dalla difficoltà di sostenere le spese essenziali, a partire da sanità, farmaci e servizi. Non ultimo laumento dei ticket sanitari. È quanto dichiara Carmine Vaccaro, segretario della Uil Pensionati di Basilicata, rilanciando lallarme della Uilp nazionale sul dato della pressione fiscale e sulla necessità di intervenire a sostegno dei redditi da pensione. Gli indicatori Istat restituiscono una fotografia che non possiamo ignorare  sottolinea Vaccaro . In Basilicata limporto medio annuo pro capite dei redditi pensionistici continua ad essere sete inferiore rispetto alla media nazionale. Sono numeri che raccontano una condizione di fragilità economica che deve essere affrontata con politiche mirate. Non possiamo limitarci  prosegue il segretario della Uil Pensionati di Basilicata  a discutere di pensioni e fisco soltanto quando arriva una nuova legge di bilancio. La questione riguarda la qualità della vita di migliaia di persone e, indirettamente, lintera economia regionale. Una pensione più adeguata significa maggiore capacità di acquistare beni e servizi, ma anche maggiore possibilità di sostenere le famiglie e contribuire alla tenuta delle comunità locali. Secondo Vaccaro, la situazione lucana va affrontata considerando anche il quadro più generale delineato dagli indicatori territoriali dellIstat. Nellultimo rapporto BesT, infatti, la Basilicata presenta una prevalenza di indicatori di benessere collocati al di sotto della media nazionale, con criticità che riguardano anche il benessere economico. Per questo chiediamo al Governo regionale di aprire un confronto permanente con le organizzazioni sindacali dei pensionati  afferma Vaccaro  e di costruire un vero Patto regionale per la popolazione anziana, con obiettivi e risorse precise.Chiediamo alla Regione  conclude Vaccaro  di considerare gli anziani non come una voce di spesa, ma come una parte fondamentale della nostra società. In Basilicata migliaia di pensionati sostengono quotidianamente le proprie famiglie e le comunità nelle quali vivono. Difendere il loro potere dacquisto, garantire servizi accessibili e rafforzare la sanità pubblica significa difendere la coesione sociale dellintera regione. E proprio sulla sanità  aggiunge Vaccaro  non possiamo accettare che le difficoltà economiche spingano le persone a rinunciare alle cure. La Uil Pensionati nazionale ha chiesto che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale torni a essere una priorità. Anche in Basilicata dobbiamo mettere al centro una sanità pubblica capace di garantire realmente il diritto alla salute, soprattutto alle persone anziane e più fragili.