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Castelluccio Inf.: 61mila euro per la zona artigianale e industriale

21/09/2026

La Regione Basilicata ha concesso al Comune di Castelluccio Inferiore 61.000 euro per interventi nellArea P.I.P. della Zona Artigianale e Industriale. Le risorse saranno destinate al risanamento e alla manutenzione straordinaria della viabilità di accesso, al ripristino delle griglie di deflusso delle acque e alla messa in sicurezza della viabilità interna e delle aree di svincolo.
La Determinazione regionale del 17 settembre 2026 dispone la concessione del finanziamento e la liquidazione dellacconto. Un altro risultato concreto per Castelluccio. Ma questo finanziamento offre anche loccasione per una riflessione. In questi giorni qualcuno sostiene che il Sindaco e lAmministrazione comunale dovrebbero essere più presenti in paese.
Io penso che Sindaco e Amministrazione siano presenti. Ma la presenza di unAmministrazione non si misura soltanto dalle ore trascorse in piazza. Siamo nelle contrade e nelle campagne, incontriamo cittadini, commercianti, professionisti, artigiani e allevatori. Siamo presenti nella scuola, nella comunità e nella Chiesa.
Siamo sui cantieri, per verificare lavanzamento dei lavori e confrontarci con tecnici e imprese. E quelli che vedete in questi giorni sono solo alcuni dei tanti cantieri e delle tante attività in corso nel nostro territorio: lapertura del sentiero delledicola di San Michele Arcangelo  Madonna della Neve, il cantiere per il completamento del Palazzetto dello Sport Carillo, il completamento della zip line e della rete irrigua a servizio degli allevatori. E non ci sono soltanto i cantieri.
Stiamo approntando lallestimento della mostra della Collezione Aiello, lavorando con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per arrivare allavvio di questo importante progetto culturale.
Ci sono poi i servizi quotidiani: trasporto scolastico, servizi comunali, scuola, cura e pulizia del territorio, manutenzione e tutte le problematiche che ogni giorno i cittadini ci sottopongono.
E cè la sanità: dopo mesi di incontri e confronto, siamo arrivati alla sottoscrizione dellaccordo con ASP e Direzione Generale per il mantenimento, la garanzia e il potenziamento di importanti servizi di assistenza e continuità assistenziale, con attenzione anche allemergenza e urgenza.
Questo non è il lavoro di una sola persona. È il lavoro di Sindaco, assessori, consiglieri e uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze. Una parte del lavoro si vede, unaltra molto meno, programmare, progettare, incontrare le istituzioni, chiedere finanziamenti e seguire le procedure. Perché è anche lì che si costruiscono le risorse che diventano opere. La presenza di unAmministrazione si misura anche dai risultati. Noi continueremo a lavorare sul territorio, nei cantieri, negli uffici e nelle istituzioni. Insieme. A testa bassa. Perché amministrare non significa soltanto esserci. Significa esserci dove serve per far andare avanti il paese.


Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore



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