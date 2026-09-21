-->
|
La voce della Politica
|Castelluccio Inf.: 61mila euro per la zona artigianale e industriale
21/09/2026
|La Regione Basilicata ha concesso al Comune di Castelluccio Inferiore 61.000 euro per interventi nellArea P.I.P. della Zona Artigianale e Industriale. Le risorse saranno destinate al risanamento e alla manutenzione straordinaria della viabilità di accesso, al ripristino delle griglie di deflusso delle acque e alla messa in sicurezza della viabilità interna e delle aree di svincolo.
La Determinazione regionale del 17 settembre 2026 dispone la concessione del finanziamento e la liquidazione dellacconto. Un altro risultato concreto per Castelluccio. Ma questo finanziamento offre anche loccasione per una riflessione. In questi giorni qualcuno sostiene che il Sindaco e lAmministrazione comunale dovrebbero essere più presenti in paese.
Io penso che Sindaco e Amministrazione siano presenti. Ma la presenza di unAmministrazione non si misura soltanto dalle ore trascorse in piazza. Siamo nelle contrade e nelle campagne, incontriamo cittadini, commercianti, professionisti, artigiani e allevatori. Siamo presenti nella scuola, nella comunità e nella Chiesa.
Siamo sui cantieri, per verificare lavanzamento dei lavori e confrontarci con tecnici e imprese. E quelli che vedete in questi giorni sono solo alcuni dei tanti cantieri e delle tante attività in corso nel nostro territorio: lapertura del sentiero delledicola di San Michele Arcangelo Madonna della Neve, il cantiere per il completamento del Palazzetto dello Sport Carillo, il completamento della zip line e della rete irrigua a servizio degli allevatori. E non ci sono soltanto i cantieri.
Stiamo approntando lallestimento della mostra della Collezione Aiello, lavorando con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per arrivare allavvio di questo importante progetto culturale.
Ci sono poi i servizi quotidiani: trasporto scolastico, servizi comunali, scuola, cura e pulizia del territorio, manutenzione e tutte le problematiche che ogni giorno i cittadini ci sottopongono.
E cè la sanità: dopo mesi di incontri e confronto, siamo arrivati alla sottoscrizione dellaccordo con ASP e Direzione Generale per il mantenimento, la garanzia e il potenziamento di importanti servizi di assistenza e continuità assistenziale, con attenzione anche allemergenza e urgenza.
Questo non è il lavoro di una sola persona. È il lavoro di Sindaco, assessori, consiglieri e uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze. Una parte del lavoro si vede, unaltra molto meno, programmare, progettare, incontrare le istituzioni, chiedere finanziamenti e seguire le procedure. Perché è anche lì che si costruiscono le risorse che diventano opere. La presenza di unAmministrazione si misura anche dai risultati. Noi continueremo a lavorare sul territorio, nei cantieri, negli uffici e nelle istituzioni. Insieme. A testa bassa. Perché amministrare non significa soltanto esserci. Significa esserci dove serve per far andare avanti il paese.
Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/09/2026 - Castelluccio Inf.: 61mila euro per la zona artigianale e industriale
La Regione Basilicata ha concesso al Comune di Castelluccio Inferiore 61.000 euro per interventi nellArea P.I.P. della Zona Artigianale e Industriale. Le risorse saranno destinate al risanamento e alla manutenzione straordinaria della viabilità di accesso, al ripristino del...-->continua
|
|
|21/09/2026 - Petrolio, Cifarelli: Bardi chiarisca in Consiglio regionale
Se, come assicurano il presidente Bardi e il ministro Pichetto Fratin, i tetti massimi di produzione previsti dagli accordi per la Val dAgri e Tempa Rossa non saranno modificati, allora la prima domanda da porre è molto semplice: che cosa cè da accelerare i...-->continua
|
|
|21/09/2026 - Geologi esclusi dal concorso RIPAM: Scelta incomprensibile
Le istituzioni scientifiche, accademiche e di ricerca operanti nel campo delle Scienze della Terra esprimono forte preoccupazione e profondo rammarico per lesclusione delle classi di laurea L-34 Scienze geologiche e LM-74 Scienze e tecnologie geologiche ...-->continua
|
|
|21/09/2026 - Arlab Basilicata, sottoscritti i contratti di stabilizzazione di tutti i lavorat
La FP CGIL di Potenza esprime "soddisfazione" sottoscrizione dei contratti di stabilizzazione di tutti i lavoratori a tempo determinato in servizio presso l'ARLAB avvenuta questa mattina.
"È un giorno importante - afferma Carmen Sabbatella della ...-->continua
|
|
|21/09/2026 - Si chiede definitiva chiarezza sulla continuità assistenziale a Rotonda
Il Circolo Pd di Rotonda, a seguito della presa di posizione ultima circa lallarme per il mantenimento in Paese del primario servizio della continuità assistenziale, già denominato guardia medica notturna feriale, prende atto di quanto comunicato nei giorni...-->continua
|
|
|21/09/2026 - I giovani di Forza Italia si congratulano con Bardi
La Segreteria Provinciale di Forza Italia Potenza esprime le proprie congratulazioni a Vito Bardi, eletto nuovo Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, e a Vincenzo Taddei, chiamato a ricoprire il ruolo di Vice Segretario Regionale.
Un risult...-->continua
|
|
|20/09/2026 - Forza Italia Giovani Basilicata: auguri di buon lavoro a Vito Bardi
Sabato 19 settembre si è svolto, con lelezione dei nuovi organismi dirigenti, il Primo Congresso Regionale di Forza Italia Basilicata, un evento che ha rappresentato un momento di confronto e partecipazione politica sul territorio regionale.
Il congr...-->continua
|
|