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Geologi esclusi dal concorso RIPAM: Scelta incomprensibile

21/09/2026

Le istituzioni scientifiche, accademiche e di ricerca operanti nel campo delle Scienze della Terra esprimono forte preoccupazione e profondo rammarico per lesclusione delle classi di laurea L-34  Scienze geologiche e LM-74  Scienze e tecnologie geologiche dal concorso pubblico RIPAM per lassunzione a tempo indeterminato di 882 unità con il profilo di Specialista tecnico.

Tra le attività del personale selezionato, destinato alle Regioni e agli enti locali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a supporto alla progettazione e alla realizzazione di opere e infrastrutture, alla pianificazione territoriale, alla tutela ambientale e paesaggistica e alla gestione del territorio.

Le competenze richieste prevedono, tra le altre, conoscenze sul rischio idrogeologico e sismico e valutazione ambientale, argomenti di ampio o esclusivo appannaggio dei corsi di laurea in Geologia.

Risulta pertanto difficile comprendere lesclusione dei laureati in Scienze geologiche da una procedura destinata a selezionare personale chiamato a operare proprio in ambiti nei quali le competenze geologiche sono essenziali. Lo ha affermato Rodolfo Carosi, Presidente della Società Geologica Italiana.



I corsi di laurea L-34 e LM-74 forniscono una preparazione specifica nella conoscenza del suolo e del sottosuolo, nella caratterizzazione geologica e geofisica dei siti, nellanalisi dei processi geomorfologici e idrogeologici, nella valutazione delle pericolosità naturali  ha affermato Agata Di Stefano, Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche - nella prevenzione e mitigazione dei rischi, nella gestione delle risorse idriche e nella produzione della cartografia geologica e tematica necessaria alla pianificazione territoriale.

Non è na rivendicazione di categoria!

Non si tratta di una rivendicazione di categoria, ma di una questione di coerenza tra formazione, competenze richieste e funzioni da svolgere, oltre che di tutela dellinteresse pubblico. Rafforzare gli uffici tecnici delle amministrazioni significa dotarli di professionalità complementari  ha dichiarato Monica Papini, Presidente dellAssociazione Italiana di Geologia Applicata  AIGA - capaci di integrare competenze geologiche, ingegneristiche, ambientali, urbanistiche e architettoniche.

Le organizzazioni sottoscrittrici chiedono pertanto:

la revoca del bando;
il riesame urgente dei titoli di studio previsti per laccesso al profilo di Specialista tecnico;
linclusione delle classi L-34 e LM-74 tra i titoli ammessi;
Qualora non si intenda revocare e modificare il bando, la pubblicazione di una motivazione puntuale delle ragioni tecniche e amministrative che hanno determinato lesclusione.

Dopo ogni frana, alluvione o terremoto viene ribadita la necessità di investire nella conoscenza del territorio e nella prevenzione dei rischi naturali. Questa esigenza deve tradursi in scelte amministrative coerenti  ha affermato Fabio Florindo, Presidente dellIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - valorizzando tutte le competenze necessarie a conoscere, pianificare e proteggere il territorio.

La sicurezza del territorio comincia dalla conoscenza geologica. Escludere i geologi da questa procedura significa rinunciare a competenze indispensabili  ha dichiarato Paolo Mazzoleni Presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - prima ancora che si verifichino le emergenze.



Organizzazioni proponenti e aderenti

Società Geologica Italiana  SGI - Prof. Rodolfo Carosi
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia  SIMP - Prof. Paolo Mazzoleni
Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche  Coll.Geo -Prof.ssa Agata Di Stefano

Associazione Italiana Geologia Ambientale e Applicata  AIGA  Prof.ssa Monica Papini

Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia  INGV - Dott. Fabio Florindo



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