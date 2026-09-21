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La voce della Politica
|Geologi esclusi dal concorso RIPAM: Scelta incomprensibile
21/09/2026
|Le istituzioni scientifiche, accademiche e di ricerca operanti nel campo delle Scienze della Terra esprimono forte preoccupazione e profondo rammarico per lesclusione delle classi di laurea L-34 Scienze geologiche e LM-74 Scienze e tecnologie geologiche dal concorso pubblico RIPAM per lassunzione a tempo indeterminato di 882 unità con il profilo di Specialista tecnico.
Tra le attività del personale selezionato, destinato alle Regioni e agli enti locali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a supporto alla progettazione e alla realizzazione di opere e infrastrutture, alla pianificazione territoriale, alla tutela ambientale e paesaggistica e alla gestione del territorio.
Le competenze richieste prevedono, tra le altre, conoscenze sul rischio idrogeologico e sismico e valutazione ambientale, argomenti di ampio o esclusivo appannaggio dei corsi di laurea in Geologia.
Risulta pertanto difficile comprendere lesclusione dei laureati in Scienze geologiche da una procedura destinata a selezionare personale chiamato a operare proprio in ambiti nei quali le competenze geologiche sono essenziali. Lo ha affermato Rodolfo Carosi, Presidente della Società Geologica Italiana.
I corsi di laurea L-34 e LM-74 forniscono una preparazione specifica nella conoscenza del suolo e del sottosuolo, nella caratterizzazione geologica e geofisica dei siti, nellanalisi dei processi geomorfologici e idrogeologici, nella valutazione delle pericolosità naturali ha affermato Agata Di Stefano, Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche - nella prevenzione e mitigazione dei rischi, nella gestione delle risorse idriche e nella produzione della cartografia geologica e tematica necessaria alla pianificazione territoriale.
Non è na rivendicazione di categoria!
Non si tratta di una rivendicazione di categoria, ma di una questione di coerenza tra formazione, competenze richieste e funzioni da svolgere, oltre che di tutela dellinteresse pubblico. Rafforzare gli uffici tecnici delle amministrazioni significa dotarli di professionalità complementari ha dichiarato Monica Papini, Presidente dellAssociazione Italiana di Geologia Applicata AIGA - capaci di integrare competenze geologiche, ingegneristiche, ambientali, urbanistiche e architettoniche.
Le organizzazioni sottoscrittrici chiedono pertanto:
la revoca del bando;
il riesame urgente dei titoli di studio previsti per laccesso al profilo di Specialista tecnico;
linclusione delle classi L-34 e LM-74 tra i titoli ammessi;
Qualora non si intenda revocare e modificare il bando, la pubblicazione di una motivazione puntuale delle ragioni tecniche e amministrative che hanno determinato lesclusione.
Dopo ogni frana, alluvione o terremoto viene ribadita la necessità di investire nella conoscenza del territorio e nella prevenzione dei rischi naturali. Questa esigenza deve tradursi in scelte amministrative coerenti ha affermato Fabio Florindo, Presidente dellIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - valorizzando tutte le competenze necessarie a conoscere, pianificare e proteggere il territorio.
La sicurezza del territorio comincia dalla conoscenza geologica. Escludere i geologi da questa procedura significa rinunciare a competenze indispensabili ha dichiarato Paolo Mazzoleni Presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - prima ancora che si verifichino le emergenze.
Organizzazioni proponenti e aderenti
Società Geologica Italiana SGI - Prof. Rodolfo Carosi
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia SIMP - Prof. Paolo Mazzoleni
Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche Coll.Geo -Prof.ssa Agata Di Stefano
Associazione Italiana Geologia Ambientale e Applicata AIGA Prof.ssa Monica Papini
Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia INGV - Dott. Fabio Florindo
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