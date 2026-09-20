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La voce della Politica
|Renzi a Parma: sul petrolio lucano ''d'accordo con Meloni''
20/09/2026
|Un fiume in piena tra economia, cultura, campo largo e la sfida del petrolio lucano. Una piazza Garibaldi gremita ha fatto da cornice alla chiacchierata organizzata al 'Festival di Open' con ospite Matteo Renzi . In una giornata caratterizzata da un cielo azzurro e un venticello piacevole, tra il palazzo del governatore, il magnifico Palazzo municipale, tardo-rinascimentale-barocco, e sotto lo sguardo attento dell'Eroe dei due Mondi, la statua del Correggio e il gruppo bronzeo di Ercole e Anteo. Il leader politico è stato accolto da tantissima gente, tanti i giovani. Prima di salire sul palco, Renzi ha concesso solo poche domande ai giornalisti presenti, preferendo poi concentrare tutta la sua energ no ia nel faccia a faccia con Franco Bechis. Un vero e proprio "fiume in piena", già dalle prime battute. Tanti i temi toccati: dall'agenda politica, a quella sociale, culturale, le alleanze, l'economia, l'Europa, il petrolio in Basilicata e tanto altro. Il primo affondo del leader si è concentrato sulle geometrie politiche del centro-sinistra. Renzi ha affrontato apertamente il dibattito sul campo largo. Le domande si sono concentrate sui temi attuali. "Per le prossime elezioni - ha sottolineato - l'alleanza PD, 5 Stelle e AVS non basta, occorre una cosa in più che sono i riformisti, più moderati, più di centro, e noi - ha precisato- ci candidiamo per fare vincere il centrosinistra". La vera domanda - puntualizza- è questa: se state meglio, continuate a votare la Meloni, se state peggio, il centro sinistra è all'altezza di fare una contro proposta?". Poi sul bollo auto si dice favorevole, ma bisogna stare attenti al gioco delle tre carte. Un pensiero ai tanti giovani, ai tanti cittadini che sono sono andati all'estero, bisogna riportarli a casa, dice. Un'altra battuta la riserva alla legge elettorale: "Ormai è andata, vediamo come va". Sulla crisi energetica, sul caro benzina e sul petrolio lucano, che per Meloni potrebbe essere strategico, Renzi risponde senza esitazioni: " Sono favorevole". Si capisce da una battuta che il tema entrerà prepotentemente nella prossima agenda politica e anche in campagna elettorale. Si parlerà di energia, di crisi energetica , ma anche e forse soprattutto dei pozzi di petrolio in Val d'Agri, vera riserva strategica del Paese. Cosa comporterà? Beh, lo vedremo tra qualche mese, quando il dibattito politico si infiammerà.
Vincenzo Diego
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|20/09/2026 - Renzi a Parma: sul petrolio lucano ''d'accordo con Meloni''
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