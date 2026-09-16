-->
|
La voce della Politica
|Lancia Gamma, Rianudo-Capocasale (Fismic Confsal): 'Melfi al centro'
16/09/2026
|«La nuova Lancia Gamma rappresenta un segnale industriale importante per Melfi e una conferma concreta degli impegni assunti da Stellantis nellambito del Piano Italia. Un nuovo modello progettato, sviluppato e prodotto in Italia significa valorizzare competenze, professionalità e capacità manifatturiere che dobbiamo difendere e rafforzare».
Lo dichiarano congiuntamente Sara Rinaudo, Segretario Generale Fismic Confsal, e Pasquale Capocasale, Segretario Fismic Confsal Basilicata, a margine della presentazione della nuova Lancia Gamma al MIMIT.
«Accogliamo quindi positivamente il lancio della Gamma. Adesso la sfida è trasformare i nuovi prodotti assegnati a Melfi in volumi produttivi, occupazione stabile e nuove opportunità anche per le aziende della componentistica. Stabilimento e indotto devono procedere insieme: il rilancio del sito può dirsi compiuto soltanto se produce effetti positivi sullintero tessuto industriale e sociale del territorio».
Rinaudo e Capocasale sottolineano come gli investimenti industriali italiani si inseriscano però in un contesto internazionale sempre più competitivo: «Il nodo di fondo rimane il quadro regolatorio europeo. È necessario proseguire con determinazione il confronto in Europa affinché la transizione verso la mobilità a basse emissioni sia accompagnata da regole capaci di tenere insieme gli obiettivi ambientali con la competitività, la neutralità tecnologica e la salvaguardia della capacità produttiva e delloccupazione europea».
«I nuovi modelli rappresentano una parte fondamentale della risposta, ma occorre rafforzare sempre di più il loro contenuto industriale italiano. Per questo auspichiamo che, laddove tecnicamente possibile nelle diverse configurazioni, alle vetture prodotte negli stabilimenti italiani siano associate anche motorizzazioni realizzate nel nostro Paese. LItalia dispone di competenze motoristiche di eccellenza che sarebbe un errore disperdere proprio mentre lindustria dellauto affronta la sua trasformazione più profonda».
«La Gamma deve quindi essere non soltanto il ritorno di un modello importante per un marchio storico italiano, ma anche unopportunità concreta per Melfi e per la sua filiera. Sostenere i nuovi lanci, creare le condizioni perché abbiano successo sul mercato e riportare volumi negli stabilimenti significa difendere il lavoro. Su questo obiettivo istituzioni, azienda e parti sociali devono continuare a lavorare insieme».
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/09/2026 - Lancia Gamma, Rianudo-Capocasale (Fismic Confsal): 'Melfi al centro'
«La nuova Lancia Gamma rappresenta un segnale industriale importante per Melfi e una conferma concreta degli impegni assunti da Stellantis nellambito del Piano Italia. Un nuovo modello progettato, sviluppato e prodotto in Italia significa valorizzare competenze, professiona...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Bardi: Lancia Gamma, fiducia nel futuro di Melfi
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è intervenuto oggi a Roma allincontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i dirigenti di Stellantis Emanuele Cappellano e Antonella Bruno in occasione della presentazione della nuova Lanci...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Acqua, la Basilicata protagonista in Europa
L'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, al Political Board di Bologna: "Portiamo in Europa la voce di un territorio per il quale l'acqua è sicurezza, sviluppo e futuro". La Basilicata è una delle tre Regioni italiane nell'Allea...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Pomarico, quasi 2 milioni di euro per la sicurezza della discarica
Il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ha reso noto di aver ottenuto un finanziamento di 1.845.000 euro destinato alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale della discarica sita in località Manferrara: le risorse consentiranno di realizzare un inte...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Aree interne, Confcooperative Basilicata rilancia le cooperative di comunità dal campo del Progetto Policoro
Si è chiuso domenica a Matera "Costruttori di comunità. Dal Mediterraneo al mondo per il dialogo e la pace", il campo estivo 2026 del Progetto Policoro organizzato da Confcooperative Basilicata con il consorzio ISME. Dall'11 al 13 settembre la Casa di Spiritua...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Bonus prima casa, Lacorazza: tanto tuonò che piovve
Il Capogruppo del Pd: Bene lo sblocco dopo mesi di solleciti. Ora si garantiscano informazioni chiare alle famiglie sulle procedure e sui tempi dei contributi. Continueremo a seguire la vicenda fino alleffettiva erogazione delle risorse
"Tanto tuonò che p...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Basilicata. Energia, Forza Italia: nessun aumento dei tetti estrattivi
Il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Regione Basilicata, composto dal capogruppo Michele Casino e dai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, esprime pieno apprezzamento per le dichiarazioni congiunte del Ministro dellAmbiente e della Sicurezza ...-->continua
|
|