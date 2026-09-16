L'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, al Political Board di Bologna: "Portiamo in Europa la voce di un territorio per il quale l'acqua è sicurezza, sviluppo e futuro". La Basilicata è una delle tre Regioni italiane nell'Alleanza per la resilienza idrica.



La Basilicata entra nellAlliance of European Regions on Water Resilience and Preparedness for Climate Change e lo fa in un gruppo particolarmente ristretto: insieme a Emilia Romagna e Puglia è una delle tre Regioni italiane, oltre alla Provincia autonoma del Sud Tirolo, presenti nellAlleanza europea per la resilienza idrica.

Una presenza che dà alla Basilicata un ruolo diretto nel confronto europeo sulle politiche dellacqua, sulladattamento ai cambiamenti climatici e sulla prevenzione dei rischi. LAlleanza, promossa dalla Regione Emilia Romagna e lanciata a Bruxelles il 4 marzo scorso, riunisce oggi 29 territori di dieci Paesi europei con lobiettivo di rafforzare la voce delle Regioni nelle scelte dellUnione europea e trasformare il tema della resilienza idrica in politiche, investimenti e progetti concreti.

La Basilicata partecipa in queste ore a Bologna al primo Annual Meeting dellAlleanza. A rappresentare la Regione nel Political Board è lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, su delega del presidente Vito Bardi.

Essere, insieme a Emilia Romagna e Puglia, tra le tre Regioni italiane presenti al Political Board dellAlleanza è unopportunità importante e, allo stesso tempo, una responsabilità sottolinea Mongiello. Ringrazio il presidente Bardi per la fiducia accordatami e per avermi affidato il compito di rappresentare la Basilicata in questo confronto europeo. Vogliamo portare qui la voce e le esigenze di un territorio per il quale lacqua non è soltanto una risorsa naturale, ma un elemento essenziale di sicurezza, sviluppo e coesione.

Un ruolo che per la Basilicata assume un significato particolare. Il sistema dei grandi invasi lucani garantisce risorse per gli usi potabili, agricoli e produttivi anche oltre i confini regionali e colloca il territorio al centro di un sistema idrico strategico per il Mezzogiorno.

Dobbiamo passare  prosegue lassessore  dalla gestione dellemergenza alla capacità di programmare. Siccità, precipitazioni estreme, disponibilità della risorsa e sicurezza delle infrastrutture non possono essere affrontate separatamente. Servono una visione di lungo periodo, investimenti, tecnologie, dati e una cooperazione più forte tra territori. La Basilicata vuole essere parte attiva di questo percorso, mettendo a disposizione la propria esperienza e, nello stesso tempo, utilizzando la rete europea per attrarre competenze, opportunità e risorse.

Il confronto di Bologna entra già nel merito delle scelte operative. Il Political Board è chiamato oggi a discutere la governance dellAlleanza e il Piano delle attività 2026-2027, che individua le priorità comuni: dialogo con le istituzioni europee, accesso ai finanziamenti, innovazione, modernizzazione delle infrastrutture, scambio di buone pratiche e rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni. Lassetto dellAlleanza prevede infatti un livello politico, un Comitato tecnico e specifiche Task Force incaricate di tradurre gli indirizzi comuni in attività concrete.

Lacqua è una delle grandi questioni europee dei prossimi anni. La sfida è trasformare una vulnerabilità crescente in una capacità nuova dei territori: prevenire, investire, innovare. La Basilicata vuole esserci e vuole farlo da protagonista, insieme alle altre Regioni europee, conclude lassessore Mongiello.