-->
|
La voce della Politica
|Acqua, la Basilicata protagonista in Europa
16/09/2026
|L'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, al Political Board di Bologna: "Portiamo in Europa la voce di un territorio per il quale l'acqua è sicurezza, sviluppo e futuro". La Basilicata è una delle tre Regioni italiane nell'Alleanza per la resilienza idrica.
La Basilicata entra nellAlliance of European Regions on Water Resilience and Preparedness for Climate Change e lo fa in un gruppo particolarmente ristretto: insieme a Emilia Romagna e Puglia è una delle tre Regioni italiane, oltre alla Provincia autonoma del Sud Tirolo, presenti nellAlleanza europea per la resilienza idrica.
Una presenza che dà alla Basilicata un ruolo diretto nel confronto europeo sulle politiche dellacqua, sulladattamento ai cambiamenti climatici e sulla prevenzione dei rischi. LAlleanza, promossa dalla Regione Emilia Romagna e lanciata a Bruxelles il 4 marzo scorso, riunisce oggi 29 territori di dieci Paesi europei con lobiettivo di rafforzare la voce delle Regioni nelle scelte dellUnione europea e trasformare il tema della resilienza idrica in politiche, investimenti e progetti concreti.
La Basilicata partecipa in queste ore a Bologna al primo Annual Meeting dellAlleanza. A rappresentare la Regione nel Political Board è lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, su delega del presidente Vito Bardi.
Essere, insieme a Emilia Romagna e Puglia, tra le tre Regioni italiane presenti al Political Board dellAlleanza è unopportunità importante e, allo stesso tempo, una responsabilità sottolinea Mongiello. Ringrazio il presidente Bardi per la fiducia accordatami e per avermi affidato il compito di rappresentare la Basilicata in questo confronto europeo. Vogliamo portare qui la voce e le esigenze di un territorio per il quale lacqua non è soltanto una risorsa naturale, ma un elemento essenziale di sicurezza, sviluppo e coesione.
Un ruolo che per la Basilicata assume un significato particolare. Il sistema dei grandi invasi lucani garantisce risorse per gli usi potabili, agricoli e produttivi anche oltre i confini regionali e colloca il territorio al centro di un sistema idrico strategico per il Mezzogiorno.
Dobbiamo passare prosegue lassessore dalla gestione dellemergenza alla capacità di programmare. Siccità, precipitazioni estreme, disponibilità della risorsa e sicurezza delle infrastrutture non possono essere affrontate separatamente. Servono una visione di lungo periodo, investimenti, tecnologie, dati e una cooperazione più forte tra territori. La Basilicata vuole essere parte attiva di questo percorso, mettendo a disposizione la propria esperienza e, nello stesso tempo, utilizzando la rete europea per attrarre competenze, opportunità e risorse.
Il confronto di Bologna entra già nel merito delle scelte operative. Il Political Board è chiamato oggi a discutere la governance dellAlleanza e il Piano delle attività 2026-2027, che individua le priorità comuni: dialogo con le istituzioni europee, accesso ai finanziamenti, innovazione, modernizzazione delle infrastrutture, scambio di buone pratiche e rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni. Lassetto dellAlleanza prevede infatti un livello politico, un Comitato tecnico e specifiche Task Force incaricate di tradurre gli indirizzi comuni in attività concrete.
Lacqua è una delle grandi questioni europee dei prossimi anni. La sfida è trasformare una vulnerabilità crescente in una capacità nuova dei territori: prevenire, investire, innovare. La Basilicata vuole esserci e vuole farlo da protagonista, insieme alle altre Regioni europee, conclude lassessore Mongiello.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/09/2026 - Bardi: Lancia Gamma, fiducia nel futuro di Melfi
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è intervenuto oggi a Roma allincontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i dirigenti di Stellantis Emanuele Cappellano e Antonella Bruno in occasione della presentazione della nuova Lancia Gamma. Una ve...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Acqua, la Basilicata protagonista in Europa
L'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, al Political Board di Bologna: "Portiamo in Europa la voce di un territorio per il quale l'acqua è sicurezza, sviluppo e futuro". La Basilicata è una delle tre Regioni italiane nell'Allea...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Pomarico, quasi 2 milioni di euro per la sicurezza della discarica
Il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, ha reso noto di aver ottenuto un finanziamento di 1.845.000 euro destinato alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale della discarica sita in località Manferrara: le risorse consentiranno di realizzare un inte...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Aree interne, Confcooperative Basilicata rilancia le cooperative di comunità dal campo del Progetto Policoro
Si è chiuso domenica a Matera "Costruttori di comunità. Dal Mediterraneo al mondo per il dialogo e la pace", il campo estivo 2026 del Progetto Policoro organizzato da Confcooperative Basilicata con il consorzio ISME. Dall'11 al 13 settembre la Casa di Spiritua...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Bonus prima casa, Lacorazza: tanto tuonò che piovve
Il Capogruppo del Pd: Bene lo sblocco dopo mesi di solleciti. Ora si garantiscano informazioni chiare alle famiglie sulle procedure e sui tempi dei contributi. Continueremo a seguire la vicenda fino alleffettiva erogazione delle risorse
"Tanto tuonò che p...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Basilicata. Energia, Forza Italia: nessun aumento dei tetti estrattivi
Il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Regione Basilicata, composto dal capogruppo Michele Casino e dai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, esprime pieno apprezzamento per le dichiarazioni congiunte del Ministro dellAmbiente e della Sicurezza ...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Giovani, Bochicchio: bene i rientri, ma perdiamo ancora giovani
Il capogruppo socialista: Laumento dei ritorni dallestero è un segnale positivo, ma crescono anche le partenze. Servono opportunità di lavoro, servizi migliori e sostegno alla casa per permettere ai giovani di costruire il proprio futuro in Basilicata
<...-->continua
|
|