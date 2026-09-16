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La voce della Politica
|Basilicata. Pichetto e Bardi: ''Nessun aumento dei tetti di estrazione''
16/09/2026
|Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate, per la Val dAgri, dal Protocollo dintesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta Dinardo e, per Tempa Rossa, dal Protocollo dintesa sottoscritto nel 2006. I tetti massimi di estrazione previsti da tali accordi restano pienamente in vigore e vincolanti: non cè alcuna intenzione, né da parte del Governo né della Regione Basilicata, di modificarli.
La produzione lucana può aumentare o diminuire in funzione delle esigenze del periodo, ma sempre e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dai protocolli. È quanto è avvenuto anche negli anni passati. Oggi, in una fase in cui rafforzare lindipendenza energetica del Paese è una priorità, sia per ragioni di sicurezza sia per lefficienza del sistema e il contenimento dei costi per famiglie e imprese, è naturale guardare anche alla piena valorizzazione delle risorse nazionali. Ma questo avverrà senza alcuna modifica dei tetti già previsti: lestrazione resterà entro i limiti stabiliti.
Nei giorni scorsi il Governo ha varato un decreto in materia di attività energetiche strategiche, con lobiettivo di rendere più rapidi e certi i procedimenti autorizzativi. A questo scopo è prevista anche la possibilità di nominare un commissario ad acta, su richiesta del Presidente della Regione o da parte del Governo, previo coinvolgimento della Regione. Si tratta di un meccanismo di accelerazione delle procedure che lascia fermo e imprescindibile il ruolo della Regione e garantisce il rispetto di tutte le tutele previste.
Restano inoltre ferme e rafforzate le garanzie ambientali e le compensazioni per il territorio, comprese le royalties destinate ai Comuni e alle comunità lucane, che aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. Sicurezza energetica e tutela del territorio non sono obiettivi contrapposti, ma devono procedere insieme.
La Regione Basilicata, dintesa con il MASE, ha già rafforzato il sistema dei controlli sul Centro Olio Val dAgri e sulle aree estrattive, attraverso il monitoraggio continuo di ARPAB, la pubblicazione trasparente dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti, con obbligo di intervento immediato e verifiche indipendenti.
È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il Ministro dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.
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|La Voce della Politica
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