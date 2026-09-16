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La voce della Politica
|Basilicata. Petrolio, Mongiello: ambiente e salute le priorità
16/09/2026
|La nota congiunta del presidente Vito Bardi e del ministro Gilberto Pichetto Frattin chiarisce in modo inequivocabile ciò che come assessorato allAmbiente sosteniamo con fermezza dallinizio del nostro mandato: la sovranità ambientale della Basilicata e la tutela del suo patrimonio naturale non sono oggetto di trattativa.
Lo dichiara in una nota lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.
In qualità di assessore allAmbiente credo che la transizione energetica e la sicurezza del Paese debbano procedere attraverso un percorso di pianificazione strategica e trasparenza, senza forzare le capacità di carico dei territori. La Basilicata conferma il proprio contributo strategico alla nazione, mantenendosi fedele al rispetto dei limiti e delle regole stabilite, che intendiamo applicare con il dovuto rigore.
Lesponente della Giunta regionale sottolinea, inoltre, lequilibrio nelle garanzie di controllo: Lefficienza amministrativa e lo snellimento dei procedimenti statali si integrano perfettamente con il nostro modello di gestione. Il potenziamento delle attività di monitoraggio affidate allArpab, la pubblicazione tempestiva dei dati ambientali e un regime di responsabilità rigoroso e trasparente sui siti estrattivi sono gli elementi distintivi del nostro operato. La tutela della salute dei cittadini e la salubrità dellambiente restano il nostro obiettivo prioritario.
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|La Voce della Politica
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Il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Regione Basilicata, composto dal capogruppo Michele Casino e dai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, esprime pieno apprezzamento per le dichiarazioni congiunte del Ministro dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, Gil...-->continua
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Il capogruppo socialista: Laumento dei ritorni dallestero è un segnale positivo, ma crescono anche le partenze. Servono opportunità di lavoro, servizi migliori e sostegno alla casa per permettere ai giovani di costruire il proprio futuro in Basilicata
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|16/09/2026 - CallMat, Presidente della Provincia di Matera Mancini: preoccupazione per l'annuncio di 350 licenziamenti
Apprendo con grande preoccupazione la decisione dellazienda di procedere con linvio delle lettere di licenziamento per i 350 lavoratori del sito materano della CallMat. È una notizia che pesa non solo su altrettante famiglie, ma sullintero tessuto economic...-->continua
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|16/09/2026 - Estrazioni, Cupparo: ora la svolta per lavoro e sviluppo
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|16/09/2026 - Basilicata. Pichetto e Bardi: ''Nessun aumento dei tetti di estrazione''
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|16/09/2026 - Basilicata. Petrolio, Mongiello: ambiente e salute le priorità
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|15/09/2026 - AgriCat, agrumicoltori ancora in attesa
Ancora nessun riscontro alla richiesta presentata il 1° luglio 2026. La proposta: pagare subito le somme non interessate dalla controversia sugli indici agrumicoli e lasciare sospesa soltanto la parte relativa agli agrumi.
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