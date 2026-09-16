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Basilicata. Petrolio, Mongiello: ambiente e salute le priorità

16/09/2026

La nota congiunta del presidente Vito Bardi e del ministro Gilberto Pichetto Frattin chiarisce in modo inequivocabile ciò che come assessorato allAmbiente sosteniamo con fermezza dallinizio del nostro mandato: la sovranità ambientale della Basilicata e la tutela del suo patrimonio naturale non sono oggetto di trattativa.
Lo dichiara in una nota lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.
In qualità di assessore allAmbiente credo che la transizione energetica e la sicurezza del Paese debbano procedere attraverso un percorso di pianificazione strategica e trasparenza, senza forzare le capacità di carico dei territori. La Basilicata conferma il proprio contributo strategico alla nazione, mantenendosi fedele al rispetto dei limiti e delle regole stabilite, che intendiamo applicare con il dovuto rigore.
Lesponente della Giunta regionale sottolinea, inoltre, lequilibrio nelle garanzie di controllo: Lefficienza amministrativa e lo snellimento dei procedimenti statali si integrano perfettamente con il nostro modello di gestione. Il potenziamento delle attività di monitoraggio affidate allArpab, la pubblicazione tempestiva dei dati ambientali e un regime di responsabilità rigoroso e trasparente sui siti estrattivi sono gli elementi distintivi del nostro operato. La tutela della salute dei cittadini e la salubrità dellambiente restano il nostro obiettivo prioritario.



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