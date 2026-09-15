-->
|
La voce della Politica
|Bolognetti: quali energie per il nostro futuro?
15/09/2026
|Una domanda sorge spontanea: in che modo un incremento del greggio estratto dall'Eni e dalla Total in Basilicata dovrebbe contribuire a ridurre il nostro deficit energetico?
Tra l'altro non tutti sanno che una parte di quel greggio viene venduta alla Germania e alla Spagna.
L'Eni opera sul mercato internazionale come qualsiasi altra compagnia del mondo.
Nel 2025 l'Eni, la Total, ecc. hanno estratto in Val d'Agri e a Tempa Rossa 20.716.669 barili di greggio.
Tanto per farvi capire la dimensione del petrolio estratto in Basilicata, riporto la classifica 2025 dei principali produttori di greggio a livello mondiale:
- Stati Uniti: 13,59 milioni di barili al giorno
- Arabia Saudita: 9,33 milioni di barili al giorno
- Russia: 9,11 milioni di barili al giorno
- Canada: circa 5,3 milioni di barili al giorno
- Iraq: 4,33 milioni di barili al giorno
- Cina: circa 4,3 milioni di barili al giorno
- Brasile: 3,8 milioni di barili al giorno
- Iran: 3,38 milioni di barili al giorno
- Emirati Arabi Uniti: 3,36 milioni di barili al giorno.
L'Italia ha consumato 352 milioni di barili di greggio nel 2025. Le risorse stimate presenti nel nostro sottosuolo ammontano a 578 milioni di barili, utili a coprire integralmente il nostro fabbisogno di greggio per dieci anni, a patto che si riducano a groviera alcune regioni del Mezzogiorno ad iniziare dalla Basilicata, dove son presenti una parte consistente delle sopra citate riserve.
Le nostre riserve stimate, però, impallidiscono di fronte alle riserve di Venezuela (303 miliardi di barili), Arabia Saudita (oltre i 232 miliardi di Barili) e Iran che, da buon terzo, vanta riserve per 208 miliardi e 600 milioni di barili. Le nostre riserve, le riserve dell'Italia, ci collocano al 47° posto nel mondo e i barili attualmente estratti in Italia in un anno equivalgono a quelli estratti negli Usa in poco più di un giorno e mezzo.
Sia chiaro, quantità di barili estratti in un anno e riserve non coincidono. Esempio: nel 2025 gli Usa sono stati il primo produttore di greggio a livello mondiale con 13,56 milioni di barili, ma in quanto a riserve energetiche gli States si collocano all'ottavo posto nel mondo.
Vi è chiara la dimensione? Spero di sì.
Ribadito per l'ennesima volta che non ho pregiudizi nei confronti di qualsiasi tipo di energia, ma pongo sempre e solo una questione costi-benefici, chiedo: alla luce dei dati forniti ha un senso incrementare ulteriormente le attività estrattive in zone ricche di preziose riserve idriche? A mio avviso trattasi di scelta insensata.
Sia chiaro, un green senza speculazioni. I pannelli fotovoltaici in Italia vanno messi quasi esclusivamente su edifici pubblici e privati e lo Stato dovrebbe incentivarne l'installazione. Per il resto confidiamo nelle energie a venire, tipo la fusione.
La strada da perseguire è quella di un ritorno al nucleare, accompagnato da energie pulite, anche se del greggio non potremo farne a meno ancora per molti anni.
Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/09/2026 - Prima casa, Pepe: Sostegno alle famiglie
Disponibili 9,7 milioni di euro nel triennio 2027-2029 e prorogata fino al 27 dicembre 2029 la validità della graduatoria. Il vicepresidente: Aiutiamo chi vuole costruire il proprio futuro in Basilicata e rafforziamo il legame con il territorio
Confermate le risor...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Bolognetti: quali energie per il nostro futuro?
Una domanda sorge spontanea: in che modo un incremento del greggio estratto dall'Eni e dalla Total in Basilicata dovrebbe contribuire a ridurre il nostro deficit energetico?
Tra l'altro non tutti sanno che una parte di quel greggio viene venduta alla...-->continua
|
|
|15/09/2026 - ''La Basilicata verso una nuova stagione petrolifera?''
La Basilicata verso una nuova stagione petrolifera?
Legambiente: Il decreto-legge 157/2026 è un atto di forza contro le Regioni e un'illusione energetica. Il futuro della Basilicata è oltre il petrolio
Il decreto-legge...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Lagonegro, Falabella: ''150mila euro per il nuovo Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica''
Tramite una nota stampa, rilanciata anche attraverso i social, il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella comunica una buona notizia per le famiglie della città: è stato ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Acerenza, in esercizio primo tratto adduttore
Dopo oltre trentanni dalla sua realizzazione, prende il via lentrata in esercizio delladduttore che collega la diga di Acerenza a quella di Genzano di Lucania. Questa mattina sono state avviate le operazioni tecniche per il collaudo dei primi 6,5 chilometri...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Casa della Comunità di Senise, Chiorazzo: ''La Regione non mistifichi la realtà, parlano gli atti''
La pezza che lAssessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, prova a mettere sulla vicenda della Casa della Comunità di Senise è peggiore del buco. Continuare a ripetere che Senise è oggi programmata come Spoke non smentisce affatto ciò che abbiamo denun...-->continua
|
|
|15/09/2026 - UGL Salute: ''Case della Comunità, la partecipazione dei cittadini sia reale e non solo sulla carta''
La partecipazione e la centralità dei bisogni della persona rappresentano, da sempre, una delle fondamenta storiche della nostra azione sindacale. Per questo accogliamo con favore le indicazioni operative contenute nel documento di indirizzo di Agenas per la...-->continua
|
|