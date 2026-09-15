-->
|
La voce della Politica
|Lagonegro, Falabella: ''150mila euro per il nuovo Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica''
15/09/2026
|Tramite una nota stampa, rilanciata anche attraverso i social, il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella comunica una buona notizia per le famiglie della città: è stato ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica.
Di seguito la nota stampa:
Il nostro Comune di Lagonegro si è classificato al 14° posto su 109 domande ammissibili nella graduatoria regionale dell'Avviso pubblico "Un Parco in ogni Comune" della Regione Basilicata , ottenendo un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica.
Un risultato importante, frutto di un lavoro serio e puntuale. Si tratta di un vero intervento di rigenerazione urbana. Quello che oggi è uno spazio sottoutilizzato diventerà un luogo vivo, con una funzione precisa: accogliere il gioco e l'incontro dei nostri bambini. Valorizziamo un'area finora marginale e le restituiamo un senso concreto per la comunità.
È una scelta precisa: investire sui più piccoli e su chi li accompagna ogni giorno. Un parco pensato per essere davvero di tutti, senza barriere, dove ogni bambino possa giocare insieme agli altri.
La collocazione non è casuale: l'area sorge in continuità con il plesso scolastico di Piazza della Repubblica, diventando un naturale prolungamento della scuola, un luogo dove il tempo dopo le lezioni si trasforma in incontro, gioco e socializzazione.
Continuiamo a lavorare per una città che rigenera i suoi spazi mettendo al centro chi ha più bisogno di luoghi pensati apposta per crescere bene.
Lagonegro Nel Futuro
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/09/2026 - Prima casa, Pepe: Sostegno alle famiglie
Disponibili 9,7 milioni di euro nel triennio 2027-2029 e prorogata fino al 27 dicembre 2029 la validità della graduatoria. Il vicepresidente: Aiutiamo chi vuole costruire il proprio futuro in Basilicata e rafforziamo il legame con il territorio
Confermate le risor...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Bolognetti: quali energie per il nostro futuro?
Una domanda sorge spontanea: in che modo un incremento del greggio estratto dall'Eni e dalla Total in Basilicata dovrebbe contribuire a ridurre il nostro deficit energetico?
Tra l'altro non tutti sanno che una parte di quel greggio viene venduta alla...-->continua
|
|
|15/09/2026 - ''La Basilicata verso una nuova stagione petrolifera?''
La Basilicata verso una nuova stagione petrolifera?
Legambiente: Il decreto-legge 157/2026 è un atto di forza contro le Regioni e un'illusione energetica. Il futuro della Basilicata è oltre il petrolio
Il decreto-legge...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Lagonegro, Falabella: ''150mila euro per il nuovo Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica''
Tramite una nota stampa, rilanciata anche attraverso i social, il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella comunica una buona notizia per le famiglie della città: è stato ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Acerenza, in esercizio primo tratto adduttore
Dopo oltre trentanni dalla sua realizzazione, prende il via lentrata in esercizio delladduttore che collega la diga di Acerenza a quella di Genzano di Lucania. Questa mattina sono state avviate le operazioni tecniche per il collaudo dei primi 6,5 chilometri...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Casa della Comunità di Senise, Chiorazzo: ''La Regione non mistifichi la realtà, parlano gli atti''
La pezza che lAssessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, prova a mettere sulla vicenda della Casa della Comunità di Senise è peggiore del buco. Continuare a ripetere che Senise è oggi programmata come Spoke non smentisce affatto ciò che abbiamo denun...-->continua
|
|
|15/09/2026 - UGL Salute: ''Case della Comunità, la partecipazione dei cittadini sia reale e non solo sulla carta''
La partecipazione e la centralità dei bisogni della persona rappresentano, da sempre, una delle fondamenta storiche della nostra azione sindacale. Per questo accogliamo con favore le indicazioni operative contenute nel documento di indirizzo di Agenas per la...-->continua
|
|