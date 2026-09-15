Tramite una nota stampa, rilanciata anche attraverso i social, il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella comunica una buona notizia per le famiglie della città: è stato ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica.



Di seguito la nota stampa:



Il nostro Comune di Lagonegro si è classificato al 14° posto su 109 domande ammissibili nella graduatoria regionale dell'Avviso pubblico "Un Parco in ogni Comune" della Regione Basilicata , ottenendo un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica.



Un risultato importante, frutto di un lavoro serio e puntuale. Si tratta di un vero intervento di rigenerazione urbana. Quello che oggi è uno spazio sottoutilizzato diventerà un luogo vivo, con una funzione precisa: accogliere il gioco e l'incontro dei nostri bambini. Valorizziamo un'area finora marginale e le restituiamo un senso concreto per la comunità.



È una scelta precisa: investire sui più piccoli e su chi li accompagna ogni giorno. Un parco pensato per essere davvero di tutti, senza barriere, dove ogni bambino possa giocare insieme agli altri.



La collocazione non è casuale: l'area sorge in continuità con il plesso scolastico di Piazza della Repubblica, diventando un naturale prolungamento della scuola, un luogo dove il tempo dopo le lezioni si trasforma in incontro, gioco e socializzazione.



Continuiamo a lavorare per una città che rigenera i suoi spazi mettendo al centro chi ha più bisogno di luoghi pensati apposta per crescere bene.



Lagonegro Nel Futuro