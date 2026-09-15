-->
|
La voce della Politica
|Acerenza, in esercizio primo tratto adduttore
15/09/2026
|Dopo oltre trentanni dalla sua realizzazione, prende il via lentrata in esercizio delladduttore che collega la diga di Acerenza a quella di Genzano di Lucania. Questa mattina sono state avviate le operazioni tecniche per il collaudo dei primi 6,5 chilometri dellinfrastruttura, dalla diga fino alla valvola esistente a circa 500 metri a valle dellintervento di ripristino della condotta danneggiata da una frana.
Il sistema idrico lucano, per essere efficiente, deve essere interconnesso. Quindi restituiamo alla comunità uninfrastruttura realizzata più di trentanni fa e che, di fatto, non aveva mai potuto svolgere la funzione per la quale era stata costruita. Con i 9 milioni di euro destinati al ripristino di questo tratto abbiamo superato uno dei principali ostacoli che per decenni hanno impedito il collegamento tra Acerenza e Genzano. Oggi non parliamo più di unopera ferma o di un progetto da recuperare, ma di un adduttore che comincia il percorso verso la piena entrata in esercizio, commenta il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe.
Alle operazioni hanno partecipato, insieme a Pepe, il direttore generale alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Nino Altomonte, il Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, e i dirigenti tecnici dellAutorità Giuseppe Maria Grimaldi e Pasquale Coccaro.
Ladduttore Acerenza-Genzano è stato realizzato tra il 1989 e il 1995 e sviluppa una lunghezza complessiva di circa 16 chilometri. Il primo tratto, lungo complessivamente circa 11 chilometri e con diametro di 2,5 metri, è costituito da tratti di condotta pensile in acciaio e tratti di condotta interrata in calcestruzzo armato precompresso. Il secondo tratto è costituito da una galleria in calcestruzzo armato, con diametro tra i 2 e i 2,5 metri, lunga circa 5 chilometri.
Linfrastruttura non era mai entrata in funzione a causa di una frana che aveva compromesso lallineamento e la funzionalità della condotta. Gli interventi sul tratto interessato dallo smottamento, avviati nel maggio 2025 e conclusi nel giugno 2026 a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, hanno richiesto un investimento di 9 milioni di euro.
Le operazioni avviate oggi riguardano i primi 6,5 chilometri delladduttore. Per arrivare alla piena funzionalità dellintero collegamento dovranno essere completati gli interventi di ripristino della galleria verso Genzano di Lucania, lunga complessivamente circa 5 chilometri e interessata da lavori su un settore di circa due chilometri deteriorato nel tempo. Lintervento, anchesso a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino, è finanziato con ulteriori 11,5 milioni di euro e la conclusione è prevista entro la fine di novembre. Linvestimento complessivo sui due interventi, con fondi PNRR, ammonta quindi a 20,5 milioni di euro.
Il collegamento Acerenza-Genzano rappresenta una componente dello schema idrico Basento-Bradano. Il sistema è stato concepito per trasferire le acque del Basento verso la diga di Acerenza attraverso la traversa di Trivigno e, mediante ladduttore in corso di ripristino, verso linvaso di Genzano. Da qui la risorsa può proseguire attraverso le infrastrutture dello schema verso il Distretto G (un comprensorio irriguo dellAlto Bradano).
Il valore di questopera va oltre i sedici chilometri di adduttore che stiamo recuperando conclude Pepe perché il tema decisivo è mettere in comunicazione le nostre riserve idriche. La Basilicata non può affrontare le fasi di scarsità contando soltanto sullacqua presente, in un determinato momento, in un singolo invaso. Dobbiamo avere una rete capace di trasferire la risorsa dove serve e di conservarla quando è disponibile. Acerenza e Genzano possono diventare due elementi di un sistema più ampio, a servizio innanzitutto dellagricoltura dellAlto Bradano e, in prospettiva, anche della sicurezza idropotabile. Dopo decenni trascorsi a parlare del completamento dello schema Basento-Bradano, stiamo ricostruendo uno dopo laltro i collegamenti necessari perché possa finalmente funzionare come un sistema.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/09/2026 - Lagonegro, Falabella: ''150mila euro per il nuovo Parco Giochi Inclusivo di Piazza della Repubblica''
Tramite una nota stampa, rilanciata anche attraverso i social, il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella comunica una buona notizia per le famiglie della città: è stato ottenuto un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione del Parco Giochi Inclusivo di Piazza dell...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Acerenza, in esercizio primo tratto adduttore
Dopo oltre trentanni dalla sua realizzazione, prende il via lentrata in esercizio delladduttore che collega la diga di Acerenza a quella di Genzano di Lucania. Questa mattina sono state avviate le operazioni tecniche per il collaudo dei primi 6,5 chilometri...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Casa della Comunità di Senise, Chiorazzo: ''La Regione non mistifichi la realtà, parlano gli atti''
La pezza che lAssessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, prova a mettere sulla vicenda della Casa della Comunità di Senise è peggiore del buco. Continuare a ripetere che Senise è oggi programmata come Spoke non smentisce affatto ciò che abbiamo denun...-->continua
|
|
|15/09/2026 - UGL Salute: ''Case della Comunità, la partecipazione dei cittadini sia reale e non solo sulla carta''
La partecipazione e la centralità dei bisogni della persona rappresentano, da sempre, una delle fondamenta storiche della nostra azione sindacale. Per questo accogliamo con favore le indicazioni operative contenute nel documento di indirizzo di Agenas per la...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Casa Comunità di Senise, la Regione: ''sempre struttura Spoke''
La Regione Basilicata chiarisce che la Casa della Comunità di Senise non è mai stata declassata da hub a spoke: secondo gli uffici regionali, gli atti adottati sono sempre stati coerenti con il piano approvato dal Consiglio regionale nel 2023, che classificava...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Scuola Giovani pastori a Castelsaraceno
«La pastorizia non appartiene soltanto alla memoria delle nostre comunità. Può tornare a rappresentare unopportunità di lavoro per i giovani, uno strumento di cura del territorio e una leva per contrastare lo spopolamento delle aree interne. Per questo, come ...-->continua
|
|
|15/09/2026 - Petrolio, Lacorazza: il Presidente Bardi chiarisca
Il Capogruppo del Pd: Bardi concorda che non si possa andare oltre le concessioni esistenti e i territori coinvolti? Si sta ragionando sulle scadenze e sui pozzi non ancora coltivati? Il Governo chiarisca in cosa consisterebbe il cambio di passo annunciato. La...-->continua
|
|