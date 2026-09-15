Dopo oltre trentanni dalla sua realizzazione, prende il via lentrata in esercizio delladduttore che collega la diga di Acerenza a quella di Genzano di Lucania. Questa mattina sono state avviate le operazioni tecniche per il collaudo dei primi 6,5 chilometri dellinfrastruttura, dalla diga fino alla valvola esistente a circa 500 metri a valle dellintervento di ripristino della condotta danneggiata da una frana.



Il sistema idrico lucano, per essere efficiente, deve essere interconnesso. Quindi restituiamo alla comunità uninfrastruttura realizzata più di trentanni fa e che, di fatto, non aveva mai potuto svolgere la funzione per la quale era stata costruita. Con i 9 milioni di euro destinati al ripristino di questo tratto abbiamo superato uno dei principali ostacoli che per decenni hanno impedito il collegamento tra Acerenza e Genzano. Oggi non parliamo più di unopera ferma o di un progetto da recuperare, ma di un adduttore che comincia il percorso verso la piena entrata in esercizio, commenta il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe.



Alle operazioni hanno partecipato, insieme a Pepe, il direttore generale alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Nino Altomonte, il Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, e i dirigenti tecnici dellAutorità Giuseppe Maria Grimaldi e Pasquale Coccaro.



Ladduttore Acerenza-Genzano è stato realizzato tra il 1989 e il 1995 e sviluppa una lunghezza complessiva di circa 16 chilometri. Il primo tratto, lungo complessivamente circa 11 chilometri e con diametro di 2,5 metri, è costituito da tratti di condotta pensile in acciaio e tratti di condotta interrata in calcestruzzo armato precompresso. Il secondo tratto è costituito da una galleria in calcestruzzo armato, con diametro tra i 2 e i 2,5 metri, lunga circa 5 chilometri.



Linfrastruttura non era mai entrata in funzione a causa di una frana che aveva compromesso lallineamento e la funzionalità della condotta. Gli interventi sul tratto interessato dallo smottamento, avviati nel maggio 2025 e conclusi nel giugno 2026 a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, hanno richiesto un investimento di 9 milioni di euro.



Le operazioni avviate oggi riguardano i primi 6,5 chilometri delladduttore. Per arrivare alla piena funzionalità dellintero collegamento dovranno essere completati gli interventi di ripristino della galleria verso Genzano di Lucania, lunga complessivamente circa 5 chilometri e interessata da lavori su un settore di circa due chilometri deteriorato nel tempo. Lintervento, anchesso a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino, è finanziato con ulteriori 11,5 milioni di euro e la conclusione è prevista entro la fine di novembre. Linvestimento complessivo sui due interventi, con fondi PNRR, ammonta quindi a 20,5 milioni di euro.



Il collegamento Acerenza-Genzano rappresenta una componente dello schema idrico Basento-Bradano. Il sistema è stato concepito per trasferire le acque del Basento verso la diga di Acerenza attraverso la traversa di Trivigno e, mediante ladduttore in corso di ripristino, verso linvaso di Genzano. Da qui la risorsa può proseguire attraverso le infrastrutture dello schema verso il Distretto G (un comprensorio irriguo dellAlto Bradano).



Il valore di questopera va oltre i sedici chilometri di adduttore che stiamo recuperando  conclude Pepe  perché il tema decisivo è mettere in comunicazione le nostre riserve idriche. La Basilicata non può affrontare le fasi di scarsità contando soltanto sullacqua presente, in un determinato momento, in un singolo invaso. Dobbiamo avere una rete capace di trasferire la risorsa dove serve e di conservarla quando è disponibile. Acerenza e Genzano possono diventare due elementi di un sistema più ampio, a servizio innanzitutto dellagricoltura dellAlto Bradano e, in prospettiva, anche della sicurezza idropotabile. Dopo decenni trascorsi a parlare del completamento dello schema Basento-Bradano, stiamo ricostruendo uno dopo laltro i collegamenti necessari perché possa finalmente funzionare come un sistema.