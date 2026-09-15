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La voce della Politica
|Casa della Comunità di Senise, Chiorazzo: ''La Regione non mistifichi la realtà, parlano gli atti''
15/09/2026
|La pezza che lAssessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, prova a mettere sulla vicenda della Casa della Comunità di Senise è peggiore del buco. Continuare a ripetere che Senise è oggi programmata come Spoke non smentisce affatto ciò che abbiamo denunciato. Gli atti ufficiali dimostrano che Senise è stata riclassificata Hub e successivamente riportata a Spoke su richiesta della stessa Regione. È questo il fatto che Latronico e De Filippis continuano ostinatamente a non voler spiegare.
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, replicando alla nuova nota del Dipartimento regionale alla Salute sulla Casa della Comunità di Senise.
Latronico e De Filippis hanno raccontato per mesi ad amministratori e cittadini una versione che le carte oggi smentiscono. Chi prova a mistificare la realtà anche davanti agli atti ufficiali si assume una responsabilità enorme, soprattutto quando si parla del diritto alla salute di intere comunità. Nella Pubblica Amministrazione parlano gli atti, non le ricostruzioni di comodo.
E soprattutto - conclude Chiorazzo - la Regione smetta di provare a mettere territori contro territori per giustificare le proprie scelte. Una Basilicata sempre più debole, spopolata e divisa ha bisogno di unità, non di guerre tra comunità, soprattutto su questioni decisive come sanità, ambiente e petrolio".
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|La Voce della Politica
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