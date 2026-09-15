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Vaccaro (Uil Pensionati): De Rita a SantArcangelo, longevità e futuro della Basilicata al centro

15/09/2026

Il 30 settembre, alle ore 11, nel Convento di Santa Maria di Orsoleo, Giuseppe De Rita, presidente e fondatore del Censis, sarà a SantArcangelo per un confronto su ricordi, visione e nuove prospettive per la Basilicata. Lincontro sarà anche loccasione per riflettere sui dati del recente rapporto Censis Invecchiare nellItalia della longevità, che fotografa un Paese nel quale gli over 65 sono ormai oltre 14,8 milioni e rappresenteranno più di un terzo della popolazione nel 2050. Una trasformazione che in Basilicata assume dimensioni ancora più significative, tra invecchiamento della popolazione, spopolamento delle aree interne e difficoltà nellaccesso ai servizi.

Non possiamo limitarci a gestire linvecchiamento come unemergenza  sottolinea Carmine Vaccaro, segretario regionale della Uil Pensionati Basilicata . Serve una vera politica regionale della longevità, che metta insieme sanità territoriale, assistenza domiciliare, servizi di prossimità, contrasto alla solitudine, partecipazione e invecchiamento attivo. Da qui lappello di Vaccaro al Governo regionale e al presidente Vito Bardi: Chiediamo alla Regione di aprire un confronto serio e strutturato con sindacati, Comuni, terzo settore e rappresentanze dei cittadini. Occorre dare piena attuazione alla legge regionale sullinvecchiamento attivo e costruire una strategia di lungo periodo. Non possiamo aspettare che siano i problemi demografici e sociali a imporre le scelte.

La Uil Pensionati chiede dunque programmazione, investimenti e servizi realmente vicini alle persone, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne. La Basilicata  conclude Vaccaro  può diventare una vera Regione dei longevi, ma dobbiamo fare in modo che vivere più a lungo significhi anche vivere meglio, con autonomia, dignità e diritti.



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