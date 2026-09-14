Dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto dalla Vicepresidente Maddalena Fazzari, è tornato a riunirsi in seduta straordinaria, dedicando il confronto ai gravi danni provocati dalla tromba daria che lo scorso 2 settembre ha colpito Policoro. LAssemblea ha approvato allunanimità dei presenti una Risoluzione unitaria, primi firmatari Napoli e Lacorazza, i quali hanno evidenziato il grande senso di responsabilità che ha caratterizzato la discussione sulla questione.



Con il documento si ribadisce che: Davanti a un territorio ferito, il primo dovere delle istituzioni è essere credibili. Credibili significa dire la verità, decidere in fretta, distinguere gli strumenti, trovare le risorse e rendere conto dei risultati. La Regione non promette ristori senza regole e non lascia nessuno senza ascolto: mette in sicurezza, sostiene la ripartenza, difende presso lo Stato le ragioni della Basilicata e prepara il territorio a eventi che non possono più essere considerati eccezionali soltanto perché imprevedibili nel giorno e nellora. La risposta al 2 settembre deve diventare un patto concreto tra Regione, Comune di Policoro, territori, imprese e Governo nazionale per salvare oggi il lavoro e il reddito; ricostruire domani con più sicurezza; impedire che alla prossima emergenza si riparta ancora da zero. Questo è il compito di una maggioranza che governa: assumere la responsabilità delle scelte, unire le istituzioni e trasformare la vicinanza in fatti. Contemplato in 28 punti limpegno richiesto al Presidente e alla Giunta regionale.







In apertura di seduta la Presidente Fazzari, dopo aver rivolto il saluto dellAssemblea al sindaco di Policoro, Enrico Bianco, presente ai lavori, e ringraziato tutti coloro che si sono adoperati nel prestare un primo soccorso, si è soffermata sui danni subiti dal comparto balneare e, soprattutto, da quello agricolo. Fortunatamente - ha precisato - non ci sono stati danni alle persone ed è questo laspetto più importante. Ora è necessario che maggioranza e opposizione lavorino insieme per il bene della comunità. Successivamente la guida dei lavori è stata affidata al vicepresidente Chiorazzo.







Sul tema si è sviluppato in Aula il confronto tra i consiglieri regionali, con particolare attenzione alle iniziative da mettere in campo per accompagnare la comunità di Policoro nella fase di emergenza e di ripartenza e alle interlocuzioni con il Governo nazionale per assicurare le necessarie risorse, e allimpegno non più rinviabile di una precisa e puntuale programmazione sulla governance del territorio. Ad inizio dei lavori le comunicazioni dellassessore alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile, Pasquale Pepe, dellassessore allAgricoltura, Carmine Cicala, e dellassessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione, Istruzione e Sport, Franco Cupparo. Sono seguiti gli interventi dei consiglieri regionali: Leone, Casino, Verri, Morea, Tataranno, Picerno, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Aliandro, Lacorazza, Napoli.