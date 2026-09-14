"Manteniamo fede alla responsabilità che abbiamo già manifestato nei giorni dell'emergenza e in occasione degli impegni assunti dal Governo e dalla Regione. Occorre unire le forze affinché ci siano risposte veloci ed efficaci per Policoro e per l'intero comprensorio colpito dal violento evento atmosferico. Come abbiamo già detto, di fronte a eventi di questa natura non servono divisioni politiche né una competizione tra istituzioni, ma serve fare presto e fare bene". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Centrosinistra Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-BP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (GM), Piero Marrese (BD), Piero Lacorazza (PD), Viviana Verri (M5S) e Giovanni Vizziello (BCC).



"C'è la necessità - proseguono i consiglieri - di determinare le condizioni per dare una risposta all'emergenza e anche di prospettiva rispetto a un territorio che rischia di vedere diventare strutturali queste emergenze. Il Mediterraneo è un hot spot climatico nel quale gli eventi tendono a estremizzarsi, poca acqua, incendi oppure tanta acqua in poco tempo. Fenomeni atmosferici estremi che rischiano di impattare fortemente su un territorio che ha una dinamica produttiva molto importante, a partire dall'agricoltura".



"Rispetto al quadro di condivisione della risoluzione, siamo dunque di fronte a un'area definita dagli esperti come hot spot climatico del Mediterraneo e questo determinerà negli anni un'oggettiva vulnerabilità delle attività economiche e della vita delle persone nel territorio del Metapontino. Per questo, accanto alle risposte immediate, serve una pianificazione, anche utilizzando gli strumenti statutari, che guardi ai prossimi anni e affronti il tema della mitigazione del rischio e dell'adattamento climatico. Dobbiamo ragionare su una prospettiva di dieci o vent'anni, perché il cambiamento climatico può determinare eventi atmosferici sempre più estremi, con poca acqua per lunghi periodi e tanta acqua concentrata in pochissimo tempo. Contestualizzare la prospettiva di questo territorio dentro la vicenda dei cambiamenti climatici e dotarsi di uno strumento di pianificazione di area vasta, anche attraverso un accordo di programma, diventa quindi importante".



"Rimane quindi fondamentale completare la ricognizione puntuale dei danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività turistiche e commerciali e al comparto agricolo, affinché agli impegni assunti seguano rapidamente atti amministrativi, stanziamenti e procedure semplici e accessibili. Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività economiche che hanno subito danni tali da mettere a rischio la continuità aziendale. Policoro e il Metapontino rappresentano uno dei principali poli turistici e agricoli della Basilicata e consentire alle imprese di ripartire significa tutelare lavoro, reddito e una parte importante dell'economia regionale".



"Anche sul tema della sospensione dei tributi occorre guardare oltre l'emergenza immediata e valutare la possibilità di ristori totali o parziali. La sospensione, infatti, rinvia il pagamento ma può determinare successivamente una riscossione che molte aziende, già duramente colpite, potrebbero non essere nelle condizioni di sostenere. Allo stesso modo riteniamo necessario che, già a partire dall'assestamento di bilancio, venga previsto un capitolo ad hoc e siano messi a disposizione fondi rotativi e strumenti finanziari per intervenire nell'emergenza. In questo modo, una volta completata la ricognizione dei danni, si potrà intervenire senza dover attendere una successiva variazione di bilancio e senza perdere ulteriore tempo".



"Alla chiusura del 30 settembre - concludono Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Lacorazza, Verri e Vizziello - vedremo la quantificazione dei danni e, da lì in poi, attraverso il coinvolgimento delle Commissioni e gli eventuali passaggi in Consiglio regionale, valuteremo le risposte da mettere in campo, pronti a dare il nostro contributo di proposta. L'obiettivo resta quello indicato fin dall'inizio, unire le forze per dare risposte celeri e di qualità a Policoro, al Metapontino, ai cittadini e alle attività produttive colpite".

