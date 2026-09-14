Con il rientro in aula fissato per mercoledì prossimo per la maggior parte degli istituti  e lanticipo registrato oggi in diverse scuole lucane grazie allautonomia scolastica  il Presidente della Regione, Vito Bardi, rivolge il suo augurio ai circa 64mila studenti interessati, alle famiglie, ai 10mila docenti e al personale scolastico.

Linizio di un nuovo anno didattico porta con sé unenergia unica, fatta di aspettative, progetti e desideri di crescita. A ciascuno degli studenti lucani  sia a chi ha già varcato la soglia di casa oggi, sia a chi tornerà tra i banchi mercoledì  desidero rivolgere laugurio più caloroso a nome di tutta la comunità regionale, sottolinea Bardi.

La scuola rappresenta il cuore del nostro futuro. È tra le mura scolastiche che si formano i cittadini di domani, si coltiva il pensiero critico e si costruiscono le basi per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Basilicata. Come amministrazione regionale continuiamo a lavorare per garantire strutture sempre più sicure, unofferta formativa allavanguardia e un concreto sostegno al diritto allo studio, prosegue il governatore.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche al personale della scuola e alle famiglie: Un ringraziamento va ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale ATA, che con dedizione e professionalità guidano ogni giorno i nostri giovani. Alle famiglie va il nostro supporto per il ruolo fondamentale di alleanza educativa che svolgono al fianco delle istituzioni. A tutti voi, buon anno scolastico: che sia un percorso ricco di soddisfazioni, scoperte e traguardi raggiunti.