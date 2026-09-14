-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

AOR: i sindacati chiedono correttivi a nuova organizzazione

14/09/2026

ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ richiamano lattenzione dei cittadini e delle Istituzioni regionali sulla nuova organizzazione dellassistenza anestesiologica presso lAOR San Carlo di Potenza.
Fino al mese di agosto erano presenti quattro linee di guardia anestesiologica attiva, ciascuna con una funzione specifica: area materno-infantile, Rianimazione, emergenze intraospedaliere e urgenze ed emergenze chirurgiche.
Dal 1° settembre la linea di guardia attiva dedicata alle urgenze ed emergenze chirurgiche non risulta più ordinariamente presente nella turnistica, fatta eccezione per la fascia diurna del sabato, successivamente ripristinata.
Il punto non riguarda la professionalità o la disponibilità degli anestesisti a intervenire dove necessario. Un professionista può essere spostato da una funzione allaltra quando lemergenza lo richiede, ma la funzione assistenziale che lascia continua a dover essere garantita.
«Lintercambiabilità dei professionisti non rende intercambiabili le funzioni assistenziali.»
È questo il problema che le Organizzazioni Sindacali stanno rappresentando da settimane: tutte le attività devono poter essere garantite contemporaneamente con un numero di professionisti effettivamente presenti adeguato ai compiti da svolgere.
Lobiettivo aziendale di incrementare lattività chirurgica e ridurre le liste dattesa è pienamente condiviso. La stessa riorganizzazione è stata motivata anche dallesigenza di destinare maggiori risorse allattività operatoria programmata.
Ma il paziente urgente e quello che attende il proprio intervento non possono essere messi in competizione per la stessa risorsa professionale.
Quando unurgenza richiede di rendere disponibile un anestesista già impegnato in unaltra funzione o in una sala operatoria programmata, quellattività deve necessariamente essere riorganizzata. Non si tratta di una preoccupazione astratta: già nel mese di agosto sono stati segnalati allAzienda episodi nei quali linsorgenza di unurgenza, con lanestesista impegnato nellattività programmata, ha comportato ritardi nella presa in carico del paziente urgente e, in alcuni casi, il rinvio di interventi già programmati.
Le Organizzazioni Sindacali non si sono limitate a denunciare il problema. Hanno chiesto formalmente un confronto con la Direzione Strategica e avanzato possibili soluzioni, tra cui una programmazione delle sale operatorie coerente con le risorse effettivamente disponibili e il mantenimento di una risorsa anestesiologica in guardia attiva per le urgenze chirurgiche.
Il confronto richiesto non si è svolto prima dellentrata in vigore del nuovo assetto e, allo stato attuale, la criticità segnalata non risulta superata.
Il San Carlo è sede di DEA di II livello e rappresenta un riferimento fondamentale della rete regionale dellemergenza-urgenza. La questione, pertanto, non riguarda soltanto una categoria professionale, ma la capacità del principale ospedale lucano di garantire insieme attività programmata ed emergenza.
ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ chiedono quindi alla Direzione Strategica di ripristinare una risorsa anestesiologica in guardia attiva per le urgenze ed emergenze chirurgiche e di programmare lattività operatoria sulla base delle risorse professionali realmente disponibili.
Alla Regione Basilicata chiedono di verificare con urgenza gli effetti concreti del nuovo modello organizzativo e di promuovere i necessari correttivi nellinteresse dei cittadini e degli operatori.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
14/09/2026 - Bardi: rientro di giovani lucani dallestero

La narrazione della Basilicata come terra di soli cervelli in fuga mostra contorni più complessi e dinamici. Sebbene il fenomeno dellemigrazione giovanile continui a rappresentare un fattore critico per la tenuta demografica ed economica lucana i dati sui flussi di ritor...-->continua
14/09/2026 - Nuovo anno scolastico, gli auguri di Bardi

Con il rientro in aula fissato per mercoledì prossimo per la maggior parte degli istituti  e lanticipo registrato oggi in diverse scuole lucane grazie allautonomia scolastica  il Presidente della Regione, Vito Bardi, rivolge il suo augurio ai circa 64mila ...-->continua
14/09/2026 - AOR: i sindacati chiedono correttivi a nuova organizzazione

ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ richiamano lattenzione dei cittadini e delle Istituzioni regionali sulla nuova organizzazione dellassistenza anestesiologica presso lAOR San Carlo di Potenza.
Fino al mese di agosto erano presenti...-->continua
14/09/2026 - Scuola, laugurio della CISL alla comunità educante per il nuovo anno scolastico

«In occasione dellapertura del nuovo anno scolastico vogliamo rivolgere un augurio di buon lavoro a tutto il personale della scuola lucana di ogni ordine e grado: dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e ATA. Sono loro, insieme agli studenti e all...-->continua
14/09/2026 - La Consulta degli Studenti: Servono soluzioni reali e coinvolgimento

Con linizio del nuovo anno scolastico torna al centro dellattenzione la condizione concreta in cui migliaia di studentesse e studenti si trovano ad affrontare il proprio percorso scolastico e formativo, ancora segnato da difficoltà, in particolare di natura ...-->continua
14/09/2026 - Viziello: 'Corsi Università link concorrenza sleale verso Unibas

Il sostegno della Giunta Bardi ai nuovi corsi di Medicina, Chirurgia e Fisioterapia dellUniversità LINK a Matera è solo un colpo di scena con cui Bardi e Latronico provano a farsi perdonare i mancati investimenti pubblici nellofferta formativa della provinc...-->continua
14/09/2026 - Nuovo anno scolastico, gli auguri di BCC: "I giovani tornino ad essere la priori

Con l'avvio del nuovo anno scolastico ed accademico, Basilicata Casa Comune rivolge il proprio augurio a tutte le studentesse e agli studenti, ai docenti, ai dirigenti, al personale tutto ed alle famiglie.

"L'inizio del nuovo anno scolastico e accadem...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo