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La voce della Politica
|AOR: i sindacati chiedono correttivi a nuova organizzazione
14/09/2026
|ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ richiamano lattenzione dei cittadini e delle Istituzioni regionali sulla nuova organizzazione dellassistenza anestesiologica presso lAOR San Carlo di Potenza.
Fino al mese di agosto erano presenti quattro linee di guardia anestesiologica attiva, ciascuna con una funzione specifica: area materno-infantile, Rianimazione, emergenze intraospedaliere e urgenze ed emergenze chirurgiche.
Dal 1° settembre la linea di guardia attiva dedicata alle urgenze ed emergenze chirurgiche non risulta più ordinariamente presente nella turnistica, fatta eccezione per la fascia diurna del sabato, successivamente ripristinata.
Il punto non riguarda la professionalità o la disponibilità degli anestesisti a intervenire dove necessario. Un professionista può essere spostato da una funzione allaltra quando lemergenza lo richiede, ma la funzione assistenziale che lascia continua a dover essere garantita.
«Lintercambiabilità dei professionisti non rende intercambiabili le funzioni assistenziali.»
È questo il problema che le Organizzazioni Sindacali stanno rappresentando da settimane: tutte le attività devono poter essere garantite contemporaneamente con un numero di professionisti effettivamente presenti adeguato ai compiti da svolgere.
Lobiettivo aziendale di incrementare lattività chirurgica e ridurre le liste dattesa è pienamente condiviso. La stessa riorganizzazione è stata motivata anche dallesigenza di destinare maggiori risorse allattività operatoria programmata.
Ma il paziente urgente e quello che attende il proprio intervento non possono essere messi in competizione per la stessa risorsa professionale.
Quando unurgenza richiede di rendere disponibile un anestesista già impegnato in unaltra funzione o in una sala operatoria programmata, quellattività deve necessariamente essere riorganizzata. Non si tratta di una preoccupazione astratta: già nel mese di agosto sono stati segnalati allAzienda episodi nei quali linsorgenza di unurgenza, con lanestesista impegnato nellattività programmata, ha comportato ritardi nella presa in carico del paziente urgente e, in alcuni casi, il rinvio di interventi già programmati.
Le Organizzazioni Sindacali non si sono limitate a denunciare il problema. Hanno chiesto formalmente un confronto con la Direzione Strategica e avanzato possibili soluzioni, tra cui una programmazione delle sale operatorie coerente con le risorse effettivamente disponibili e il mantenimento di una risorsa anestesiologica in guardia attiva per le urgenze chirurgiche.
Il confronto richiesto non si è svolto prima dellentrata in vigore del nuovo assetto e, allo stato attuale, la criticità segnalata non risulta superata.
Il San Carlo è sede di DEA di II livello e rappresenta un riferimento fondamentale della rete regionale dellemergenza-urgenza. La questione, pertanto, non riguarda soltanto una categoria professionale, ma la capacità del principale ospedale lucano di garantire insieme attività programmata ed emergenza.
ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ chiedono quindi alla Direzione Strategica di ripristinare una risorsa anestesiologica in guardia attiva per le urgenze ed emergenze chirurgiche e di programmare lattività operatoria sulla base delle risorse professionali realmente disponibili.
Alla Regione Basilicata chiedono di verificare con urgenza gli effetti concreti del nuovo modello organizzativo e di promuovere i necessari correttivi nellinteresse dei cittadini e degli operatori.
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