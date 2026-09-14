«In occasione dellapertura del nuovo anno scolastico vogliamo rivolgere un augurio di buon lavoro a tutto il personale della scuola lucana di ogni ordine e grado: dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e ATA. Sono loro, insieme agli studenti e alle famiglie, i protagonisti di una comunità educante che ha in carico il futuro delle nuove generazioni. Un pensiero speciale va ai neoassunti, a chi ha da poco raggiunto la stabilità dopo anni di precariato, e a chi affronta per la prima volta il ruolo di dirigente scolastico». È quanto dichiarano il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e la segretaria generale della Cisl Scuola Basilicata Loredana Fabrizio. «In questa giornata di festa in cui la comunità scolastica si ritrova, non possiamo non guardare in faccia un dato che da anni pesa come un macigno sul futuro della nostra regione: la crisi demografica e lo spopolamento, in particolare nelle aree interne».



«I numeri diffusi nei giorni scorsi dall'Ufficio scolastico regionale sono più che eloquenti: gli iscritti alle scuole lucane per lanno scolastico 2026/2027 sono 63.595, contro i 65.434 dello scorso anno, con una perdita di 1.839 studenti, pari al 2,8%. Un calo che, sommato a quello altrettanto pesante registrato nellanno precedente, comporta una perdita complessiva di circa 4.000 iscritti in due anni. Si tratta di un vero e proprio crollo  continuano Cavallo e Fabrizio  che fotografa una tendenza ormai strutturale che si riflette inevitabilmente sul dimensionamento della rete scolastica. È un tema che riguarda direttamente il diritto allo studio, soprattutto nei comuni più piccoli e periferici, dove la scuola non è solo un servizio, ma spesso l'ultimo presidio dello Stato. In questo contesto, va salutato con favore la conferma per il triennio 2027/2030 delle attuali 83 dirigenze scolastiche della regione (56 in provincia di Potenza, 27 in provincia di Matera)».



Tuttavia, secondo i segretari della Cisl e della Cisl Scuola «questo non basta: serve investire nel potenziamento della rete scolastica rovesciando la prospettiva che vede le aree interne le più colpite. È proprio nei territori marginali che vanno potenziati i trasporti scolastici, rafforzati il tempo pieno e i servizi di supporto alle famiglie, trasformando la scuola in leva per contrastare lo spopolamento e tenere in piedi una rete di cittadinanza. Come sindacato continueremo ad essere al fianco del personale scolastico e delle famiglie promuovendo un confronto costante tra istituzioni, parti sociali e territori nella convinzione che ogni scelta sul futuro della scuola lucana deve tenere conto non solo dei numeri, ma del futuro delle nostre aree interne e della tenuta stessa della democrazia», concludono Cavallo e Fabrizio.

