-->
|
La voce della Politica
|Scuola, laugurio della CISL alla comunità educante per il nuovo anno scolastico
14/09/2026
|«In occasione dellapertura del nuovo anno scolastico vogliamo rivolgere un augurio di buon lavoro a tutto il personale della scuola lucana di ogni ordine e grado: dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e ATA. Sono loro, insieme agli studenti e alle famiglie, i protagonisti di una comunità educante che ha in carico il futuro delle nuove generazioni. Un pensiero speciale va ai neoassunti, a chi ha da poco raggiunto la stabilità dopo anni di precariato, e a chi affronta per la prima volta il ruolo di dirigente scolastico». È quanto dichiarano il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e la segretaria generale della Cisl Scuola Basilicata Loredana Fabrizio. «In questa giornata di festa in cui la comunità scolastica si ritrova, non possiamo non guardare in faccia un dato che da anni pesa come un macigno sul futuro della nostra regione: la crisi demografica e lo spopolamento, in particolare nelle aree interne».
«I numeri diffusi nei giorni scorsi dall'Ufficio scolastico regionale sono più che eloquenti: gli iscritti alle scuole lucane per lanno scolastico 2026/2027 sono 63.595, contro i 65.434 dello scorso anno, con una perdita di 1.839 studenti, pari al 2,8%. Un calo che, sommato a quello altrettanto pesante registrato nellanno precedente, comporta una perdita complessiva di circa 4.000 iscritti in due anni. Si tratta di un vero e proprio crollo continuano Cavallo e Fabrizio che fotografa una tendenza ormai strutturale che si riflette inevitabilmente sul dimensionamento della rete scolastica. È un tema che riguarda direttamente il diritto allo studio, soprattutto nei comuni più piccoli e periferici, dove la scuola non è solo un servizio, ma spesso l'ultimo presidio dello Stato. In questo contesto, va salutato con favore la conferma per il triennio 2027/2030 delle attuali 83 dirigenze scolastiche della regione (56 in provincia di Potenza, 27 in provincia di Matera)».
Tuttavia, secondo i segretari della Cisl e della Cisl Scuola «questo non basta: serve investire nel potenziamento della rete scolastica rovesciando la prospettiva che vede le aree interne le più colpite. È proprio nei territori marginali che vanno potenziati i trasporti scolastici, rafforzati il tempo pieno e i servizi di supporto alle famiglie, trasformando la scuola in leva per contrastare lo spopolamento e tenere in piedi una rete di cittadinanza. Come sindacato continueremo ad essere al fianco del personale scolastico e delle famiglie promuovendo un confronto costante tra istituzioni, parti sociali e territori nella convinzione che ogni scelta sul futuro della scuola lucana deve tenere conto non solo dei numeri, ma del futuro delle nostre aree interne e della tenuta stessa della democrazia», concludono Cavallo e Fabrizio.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/09/2026 - Bardi: rientro di giovani lucani dallestero
La narrazione della Basilicata come terra di soli cervelli in fuga mostra contorni più complessi e dinamici. Sebbene il fenomeno dellemigrazione giovanile continui a rappresentare un fattore critico per la tenuta demografica ed economica lucana i dati sui flussi di ritor...-->continua
|
|
|14/09/2026 - Nuovo anno scolastico, gli auguri di Bardi
Con il rientro in aula fissato per mercoledì prossimo per la maggior parte degli istituti e lanticipo registrato oggi in diverse scuole lucane grazie allautonomia scolastica il Presidente della Regione, Vito Bardi, rivolge il suo augurio ai circa 64mila ...-->continua
|
|
|14/09/2026 - AOR: i sindacati chiedono correttivi a nuova organizzazione
ANAAO ASSOMED, AAROI-EMAC, UIL FPL, FP CGIL e CSE SANITÀ richiamano lattenzione dei cittadini e delle Istituzioni regionali sulla nuova organizzazione dellassistenza anestesiologica presso lAOR San Carlo di Potenza.
Fino al mese di agosto erano presenti...-->continua
|
|
|14/09/2026 - Scuola, laugurio della CISL alla comunità educante per il nuovo anno scolastico
«In occasione dellapertura del nuovo anno scolastico vogliamo rivolgere un augurio di buon lavoro a tutto il personale della scuola lucana di ogni ordine e grado: dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e ATA. Sono loro, insieme agli studenti e all...-->continua
|
|
|14/09/2026 - La Consulta degli Studenti: Servono soluzioni reali e coinvolgimento
Con linizio del nuovo anno scolastico torna al centro dellattenzione la condizione concreta in cui migliaia di studentesse e studenti si trovano ad affrontare il proprio percorso scolastico e formativo, ancora segnato da difficoltà, in particolare di natura ...-->continua
|
|
|14/09/2026 - Viziello: 'Corsi Università link concorrenza sleale verso Unibas
Il sostegno della Giunta Bardi ai nuovi corsi di Medicina, Chirurgia e Fisioterapia dellUniversità LINK a Matera è solo un colpo di scena con cui Bardi e Latronico provano a farsi perdonare i mancati investimenti pubblici nellofferta formativa della provinc...-->continua
|
|
|14/09/2026 - Nuovo anno scolastico, gli auguri di BCC: "I giovani tornino ad essere la priori
Con l'avvio del nuovo anno scolastico ed accademico, Basilicata Casa Comune rivolge il proprio augurio a tutte le studentesse e agli studenti, ai docenti, ai dirigenti, al personale tutto ed alle famiglie.
"L'inizio del nuovo anno scolastico e accadem...-->continua
|
|