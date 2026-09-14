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Viziello: 'Corsi Università link concorrenza sleale verso Unibas

14/09/2026

Il sostegno della Giunta Bardi ai nuovi corsi di Medicina, Chirurgia e Fisioterapia dellUniversità LINK a Matera è solo un colpo di scena con cui Bardi e Latronico provano a farsi perdonare i mancati investimenti pubblici nellofferta formativa della provincia di Matera, oltre che un atto di concorrenza sleale nei confronti dellUniversità degli Studi della Basilicata, il cui corso di medicina e chirurgia, a soli quattro anni dalla sua istituzione, è tuttaltro che strutturato e, per crescere, necessita di un costante e crescente impegno collettivo.

A dichiararlo, in una nota, è il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.

Se penso che per raggiungere i livelli che ha raggiunto nel mondo la Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna ci ha impiegato 800 anni -sottolinea Vizziello- resto sconcertato al cospetto dellatteggiamento di chi, come il Presidente Bardi e lAssessore Latronico, immagina alcuni fenomeni come immediatamente risolutivi delle tante criticità che riguardano la formazione universitaria e lo stesso sistema sanitario regionale.

Quattro anni fa si disse che listituzione della facoltà di Medicina e Chirurgia allUniBas avrebbe fermato lesodo di studenti verso gli Atenei di altre regioni e avrebbe indirizzato la sanità lucana verso mirabili sorti e progressive -ricorda Vizziello- oggi, con il via libera allUniversità LINK a Matera, si riconosce il fallimento del progetto che ha portato allistituzione della facoltà di medicina allUniversità degli Studi della Basilicata e si continua a gettare fumo negli occhi dei lucani sostenendo che con larrivo dellUniversità LINk si amplia lofferta formativa, promuovendo lattrazione di giovani e lo sviluppo di nuove competenze per il territorio lucano.

La prima affermazione -dichiara Vizziello- è smentita dal fatto che il 75% dei ragazzi lucani che intraprende un percorso di studi universitario si iscrive ad Atenei di altre regioni, laddove il dato medio italiano registra come il 75% dei giovani in Italia sceglie università della propria regione e dalla circostanza che la sanità lucana è sensibilmente peggiorata negli ultimi anni.

La seconda affermazione -prosegue Vizziello- non considera che non sono molte le famiglie lucane che possono permettersi di pagare per i propri figli una retta da 20 mila euro allanno, che rappresenta il costo di accesso al corso di Medicina e Chirurgia dellUniversità LINK e che la facoltà di medicina dellUniBas corre il rischio si sparire per effetto della concorrenza, con conseguente spreco dei cospicui finanziamenti destinati dalla Regione proprio al corso di Medicina dellUniBas.

Qual è il modello di sistema sanitario regionale che hanno in mente Bardi e Latronico e come si innesta listituzione dei nuovi corsi di Medicina e Chirurgia dellUniversità LINK in questo modello di sistema sanitario?

Queste le domande -aggiunge Vizziello- alle quali a tuttoggi non cè risposta da parte della Giunta regionale. Perchè se è vero che investire sulluniversità significa investire sul futuro -conclude lesponente di Basilicata Casa Comune- è fondamentale che gli investimenti siano supportati da una visione di crescita e di benessere collettivo e soprattutto eseguiti con criteri di gradualità, senza i quali si corre il rischio di fare un grave danno ai nostri studenti



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