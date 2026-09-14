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La voce della Politica
|Potenza, inizio anno scolastico, messaggio del Presidente del Consiglio comunale
14/09/2026
|La prima campanella è sempre un momento carico di emozione, aspettative e speranze. Ma questanno, accanto agli auguri rivolti ai nostri ragazzi, non possiamo ignorare un dato che deve farci riflettere: in Basilicata tornano sui banchi 1.839 studenti in meno rispetto allo scorso anno.
Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Potenza, Pierluigi Smaldone, in occasione dellavvio del nuovo anno scolastico.
È un numero che va ben oltre il mondo della scuola. È il segnale concreto di un calo demografico che sta progressivamente impoverendo la nostra regione. Meno bambini e meno ragazzi significano classi che si riducono, scuole che rischiano di perdere autonomia e intere comunità, soprattutto quelle più piccole, che vedono indebolirsi uno dei loro principali presìdi sociali. Ma significano soprattutto una Basilicata che rischia di avere sempre meno giovani e, dunque, sempre meno futuro.
Contrastare lo spopolamento prosegue Smaldone deve diventare una priorità assoluta delle istituzioni, a ogni livello. Servono lavoro stabile, servizi efficienti, politiche per la casa e per le famiglie, trasporti adeguati e opportunità capaci di convincere i nostri giovani a costruire qui il proprio progetto di vita. Non possiamo limitarci ogni anno a registrare quanti abitanti e quanti studenti abbiamo perso.
Oggi, però, è soprattutto il giorno dei nostri ragazzi. A tutti gli studenti potentini rivolgo il mio augurio più affettuoso: a chi questa mattina varca per la prima volta la soglia di una scuola, con l'emozione di un mondo tutto da scoprire, e a chi torna tra i banchi dopo la pausa estiva, pronto a riprendere il proprio percorso di crescita e di formazione. Un augurio speciale va alle famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale che ogni giorno contribuisce a far vivere le nostre scuole.
Buon anno scolastico a tutti. Studiate, siate curiosi, coltivate i vostri sogni. E a noi istituzioni spetta il compito più difficile: fare in modo che, una volta cresciuti, per realizzarli non siate costretti ad andare via da Potenza e dalla Basilicata conclude il presidente Smladone.
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|La Voce della Politica
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