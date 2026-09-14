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La voce della Politica
|Quarto (FdI): Sanità, formazione e lavoro: la Basilicata investe sul futuro'
14/09/2026
|La Basilicata compie un ulteriore e significativo passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale, nella formazione e nella creazione di nuova occupazione qualificata. Lo ha dichiarato Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, che questa mattina ha partecipato a Matera allinaugurazione del percorso formativo per gli Infermieri di Famiglia o di Comunità.
Il corso-concorso coinvolge 500 infermieri e, al termine del percorso formativo e delle prove previste, porterà allassunzione di 263 professionisti destinati a operare nelle Case della Comunità. Parliamo di nuove figure chiamate a diventare un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per le persone fragili, per le famiglie e per chi vive nei territori più periferici. È la dimostrazione concreta che la riorganizzazione della sanità lucana non riguarda soltanto strutture e tecnologie, ma investe prima di tutto sulle competenze e sul capitale umano, prosegue Quarto.
Alle 263 assunzioni previste si affianca limportante iniziativa presentata venerdì scorso a Matera: dallanno accademico 2026-2027 la Link University attiverà i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, con 80 posti, e in Fisioterapia, con 75 posti. Linvestimento universitario è privato, ma il progetto si integra con il sistema sanitario pubblico attraverso la convenzione con lASM, che consentirà agli studenti di svolgere attività cliniche e tirocini nelle strutture sanitarie materane. È la dimostrazione che pubblico e privato possono concorrere, ciascuno nel proprio ruolo, alla crescita dellofferta formativa e sanitaria della Basilicata.
Dietro questa scelta cè una visione complessiva della sanità lucana, capace di tenere insieme assistenza ospedaliera, medicina territoriale, formazione, ricerca e occupazione. Da una parte nuovi infermieri che potranno entrare rapidamente in servizio; dallaltra la formazione dei medici e dei professionisti della riabilitazione dei prossimi anni. Il nuovo polo universitario potrà inoltre attrarre studenti, docenti e ricercatori, generare ricadute positive sulleconomia e sulla vitalità sociale di Matera e offrire ai giovani una ragione in più per restare, ritornare o scegliere la Basilicata.
Questi risultati si inseriscono in una strategia più ampia portata avanti dal governo regionale: la costruzione della rete della medicina di prossimità, le Case e gli Ospedali di Comunità, il rafforzamento degli organici, la telemedicina e il potenziamento tecnologico e infrastrutturale di tutti gli ospedali e i presìdi sanitari lucani, dal San Carlo di Potenza al Madonna delle Grazie di Matera, fino allIRCCS CROB di Rionero in Vulture. Strutture chiamate a essere non soltanto luoghi di cura, ma anche centri di formazione, innovazione e ricerca.
Va riconosciuto il lavoro della Giunta regionale e, in particolare, dellassessore alla Salute Cosimo Latronico, insieme a tutti i soggetti coinvolti. La direzione è chiara: più professionisti, servizi più vicini ai cittadini, maggiore capacità di cura e nuove opportunità per i giovani. È così che si costruisce una Basilicata più forte, competitiva e capace di guardare al futuro, conclude Quarto.
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