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La voce della Politica
|Petrolio, Lacorazza: Meloni rispetti la Basilicata, Bardi chiarisca
14/09/2026
|"Potrei cavarmela in poche righe, viste le posizioni già assunte nei giorni scorsi dall'intero centrosinistra in Consiglio regionale, la richiesta unitaria di una seduta consiliare dedicata, le mie dichiarazioni già rese agli organi di informazioni e il dibattito sviluppatosi in questi mesi anche sui permessi di ricerca, a seguito dell'annullamento del PiTESAI da parte del Tar del Lazio. Abbiamo già posto questioni precise ma continua a esserci confusione sulla posizione assunta da Meloni e sullo stesso decreto energia. Siamo alla campagna elettorale in cui si pensa di cavarsela sul caro-carburanti menando il can per laia e provando a descrivere il dibattito politico in maniera manichea tra chi pensa di risolvere i problemi del mondo e chi si oppone a tutto? Meloni rispetti la Basilicata e Bardi chiarisca". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"I poteri tra Stato e Regioni sono regolati dalla Costituzione, dalla giurisprudenza e dalle norme che si sono consolidate nel tempo, in quanto lenergia è materia concorrente. Le Regioni, anche in sede di conversione del nuovo decreto sull'energia, dovranno far rispettare ciò che la Costituzione stabilisce e le leggi attuali consentono".
"Nel merito, Ci sono alcune questioni da porre, interrogativi ai quali è necessario dare risposta. Primo punto, ci sono concessioni già rilasciate, da intese e non da atti unilaterali, nel 1999 e nel 2006 per 154 mila barili-giorno, quantità al momento largamente non raggiunta. Le concessioni scadono al 2029. È questo il problema? Ci siamo già espressi. Secondo punto, all'interno di queste concessioni ci sono pozzi, come Pergola 1, sui quali si sta determinando un certo nervosismo. Vorremmo solo ricordare - prosegue il capogruppo del Pd - che il primo no al collegamento di Pergola 1 al Centro Oli è arrivato da Roma, dal Ministero dell'Ambiente. Stiamo parlando, quindi, di pozzi all'interno delle concessioni esistenti? Terzo punto, qualcuno immagina di andare oltre le concessioni rilasciate e suolo già impegnano dalle stesse? Si chiarisca se si sta discutendo di Montegrosso (Brindisi di Montagna) o di fare qualche pozzo nel metapontino dove si produce la fragola oppure a Matera o nella sua prossimità o, ancora, nel Vulture, dove si produce l'Aglianico, e festeggiarne così il ruolo di Città del vino? Oppure vogliamo mettere un pozzo nel parco naturale del Pollino? E, infine, non credo che il presidente Bardi voglia ritornare a svolgere le funzioni di Generale con leventuale nomina di commissario."
"Tra l'altro - conclude Lacorazza - ci sono sindaci, anche di centrodestra, che hanno detto molto chiaramente no, anche rispetto a due permessi di ricerca di gas, mi riferisco a Il Perito e La Capriola. È su queste questioni che chiediamo chiarezza a Bardi e a tutto il governo regionale".
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|La Voce della Politica
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