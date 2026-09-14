Portare la sanità a casa dei cittadini e non lasciare nessuno indietro, specialmente nelle aree interne della nostra regione. È questo il cuore del profondo cambiamento al quale la Regione Basilicata sta lavorando con determinazione, promuovendo una visione moderna della tutela della salute come diritto fondamentale che mette al centro il cittadino in ogni fase della sua vita. La vera sfida della sanità pubblica contemporanea  spiega lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che oggi a Matera è intervenuto alla prima giornata del corso per i 500 infermieri di comunità, gestito da Regione e Formez  consiste nel superare la sola logica dellemergenza e della cura ospedaliera per strutturare una rete diffusa sul territorio, capace di offrire risposte integrate e tempestive di benessere socio-psico-fisico.

In questa prospettiva  prosegue lassessore  si inserisce la nostra azione amministrativa che sta definendo il nuovo Piano Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla comunità 2026-2030 e che punta con decisione sul potenziamento della medicina di prossimità. La sinergia strategica tra la medicina territoriale, la sanità digitale e le nuove infrastrutture del PNRR sta già dando risultati concreti: sono in fase di definizione le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali. Attraverso questi presidi e lo sviluppo della telemedicina intendiamo garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare dei pazienti cronici e un coordinamento efficace tra ospedale e territorio.

I mattoni e le tecnologie, lo sappiamo, camminano sulle gambe delle persone. Per questo motivo  aggiunge Latronico  stiamo investendo con convinzione sulla formazione e sulloccupazione qualificata, avviando, tramite laccordo con le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, la procedura di corso-concorso per lassunzione degli Infermieri di Famiglia o di Comunità. Si tratta di un modello virtuoso dintegrazione delle risorse europee, che vede affiancati i fondi PNRR per le infrastrutture e le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus per la specializzazione degli operatori. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità diventeranno le reali antenne della sanità lucana sui territori, lavorando in équipe con medici di medicina generale, specialisti e servizi sociali. Lobiettivo prioritario  ribadisce lassessore  è abbattere le disuguaglianze nellaccesso alle cure tra centri urbani ed aree periferiche, valorizzare le competenze professionali per contrastare la fuga dei giovani e rendere la sanità pubblica lasset fondamentale su cui costruire la coesione e il futuro dei nostri territori.