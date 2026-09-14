-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Al via il corso per 500 infermieri di comunità

14/09/2026

Portare la sanità a casa dei cittadini e non lasciare nessuno indietro, specialmente nelle aree interne della nostra regione. È questo il cuore del profondo cambiamento al quale la Regione Basilicata sta lavorando con determinazione, promuovendo una visione moderna della tutela della salute come diritto fondamentale che mette al centro il cittadino in ogni fase della sua vita. La vera sfida della sanità pubblica contemporanea  spiega lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che oggi a Matera è intervenuto alla prima giornata del corso per i 500 infermieri di comunità, gestito da Regione e Formez  consiste nel superare la sola logica dellemergenza e della cura ospedaliera per strutturare una rete diffusa sul territorio, capace di offrire risposte integrate e tempestive di benessere socio-psico-fisico.
In questa prospettiva  prosegue lassessore  si inserisce la nostra azione amministrativa che sta definendo il nuovo Piano Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla comunità 2026-2030 e che punta con decisione sul potenziamento della medicina di prossimità. La sinergia strategica tra la medicina territoriale, la sanità digitale e le nuove infrastrutture del PNRR sta già dando risultati concreti: sono in fase di definizione le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali. Attraverso questi presidi e lo sviluppo della telemedicina intendiamo garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare dei pazienti cronici e un coordinamento efficace tra ospedale e territorio.
I mattoni e le tecnologie, lo sappiamo, camminano sulle gambe delle persone. Per questo motivo  aggiunge Latronico  stiamo investendo con convinzione sulla formazione e sulloccupazione qualificata, avviando, tramite laccordo con le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, la procedura di corso-concorso per lassunzione degli Infermieri di Famiglia o di Comunità. Si tratta di un modello virtuoso dintegrazione delle risorse europee, che vede affiancati i fondi PNRR per le infrastrutture e le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus per la specializzazione degli operatori. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità diventeranno le reali antenne della sanità lucana sui territori, lavorando in équipe con medici di medicina generale, specialisti e servizi sociali. Lobiettivo prioritario  ribadisce lassessore  è abbattere le disuguaglianze nellaccesso alle cure tra centri urbani ed aree periferiche, valorizzare le competenze professionali per contrastare la fuga dei giovani e rendere la sanità pubblica lasset fondamentale su cui costruire la coesione e il futuro dei nostri territori.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
14/09/2026 - Senise, la sindaca: 'Chiediamo alla Regione chiarezza e trasparenza'

Ho letto il comunicato dellUnione dei Comuni del Lagonegrese (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina) e ne comprendo le ragioni, ritenendolo legittimamente orientato alla difesa del proprio territor...-->continua
14/09/2026 - Al via il corso per 500 infermieri di comunità

Portare la sanità a casa dei cittadini e non lasciare nessuno indietro, specialmente nelle aree interne della nostra regione. È questo il cuore del profondo cambiamento al quale la Regione Basilicata sta lavorando con determinazione, promuovendo una visione mo...-->continua
14/09/2026 - Un parco in ogni Comune, precisazioni di Cupparo

Un parco in ogni Comune: lassessore regionale Francesco Cupparo replica allex sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo.

Le osservazioni dellex sindaco Romano Cupparo meritano una risposta fondata sui fatti. Richiamare una graduatoria uffi...-->continua
14/09/2026 - Cnddu, edilizia scolastica: 14.512 edifici senza certificazioni

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama lattenzione delle istituzioni sulla situazione delle certificazioni di sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, che presenta criticità rilevanti sia per la consistenza comples...-->continua
14/09/2026 - 565mila assunzioni a settembre: il trionfalismo dei numeri e la realtà

Sono numeri che, letti in fretta e senza il fastidio di girare pagina, sembrano quasi consolatori: 565mila nuove entrate previste nelle aziende italiane per il mese di settembre 2026, che salgono a 1,5 milioni se si allarga lo sguardo all'intero trimestre sett...-->continua
14/09/2026 - Giuliani: Medicina a Matera? La Regione rafforzi lUniversità pubblica"

«Larrivo a Matera del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Link Campus University non può essere presentato semplicemente come una grande opportunità per la Basilicata. Prima di moltiplicare sedi e corsi, dovremmo chiederci quale sia la strategia reg...-->continua
14/09/2026 - Federmoda-Confcommercio: saldi estivi, bilancio in chiaro scuro

I saldi estivi hanno chiuso in forte rallentamento dopo una partenza incoraggiante nei primi giorni di luglio. Anche in Basilicata, alla chiusura della stagione, il bilancio resta segnato da vendite non soddisfacenti e da una consistente quantità di merce inve...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo