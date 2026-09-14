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La voce della Politica
|Al via il corso per 500 infermieri di comunità
14/09/2026
|Portare la sanità a casa dei cittadini e non lasciare nessuno indietro, specialmente nelle aree interne della nostra regione. È questo il cuore del profondo cambiamento al quale la Regione Basilicata sta lavorando con determinazione, promuovendo una visione moderna della tutela della salute come diritto fondamentale che mette al centro il cittadino in ogni fase della sua vita. La vera sfida della sanità pubblica contemporanea spiega lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che oggi a Matera è intervenuto alla prima giornata del corso per i 500 infermieri di comunità, gestito da Regione e Formez consiste nel superare la sola logica dellemergenza e della cura ospedaliera per strutturare una rete diffusa sul territorio, capace di offrire risposte integrate e tempestive di benessere socio-psico-fisico.
In questa prospettiva prosegue lassessore si inserisce la nostra azione amministrativa che sta definendo il nuovo Piano Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla comunità 2026-2030 e che punta con decisione sul potenziamento della medicina di prossimità. La sinergia strategica tra la medicina territoriale, la sanità digitale e le nuove infrastrutture del PNRR sta già dando risultati concreti: sono in fase di definizione le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali. Attraverso questi presidi e lo sviluppo della telemedicina intendiamo garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare dei pazienti cronici e un coordinamento efficace tra ospedale e territorio.
I mattoni e le tecnologie, lo sappiamo, camminano sulle gambe delle persone. Per questo motivo aggiunge Latronico stiamo investendo con convinzione sulla formazione e sulloccupazione qualificata, avviando, tramite laccordo con le Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, la procedura di corso-concorso per lassunzione degli Infermieri di Famiglia o di Comunità. Si tratta di un modello virtuoso dintegrazione delle risorse europee, che vede affiancati i fondi PNRR per le infrastrutture e le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus per la specializzazione degli operatori. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità diventeranno le reali antenne della sanità lucana sui territori, lavorando in équipe con medici di medicina generale, specialisti e servizi sociali. Lobiettivo prioritario ribadisce lassessore è abbattere le disuguaglianze nellaccesso alle cure tra centri urbani ed aree periferiche, valorizzare le competenze professionali per contrastare la fuga dei giovani e rendere la sanità pubblica lasset fondamentale su cui costruire la coesione e il futuro dei nostri territori.
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archivio
|La Voce della Politica
|14/09/2026 - Senise, la sindaca: 'Chiediamo alla Regione chiarezza e trasparenza'
Ho letto il comunicato dellUnione dei Comuni del Lagonegrese (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina) e ne comprendo le ragioni, ritenendolo legittimamente orientato alla difesa del proprio territor...-->continua
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|14/09/2026 - Al via il corso per 500 infermieri di comunità
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|14/09/2026 - Un parco in ogni Comune, precisazioni di Cupparo
Un parco in ogni Comune: lassessore regionale Francesco Cupparo replica allex sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo.
Le osservazioni dellex sindaco Romano Cupparo meritano una risposta fondata sui fatti. Richiamare una graduatoria uffi...-->continua
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|14/09/2026 - Cnddu, edilizia scolastica: 14.512 edifici senza certificazioni
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama lattenzione delle istituzioni sulla situazione delle certificazioni di sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, che presenta criticità rilevanti sia per la consistenza comples...-->continua
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|14/09/2026 - 565mila assunzioni a settembre: il trionfalismo dei numeri e la realtà
Sono numeri che, letti in fretta e senza il fastidio di girare pagina, sembrano quasi consolatori: 565mila nuove entrate previste nelle aziende italiane per il mese di settembre 2026, che salgono a 1,5 milioni se si allarga lo sguardo all'intero trimestre sett...-->continua
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|14/09/2026 - Giuliani: Medicina a Matera? La Regione rafforzi lUniversità pubblica"
«Larrivo a Matera del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Link Campus University non può essere presentato semplicemente come una grande opportunità per la Basilicata. Prima di moltiplicare sedi e corsi, dovremmo chiederci quale sia la strategia reg...-->continua
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|14/09/2026 - Federmoda-Confcommercio: saldi estivi, bilancio in chiaro scuro
I saldi estivi hanno chiuso in forte rallentamento dopo una partenza incoraggiante nei primi giorni di luglio. Anche in Basilicata, alla chiusura della stagione, il bilancio resta segnato da vendite non soddisfacenti e da una consistente quantità di merce inve...-->continua
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