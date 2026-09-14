Un parco in ogni Comune: lassessore regionale Francesco Cupparo replica allex sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo.



Le osservazioni dellex sindaco Romano Cupparo meritano una risposta fondata sui fatti. Richiamare una graduatoria ufficiale non significa alimentare divisioni o cercare polemiche: significa rendere conto ai cittadini dei risultati dellazione amministrativa. Nellavviso regionale Un parco in ogni Comune, il progetto presentato dal Comune di Francavilla in Sinni si è classificato al 93° posto, con 51 punti, mentre i progetti inizialmente ammessi a finanziamento sono 22. Questo è il dato riportato negli atti ufficiali e da questo occorre partire.



È certamente vero che i progetti vengono materialmente elaborati dagli uffici tecnici. Ma è altrettanto vero che spetta alla politica individuare le priorità, impartire gli indirizzi, organizzare il lavoro, verificare la qualità delle proposte e mettere le strutture amministrative nelle condizioni di operare efficacemente. Non si possono attribuire alla politica i meriti quando un finanziamento viene ottenuto e scaricare sui tecnici tutte le responsabilità quando il risultato non arriva. Lindirizzo politico comporta sempre lassunzione delle conseguenti responsabilità. Lauspicio espresso dallex sindaco affinché possano essere reperite ulteriori risorse e ampliata la platea dei beneficiari è certamente condivisibile. La Regione valuterà, come fa per tutti gli avvisi, ogni possibilità di scorrimento compatibile con le risorse disponibili. Un eventuale scorrimento, tuttavia, non modifica il risultato conseguito dal progetto nella graduatoria.



Quella del parco, peraltro, non è lunica occasione sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza. Nellavviso regionale per gli interventi infrastrutturali nelle aree produttive, finanziato con 37 milioni di euro, Francavilla non ha ottenuto risorse. Per lavviso relativo alladeguamento delle strutture scolastiche, invece, il Comune non ha presentato la propria candidatura, rinunciando alla possibilità di concorrere per finanziamenti destinati alla sicurezza e allammodernamento degli edifici scolastici. Sono circostanze sulle quali i cittadini hanno diritto di ricevere risposte nel merito. Spostare il confronto sullattività dellAssessorato regionale non cambia questi dati.



Romano Cupparo mi invita a occuparmi di sviluppo economico, occupazione, servizi e difficoltà delle comunità lucane. È precisamente il lavoro che lAssessorato svolge quotidianamente. Non servono giudizi autocelebrativi e non servono parole. Le azioni messe in campo dallAssessorato negli ultimi due anni, attraverso misure, avvisi e interventi tutti pubblicamente consultabili, valgono già oltre 400 milioni di euro. Sono risorse concretamente destinate alle imprese, ai lavoratori e ai territori lucani. Risorse che, attraverso il cofinanziamento privato, producono un rilevante effetto leva e sono in grado di generare un volume di investimenti molto più elevato. Non chiacchiere, dunque, ma atti adottati, avvisi pubblicati, graduatorie approvate e finanziamenti resi disponibili. Tra gli interventi principali rientrano i 75 milioni di euro destinati ai Contratti di sviluppo a valenza regionale, capaci di attivare oltre 225 milioni di euro di investimenti complessivi, e i 21 milioni del MiniPIA, a fronte di programmi di investimento presentati per oltre 111 milioni. A questi ultimi si è aggiunto uno scorrimento di 4,6 milioni di euro, che ha consentito di finanziare ulteriori progetti imprenditoriali. Sono stati inoltre messi a disposizione 15 milioni di euro per favorire la nascita e il consolidamento delle imprese costituende e di quelle costituite da meno di 24 mesi. Con lavviso Turismo e Gusto sono stati destinati 15 milioni di euro alla qualificazione delle strutture ricettive e della ristorazione lucana. Oltre 6 milioni di euro sono stati riservati agli investimenti, allinnovazione e alla competitività delle imprese artigiane, mentre 37 milioni sono stati destinati al miglioramento delle infrastrutture nelle aree produttive e mercatali dei Comuni. Un lavoro specifico ha riguardato anche la riforma del commercio, la semplificazione delle procedure, la regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche, la programmazione della rete distributiva e il sostegno alle attività di prossimità. Nei piccoli centri queste attività rappresentano non soltanto una componente economica, ma anche un servizio essenziale e un presidio contro lo spopolamento. Sul versante dei servizi alla persona sono stati stanziati 8 milioni di euro per sostenere le attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale e socio-sanitario, favorendo investimenti destinati agli anziani, alle persone con disabilità, ai minori e alle famiglie e creando, contemporaneamente, nuove opportunità di occupazione qualificata. Una parte rilevante dellazione dellAssessorato è stata dedicata al lavoro. Con Basilavoro sono stati previsti incentivi per favorire nuove assunzioni. Con Basilaureati sono stati messi a disposizione 2,25 milioni di euro per accompagnare linserimento lavorativo stabile dei laureati disoccupati lucani. Con BasilSTEP  Tirocini & Lavoro sono stati stanziati 2,2 milioni di euro, con incentivi fino a 20 mila euro per le imprese che trasformano il tirocinio in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A questi strumenti si aggiungono gli interventi per la formazione continua, la riqualificazione professionale, lautoimpiego, linclusione lavorativa delle persone più fragili, gli ammortizzatori sociali e il sostegno ai lavoratori interessati dalla cassa integrazione nelle aree di crisi complessa. Sono state inoltre attivate misure per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e sostenere laccesso ai servizi educativi e agli asili nido, con una particolare attenzione alle esigenze delle donne, delle famiglie e dei genitori che lavorano. Alle politiche per loccupazione sono state collegate quelle per la formazione specialistica e lalta istruzione. È stato rafforzato il sistema degli ITS Academy nei settori strategici del turismo e dellagroalimentare e sono stati formalizzati i nuovi percorsi dedicati alla meccatronica e allenergia. È stato sostenuto anche il sistema dei dottorati di ricerca, per costruire un rapporto più stretto tra università, ricerca, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo regionale. Prosegue con assiduità anche il lavoro sulle vertenze industriali e occupazionali, comprese quelle affrontate presso i tavoli nazionali. Alcune situazioni hanno già trovato una soluzione; per altre il confronto è ancora in corso; su altre stiamo lavorando per individuare prospettive industriali credibili, valutando, quando necessario e possibile, anche limpiego di specifiche risorse regionali.



Lobiettivo rimane la tutela dei lavoratori, la continuità delle attività produttive e la costruzione di soluzioni durature. Anche in questo campo contano il confronto costante, la capacità di assumersi responsabilità e la ricerca di risposte concretamente praticabili. Agli oltre 400 milioni di euro già messi in campo si aggiungeranno ulteriori risorse nellambito di una programmazione pienamente in corso. Entro la fine del mese saranno attivati i nuovi avvisi dedicati a Business STEP e alla ricerca, ai quali si affiancheranno le misure per lefficientamento energetico delle imprese e il MiniPIA Finanza. Si tratta di interventi destinati a rafforzare linnovazione, la competitività, la transizione energetica e la capacità di investimento del sistema produttivo lucano, collegando le politiche industriali alle competenze, alla ricerca e alla creazione di nuova occupazione. Non sostengo che tutti i problemi della Basilicata siano stati risolti e sono consapevole del lavoro ancora necessario. Ma il giudizio sullattività amministrativa deve basarsi sui fatti: oltre 400 milioni di euro di azioni e risorse già messi in campo negli ultimi due anni, ulteriori misure in fase di attivazione, investimenti sostenuti e interventi destinati alle imprese, alloccupazione, alla formazione e ai servizi.



La politica deve unire e costruire, certamente. Ma unire non significa evitare il confronto sui risultati e costruire non significa nascondere le responsabilità dietro la burocrazia. Amministrare significa programmare, scegliere le priorità, presentare progetti competitivi e rispondere delle decisioni assunte. I cittadini di Francavilla hanno il diritto di sapere perché alcune opportunità siano state perse e perché ad altre non si sia partecipato. A queste domande occorre rispondere con chiarezza. Non servono scuse. Servono fatti.



Francesco Cupparo

Assessore regionale Sviluppo economico