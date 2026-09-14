Si è conclusa con uno straordinario successo di partecipazione e contenuti ledizione 2026 di Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani che questanno si è tenuta a Montesilvano. Una tre giorni ricca di confronti, dibattiti e nuove visioni per il Paese, che ha visto la delegazione di Forza Italia Giovani Basilicata distinguersi tra le più attive ed entusiaste dell'evento.



«Torniamo dallAbruzzo carichi di energia e di consapevolezza»  dichiara il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro  «La presenza compatta e motivata della nostra delegazione lucana testimonia che anche in una piccola regione come la Basilicata esiste una comunità giovanile viva, propositiva e pronta a rimboccarsi le maniche in perfetta linea con il nostro Segretario Nazionale Simone Leoni, il quale sta dando un impulso straordinario al movimento giovanile di Forza Italia, che con oltre 60 mila tessere è a tutti gli effetti il primo movimento giovanile in Italia».



«Il mio più sentito ringraziamento va a tutta la numerosa squadra lucana presente a Montesilvano per la dedizione, limpegno, la passione e linteresse dimostrati in questi giorni. In unepoca segnata da un generale disinteresse verso la politica, le ragazze e i ragazzi della Basilicata hanno dimostrato di voler essere realmente protagonisti e di avere tutte le qualità per poter incidere concretamente nelle scelte che riguardano il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. Da qui ripartiamo con rinnovato entusiasmo per radicare sempre di più Forza Italia Giovani nei nostri comuni e dare voce alle istanze di chi vuole restare, crescere e costruire il proprio percorso in Basilicata».



Ripercorrendo il suo intervento nel panel Obiettivo 2050: rispondere alle sfide dellItalia di domani, Pierro ha evidenziato il messaggio cardine portato all'attenzione della platea: «Le nuove generazioni potranno essere protagoniste del 2050 soltanto se saranno realmente protagoniste anche del 2026. È per questo che la politica deve necessariamente lasciare spazio alle nuove generazioni e alle loro idee, ma per far sì che accada non possiamo lasciare che la politica si interessi di noi giovani, siamo noi giovani che dobbiamo interessarci alla politica, perché altrimenti non potremo avere il futuro che meritiamo. Gli oltre 1.200 ragazzi presenti ad Azzurra Libertà  conclude Pierro  dimostrano che abbiamo davvero il coraggio di cambiare le cose e il nostro impegno in politica, le nostre idee e le nostre qualità devono essere messe a frutto con la possibilità di candidarci nei vari livelli istituzionali per servire le nostre comunità.»



Azzurra Libertà non si è dimostrata dunque soltanto una festa di partito, ma un vero e proprio laboratorio in cui si costruisce l'Italia di oggi e di domani partendo dai valori liberali, europeisti e popolari che caratterizzano il nostro partito.